Beste 5G-smartphones van 2022: deze telefoons hebben toegang tot het supersnelle netwerk

Met de beste 5G-telefoon kun je met je smartphone verbinding maken met snel en betrouwbaar internet. Aangezien 5G-netwerken in steeds meer landen live gaan, wordt het steeds nuttiger om een 5G-telefoon te hebben. Inmiddels hebben we onze eerste 5G-netwerken in Nederland en België, dus ook hier heeft een 5G-smartphone zijn voordelen.

In 2022 bieden de meeste high-end telefoons ondersteuning voor 5G. Er verschijnen bovendien steeds meer 5G-smartphones in het middensegment, waardoor deze nieuwe technologie steeds toegankelijker wordt. Ook de iPhone 13-reeks en de Samsung Galaxy S21 ondersteunen 5G.

De selectie van geweldige 5G-telefoons zal alleen maar groeien, dus we zullen deze lijst regelmatig bijwerken als er nieuwe 5G-telefoons worden uitgebracht in 2021 en daarna.

Beste 5G-smartphone in het algemeen

1. Samsung Galaxy S21 Ultra De beste 5G smartphones die er zijn Specificaties Lanceringsdatum: Januari 2021 Gewicht: 227 gram Afmetingen: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm OS: Android 11 Schermformaat: 6,8 inch Resolutie: 1.440 x 3.200 CPU: Exynos 2100 RAM: 12GB / 16GB Opslag: 128GB/256GB/512GB Batterij: 5,000mAh Camera's achter: 108MP + 10MP + 10MP + 12MP Frontcamera: 40MP Redenen om te kopen + Beste zoomcamera + Prachtig design Redenen om te vermijden - Prijzig

De Samsung Galaxy S21 Ultra staat bovenaan onze lijst met beste smartphones, dus is het logisch dat het ook het beste 5G-toestel is dat je kunt kopen. Het is echter geen goedkoop toestel.

Toch krijg je behoorlijk waar voor je geld, met een 6,8 inch 1440 x 3200 gebogen AMOLED-scherm (met een verversingssnelheid van 120Hz), een hoogwaardige chipset, tot 16 GB RAM-geheugen en een camerablok met vier lenzen (een 108MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en wat 10 MP telelenzen - waardoor tot 10x optische zoom mogelijk is).

Het design maakt ook indruk, met een stijlvolle matte glazen achterkant en een edge-to-edge display. De Samsung Galaxy S21 Ultra heeft een grote batterij, zodat je 5G (en al het andere) langer kunt gebruiken, en er is ondersteuning voor de S Pen-stylus, waardoor het toestel geschikter is voor kunst en productiviteit dan de meeste smartphones.

2. OnePlus 9 Pro De beste OnePlus tot nu toe Specificaties Lanceringsdatum: Maart 2021 Gewicht: 197 gram Afmetingen: 163,2 x 73,6 x 8,7 mm OS: Android 11 Schermformaat: 6,7 inch Resolutie: 1.440 x 3.216 CPU: Snapdragon 888 RAM: 8/12GB Opslag: 128/256GB Batterij: 4.500mAh Camera's achter: 48MP + 50MP + 8MP + 2MP Frontcamera: 16MP Redenen om te kopen + Beste OnePlus camera smartphone + Krachtige prestaties + Snel bedraad en draadloos opladen Redenen om te vermijden - Duurste OnePlus ooit - Mindere batterijduur dan voorganger

De OnePlus 9 Pro is een geweldig vlaggenschip, die de grootste zwakte van zijn voorgangers aanpakt, namelijk op gebied van de camera. Dit is een smartphone die de strijd aan kan gaan met andere vlaggenschepen. Sommigen zullen zelfs de foto's van de OnePlus 9 Pro verkiezen boven de rest uit deze lijst.

Het 6,7 inch scherm is indrukwekkender dan dat van een iPhone om één simpele reden: het 'Fluid Display' is in staat om beelden weer te geven met een verversingssnelheid van 120Hz. Niet alleen spelen games hierdoor soepeler af, ook het scrollen en swipen voelt prettiger aan. Verder is er HDR10+ ondersteuning inbegrepen.

Als je de batterij van je smartphone de hele dag nodig hebt, zal de OnePlus 9 Pro aan je eisen voldoen, maar ook niet meer dan dat. De accucapaciteit van 4.500mAh is behoorlijk groot, maar door de vele technologische hoogstandjes slurpt de OnePlus 9 Pro de batterij sneller leeg dan zijn voorganger, de OnePlus 8 Pro.

Beste goedkope 5G-smartphone

1. Motorola Moto G 5G Plus 5G voor iedereen! Specificaties Lanceringsdatum: Juli 2020 Gewicht: 207 gram Afmetingen: 168 x 74 x 9 mm OS: Android 10 Schermformaat: 6,7 inch Resolutie: 1.080 x 2.340 CPU: Snapdragon 765 RAM: 4/6GB Opslag: 64/128GB Batterij: 5.000mAh Camera's achter: 48MP + 8MP + 5MP + 2MP Frontcamera's: 16MP + 8MP Redenen om te kopen + Goedkoop + 90Hz-display Redenen om te vermijden - Camera's kunnen beter - Enorm formaat

Motorola doet waar Motorola om bekend staat met deze smartphone. De Motorola G 5G Plus wil de premium-ervaring van 5G-netwerken voor iedereen beschikbaar maken door zijn indrukwekkende prijs.

Naast 5G-connectiviteit krijg je een enorm display met 90Hz-verversingssnelheid en een dubbele punch-hole selfiecamera. Achterop krijg je vier camera's, zodat je voor elke gelegenheid een camera ter beschikking hebt.

Binnenin vinden we de Snapdragon 765-chipset met 4GB of 6GB RAM-geheugen en 64GB of 128GB interne opslag. Hier wordt duidelijk waarom de prijs van deze smartphone zo laag is. Voor de gemiddelde gebruiker zijn deze specificaties ruim voldoende, al kan 64GB opslag voor sommigen te weinig zijn.

2. Realme 8 5G Een goedkope topper met 5G-ondersteuning Specificaties Gewicht: 185 gram Afmetingen: 162,5 x 74,8 x 8,5 millimeter Besturingssysteem: Android 11 Schermformaat: 6,5 inch Resolutie: 1080 x 2400 CPU: MediaTek Dimensity 700 5G RAM: 4GB / 6GB Opslag: 64/128GB Batterij: 5.000mAh Camera's achter: 48MP + 2MP + 2MP Frontcamera: 16MP Redenen om te kopen + Indrukwekkende batterijduur + Sterke prestaties Redenen om te vermijden - Grof gebouwd - Geen vlotte software

De Realme 8 5G is een van de goedkoopste 5G-smartphones die je vandaag de dag kunt kopen. Dat alleen al is een reden om het toestel op te nemen in deze lijst, maar er zijn ook enkele andere interessante pluspunten te noemen.

Zo is onder meer de accucapaciteit van 5.000mAh behoorlijk te noemen. In onze reviewperiode wisten we vaak het einde van de dag te halen met maar liefst 50 procent accusap. Twee dagen op één cyclus bij regulier gebruik is dus zeker mogelijk.

De Realme 8 5G komt ook met een 6,5 inch 1080 x 2400 scherm met een 90Hz verversingssnelheid. Dat is solide te noemen, en dankzij de redelijke maximale helderheid is het display ook nog eens praktisch.

Met een redelijke chipset onder de motorkap is de Realme 8 5G een sterke allrounder te noemen. Alleen het camerablok aan de achterzijde stelt wat teleur. Dat gezegd hebbende: voor deze prijs kun je niet alles hebben.

Beste 5G gaming smartphone

1. Lenovo Legion Phone Duel 2 De droom van mobiele gamers Specificaties Lanceringsdatum: Mei 2021 Gewicht: 259 gram Afmetingen: 176 x 78,5 x 9,9 mm OS: Android 11 Schermformaat: 6,92 inch Resolutie: 2.460 x 1.080 CPU: Snapdragon 888 RAM: 16GB Opslag: 512GB Batterij: 5.500mAh Camera's achter: 65MP Frontcamera: 44MP Redenen om te kopen + High-end specificaties + Interessant koelsysteem Redenen om te vermijden - Dik en omvangrijk - Hoge prijs

Als je op zoek bent naar een high-end gaming smartphone, biedt de Lenovo Legion Phone Duel 2 precies dat. Het is de opvolger van een van de beste gaming smartphones van 2020: de Lenovo Legion Phone Duel.

Het toestel beschikt over een pop-up selfiecamera, twee oplaadpoorten, een handige koelsysteem voor gaming en aanpasbare knoppen voor gamingsessies.

Onder de motorkap bevindt zich een krachtige Snapdragon 888-processor. Gecombineerd met een 5.500mAh batterij kun je heel wat uurtjes gamen op het toestel. Bovendien is de telefoon razendsnel opgeladen dankzij 90W snelladen.

2. Asus ROG Phone 5 Geweldige gaming smartphone Specificaties Lanceringsdatum: Maart 2021 Gewicht: 239 gram Afmetingen: 173 x 77 x 10 mm OS: Android 11 Schermformaat: 6,78 inch Resolutie: 2.448 x 1.080 CPU: Snapdragon 888 RAM: 8/12/16GB Opslag: 128/256GB Batterij: 4.300mAh Camera's achter: 64MP + 13MP + 8MP + 5MP Frontcamera: 24MP Redenen om te kopen + Uitstekende prestaties + Toffe ingebouwde gamefuncties + Geweldig scherm en luidsprekers Redenen om te vermijden - Nog steeds geen telelens - 'Gamerchique' uiterlijk niet voor iedereen - Groot en zwaar

De Asus ROG 5 is een van de beste gaming smartphones die er is. Maar het is ook een van de beste telefoons om van elk type media te genieten, vanwege het geweldige scherm, de lange batterijduur en oplaadsnelheid, en de uitstekende luidsprekers.

Het beschikt over enkele kleine verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger, wat het ook een geweldige keuze maakt voor niet-gamers. Het is echter nog altijd een prijzig toestel, met een wat mindere camera set-up. Daarom kan het niet geheel rivaliseren met de beste vlaggenschepen van het moment, maar als je tegen de paar tekortkomingen kan, is het een goede keuze.

Beste 5G-smartphone voor multimedia

1. iPhone 13 Pro Max De beste Apple iPhone Specificaties Gewicht: 240 gram Afmetingen: 160,8 x 78,1 x 7,7 mm OS: iOS 15 Schermformaat: 6,7 inch Resolutie: 1.284 x 2.778 CPU: A15 Bionic RAM: 6GB Opslag: 128GB/256GB/512GB/1TB Batterij: Tot wel 28 uur Camera's achter: 12MP+12MP+12MP Frontcamera: 12MP Redenen om te kopen + Bruikbare camera-upgrades + Excellente batterijduur Redenen om te vermijden - 120Hz scherm minimale upgrade - Filmmodus vrij gewoontjes

De iPhone 13 Pro Max is de beste en meest interessante variant van Apple's iPhone 13-serie, met als absoluut hoogtepunt de batterijduur. Dit apparaat houdt het uren vol op één cyclus. Hoewel er toestellen zijn met een nog betere batterijduur, is dit bij uitstek de beste iPhone op dat gebied.

Er zit ook meer dan genoeg kracht onder de motorkap. De Apple A15 Bionic-chipset presteert niet alleen merkbaar beter dan voorgaande Apple-chipsets, maar ook Android-concurrenten delven het onderspit. We weten dit voornamelijk dankzij benchmarktests; in de praktijk zijn er maar weinigen die ooit het maximale zullen vragen van deze krachtige chipset.

De camera-opzet is verder onder handen genomen en uitgerust met wat kleine upgrades. Met name het maken van foto's in situaties met weinig licht is behoorlijk indrukwekkend. De nieuwe macromodus opent tevens een lading nieuwe fotografiemogelijkheden.

De gehypete 'Filmmodus' en het 120Hz scherm wisten ons iets minder omver te blazen. Daarnaast geldt: hoe sneller Apple de notch weet weg te krijgen, hoe beter. Dat gezegd hebbende: onderaan de streep is dit een fantastische upgrade voor Apple's grotere Pro Max-model.

2. Sony Xperia 1 III Gemaakt voor een niche doelgroep Specificaties Lanceringdatum: Augustus 2021 Gewicht: 186 gram Afmetingen: 165 x 71 x 8,2 mm OS: Android 10 Schermformaat: 6,5 inch Resolutie: 1.644 x 3.840 CPU: Snapdragon 888 RAM: 12GB Opslag: 256GB/512GB Batterij: 4.500mAh Camera's achter: 12MP + 12MP + 12MP + 0,3MP Frontcamera: 8MP Redenen om te kopen + Prachtig display + Geweldige batterijduur Redenen om te vermijden - Moeilijk vast te houden

Dankzij het 4K 120Hz-scherm heeft Sony een wereldprimeur bereikt voor smartphones. Het scherm ziet er werkelijk prachtig uit. De Sony Xperia 1 III is dé telefoon die je nodig hebt als je van plan bent onderweg veel video's te bekijken, met een keuze aan beeldkwaliteitsmodi die zorgen voor een fantastische kleurreproductie naast de geweldige resolutie.



De telefoon heeft een terugkerende 3,5 mm koptelefoonaansluiting, geweldige prestaties dankzij de Snapdragon 888-processor en een camera van goede kwaliteit. Alles aan de Sony Xperia 1 III straalt klasse uit. Houd rekening met een fors prijskaartje. Daarnaast is het mogelijk dat sommige gebruikers de beeldverhouding van 21:9 een beetje lastig vinden.

Beste kleine 5G-smartphone

1. iPhone 12 Mini De absolute minikoning Specificaties Lanceringdatum: November 2020 Gewicht: 135 gram Afmetingen: 131,5 x 64,2 x 7,4 mm OS: iOS 14 Schermformaat: 5,4 inch Resolutie: 1.080 x 2.340 CPU: A14 Bionic RAM: 4GB Opslag: 64GB/128GB/256GB Batterij: 2.227mAh Camera's achter: 12MP + 12MP Frontcamera: 12MP Redenen om te kopen + Goed display + Klein formaat Redenen om te vermijden - 65GB opslag is karig - Batterijduur is summier

Smartphones lijken alsmaar groter te worden. Gelukkig is Apple er ook voor diegenen die op zoek zijn naar een kleiner toestel. De iPhone 12 Mini is daarnaast ook een degelijk toestel.

De iPhone 12 is al vrij compact te noemen, maar met de Mini zet Apple net dat stapje extra. Aan buiten- en binnenzijde zijn er veel gelijkenissen. Zo is er sprake van eenzelfde hoekig design, al ligt de Mini wel iets lekkerder in je hand vanwege het kleinere formaat.

Verder is dezelfde krachtige Bionic A14-chipset inbegrepen en zijn er verschillende opslagversies verkrijgbaar. Bovendien beschikken ze over dezelfde iOS-versie en een prachtig scherm. De accucapaciteit is wel wat kleiner en de batterijduur is dan ook wat minder, maar dat valt te verwachten bij zo'n compact toestel.

2. Google Pixel 5 Een compact, betaalbaar camerabeest met compromissen Specificaties Lanceringdatum: Mei 2020 Gewicht: 181,4 gram Afmetingen: 165,1 x 71,1 x 7,6 mm OS: Android 10 Schermformaat: 6,5 inch Resolutie: 1.644 x 3.840 CPU: Snapdragon 865 RAM: 8GB Opslag: 256GB Batterij: 4.000mAh Camera's achter: 12MP + 12MP + 12MP Frontcamera: 8MP Redenen om te kopen + Camerasoftware beter dan ooit + Metalen behuizing voelt degelijk + Ruwe Android-versie Redenen om te vermijden - Geen telefotolens - Geen geweldige nachtfotografie

De Google Pixel 5 heeft wat minder geavanceerde features ten opzichte van zijn voorganger. Zo kan Google de prijs iets drukken. Toch is het resultaat een gestroomlijnde smartphone met uitstekende camerasoftware en een schone Android-interface.

Er zijn geen premium functies aanwezig (geen telelens). Het toestel heeft daardoor wat moeite om zich te onderscheiden in zijn prijsklasse. Het is echter een goed toestel dat op een acceptabel prijspunt zit, maar dat geldt ook voor tal van andere smartphones in deze tijd.

