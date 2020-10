'Snapdragon 875 chipset wordt onthuld in december'

Qualcomms Snapdragon-chipsets zijn in de meeste gevallen bedoeld voor high-end Android-smartphones. Het is bijna zeker dat de nieuwe topprocessor van Qualcomm aan het begin van december wordt onthuld.

We weten dit omdat het bedrijf uitnodigingen heeft verstuurd voor zijn jaarlijkse Tech Summit. De bijeenkomst vindt dit jaar plaats op 1 en 2 december. Normaal gesproken vindt het evenement plaats in Hawaii, maar vanwege de huidige staat in de wereld is het begrijpelijk dat het dit maal digitaal zal plaatsvinden.

De uitnodiging vertelt niet wat er zal worden aangekondigd, maar het is gebruikelijk dat Qualcomm nieuwe high-end Snapdragon-chipsets aankondigt op het evenement. Daarom is het waarschijnlijk dat we de langverwachte Snapdragon 875 chipset zullen zien tijdens de bijeenkomst. Ook wordt er in de uitnodiging (in handen van Android Authority) gesproken over "premium mobiele prestaties".

(Image credit: Qualcomm)

De Snapdragon 875 is de verwachte opvolger van de Snapdragon 865. Laatstgenoemde wordt gevonden in de OnePlus 8, Sony Xperia 1 II en andere high-end toestellen.

Hoewel de Snapdragon 875 waarschijnlijk enkel in VS-modellen van de Samsung Galaxy S21 zal verschijnen, zullen andere toestellen, waaronder de OnePlus 9 en Sony Xperia 1 III, wereldwijd over de chipset beschikken.

Er is nog niets officieel bekend over de Snapdragon 875, maar er zijn geruchten dat het dertig procent betere prestaties vanaf de snelste core levert dan de Snapdragon 865 en twintig procent betere prestaties vanaf de andere cores. De nieuwe aanstaande vlaggenschepen zullen dus erg krachtig worden.

Via Phone Arena