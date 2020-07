Qualcomm Quick Charge 5: laad toestellen op van 0% naar 50% in 5 minuten

Je nieuwe Android-smartphone kan mogelijk bijzonder snel opladen, van 0% naar 50% in misschien wel vijf minuten. De voorwaarde? Het toestel moet Qualcomm Quick Charge 5.0 ondersteunen.

Qualcomm Quick Charge 5 is de nieuwste technologiestandaard van het bedrijf. De 100W oplaadsnelheid verlegt de opladstandaard van Qualcomm die tussen de 3,3 en 20V range zitten. Een volledige oplaadbeurt duurt slechts 15 minuten met deze techniek.

Uiteraard is Qualcomm niet de enige met grootse plannen rondom het opladen. Ook de Chinese fabrikant Oppo heeft al een zeer snelle oplaadmethode uit de doeken gedaan. De oplossing van Qualcomm is echter al gereed voor implementatie. Het ziet ernaar uit dat nieuwe Xiaomi-toestellen met de techniek op de markt komen.

Quick Charge 5 is bovendien een platform. Terwijl Oppo's oplaadtechnologie behouden blijft voor Oppo-toestellen (en misschien OnePlus) in de toekomst, is de 100W oplaadsnelheid in staat om een deel te worden van de nieuwe toestellen met Snapdragon 865 chipset.

Wat dit betekent voor jou

De indrukwekkende oplaadsnelheid van 0% naar 50% in vijf minuten is gebaseerd op een accucapaciteit van 4500mAh. Vlaggenschepen met een grotere accu zullen dan ook iets langzamer opgeladen zijn.

Quick Charge 5 is op toestellen met gigantische accu's natuurlijk een prima verbetering ten opzichte van de huidige laadsnelheden, maar vergeet ook niet dat de techniek in theorie ook gebruikt kan worden voor laptops met een nog grotere accu.

Naast dat de nieuwe laadtechnologie 4 keer zo snel is als de vorige Quick Charge-generatie, moet de technologie ook 10 graden Celsius koeler draaien en 70 procent efficiënter. Er is ook een 'Smart Identification' aanwezig om thermische beveiliging tegen eigenzinnige laders aan te bieden.

Volgens Qualcomm duurt het nog enkele maanden voordat de technologie in smartphones terug is te vinden. Het goede nieuws: Quick Charge 5 is backwards compatible. Het kan dus zijn dan Quick Charge 5-opladers die in de nabije toekomst verkocht gaan worden ook op je huidige toestel werken.