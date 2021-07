Sony Xperia 1 III review

Iedereen die houdt van Sony's Android-toestellen, zal ook de Sony Xperia 1 III in de armen sluiten. Ook consumenten die op zoek zijn naar een high-end smartphone met sterke camera-opzet, prachtig scherm en sterke batterijduur komen zeker aan hun trekken bij de Sony Xperia 1 III. Hij is wel prijzig en het design verdeelt de meningen nogal, maar iedereen die het toestel mooi vindt én het geld ervoor overheeft, raden we zeker aan om de Xperia 1 III te overwegen.

Review in een notendop

De Sony Xperia 1 III is de beste smartphone die het bedrijf in jaren heeft gemaakt. Het toestel biedt een prachtig display, sterke batterijduur en veelzijdige camera-opzet die makkelijker in gebruik is dan voorgaande Sony-telefoons.

Dat gezegd hebbende: niet iedereen kan overweg met de Xperia 1 III. Er zitten wat unieke kenmerken verpakt in dit toestel waar je van moet houden. Ben je echter fan van Sony-toestellen of wil je graag iets anders proberen? Dan kan dit wellicht jouw volgende smartphone worden.

Sony schreeuwt van de daken dat dit de eerste 4K 120Hz smartphone ooit is, maar die claim is iets minder imponerend dan het lijkt. Sony is namelijk de enige fabrikant die 4K-smartphones uitbrengt. De 120Hz upgrade maakt dit scherm wel beter dan ooit tevoren, met een zeer vloeiende weergave als kers op de high-res taart.

De 21:9 beeldverhouding kan niet iedereen bekoren. Het design is ervoor gemaakt om een groot scherm tot je beschikking te geven voor het bekijken van video's. Deze ontwerpkeuze maakt het voor mensen met kleine handen lastig om het toestel vast te houden. Dat gezegd hebbende: het is wel een van de beste schermen tot dusver, alsook een van de beste smartphones van 2021.

De camera is voorzien van een upgrade ten opzichte van de Xperia 1 II. De nieuwe functies zijn niet baanbrekend, maar de fabrikant heeft wel een variabele telefotocamera en een paar tweaks aan de primaire camera toegevoegd. Dit maakt de Xperia 1 III een beduidend sterkere camera smartphone dan voorgaande exemplaren. Hij is ook nog eens erg makkelijk in gebruik. De automatische modus werkt meer dan goed genoeg, maar in de handmatige modus kun je naar hartenlust alles verder optimaliseren.

Onder de motorkap bevindt zich een Qualcomm Snapdragon 888 en 12GB RAM. In de praktijk behaalt deze set-up indrukwekkende prestaties. Je hebt tevens de keuze uit 256GB of 512GB aan opslag. Dat is meer dan voldoende kracht en geheugen voor de gemiddelde gebruiker.

Sony heeft de Xperia 1 III verder voorzien van een sterke batterijduur, wat tot stand is gekomen door een grotere accu erin te stoppen en enkele optimalisaties door te voeren via de nieuwe chipset. Zelfs bij intensief gebruik haal je vrij gemakkelijk het einde van de dag met deze smartphone. Daarnaast kun je het toestel draadloos en omgekeerd draadloos laden (laatstgenoemde is waar de Sony-smartphone een ander toestel draadloos oplaadt).

Er is geen ontkennen aan dat de Sony Xperia 1 III aan de prijzige kant is, en het design is zeker niet voor iedereen. Voor iedereen die dit geen probleem vindt en op zoek is naar een sterke smartphone met een superieur display, kan de Xperia 1 III zomaar eens de perfecte nieuwe smartphone zijn.

Releasedatum en prijs

De Sony Xperia 1 III is uit de doeken gedaan op 14 april 2021. De officiële releasedatum staat gepland voor 15 juli. Je kunt het toestel dan kopen in het zwart of paars.

De prijs van het toestel bedraagt een flinke 1.299 euro. Het is een van de duurste smartphones die op de markt zijn verschenen, en zit in hetzelfde segment als de Samsung Galaxy S21 Ultra en iPhone 12 Pro Max.

Design

Het design van de Sony Xperia 1 III verschilt niet extreem veel met recente voorgangers. Hetzelfde lange en smalle ontwerp keert terug, met een 6,5 inch display en 21:9 verhouding. Deze beeldverhouding maakt het toestel een stuk langwerpiger dan rivalen als de Samsung Galaxy S21 Ultra en Xiaomi Mi 11.

Het grote verschil tussen deze telefoon en de Sony Xperia 1 uit 2020, is dat het nieuwe model iets dikker is. Dat komt naar alle waarschijnlijkheid doordat Sony een grotere accu erin heeft willen stoppen. Te dik voelt de smartphone echter niet aan. In tegendeel: de Xperia 1 III voelt echt aan als een premium toestel.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: TechRadar)

De smartphone kent een glazen achterkant met een geborstelde afwerking voor een betere grip. De afmetingen van 165 x 71 x 8,2 millimeter met 21:9 verhouding maken de telefoon voor iedereen met kleine handen wel wat lastig om vast te houden. Ook is hij niet bepaald broekzakvriendelijk; de bovenzijde steekt waarschijnlijk uit je zak. Het gewicht van 186 gram valt dan wel weer mee

De volumeregelaar en aan/uit-knop bevinden zich aan de rechterzijde van het toestel. De vingerafdrukscanner zit verwerkt in de aan/uit-knop en dus niet onder het display.

Onder de aan/uit-knop vinden we een Google Assistant-knop terug, welke we eigenlijk niet vaak gebruikt hebben. Hij zit gelukkig op een plek waar je hem niet snel per ongeluk indrukt. Wel mooi vinden we de toevoeging van een sluiterknop aan de onderkant van deze rand. Deze vind je makkelijk wanneer je foto's maakt in de landschapsmodus. Sony heeft de knop zelfs in reliëf gemaakt, zodat je deze makkelijk terugvindt.

Aan de onderkant zit een USB-C-poort en het simkaartslot vind je aan de linker rand terug. In de bovenste rand zien we een koptelefooningang terug, een feature die heel veel high-end smartphones niet meer hebben. Dit kan een groot argument zijn om als bedrade koptelefoonliefhebber voor deze smartphone te gaan.

De Xperia 1 III maakt gebruik van twee front-facing speakers, iets wat we al jaren kennen van Sony's high-end toestellen. Voor deze generatie zijn ze dertig procent luider gemaakt, en dat merk je duidelijk. Als je een telefoon zoekt met krachtige speakers, dan is de Xperia 1 III een serieuze kanshebber.

Display

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar)

Sony pronkt met de Xperia 1 III als eerste smartphone ooit met een 4K 120Hz display. Zoals gezegd is dat geen heel bijzondere prestaties, aangezien Sony de enige fabrikant is die 4K-displays maakt voor toestellen. Dat maakt de ervaring zelf echter niet minder indrukwekkend.

Een 4K-resolutie op een smartphone is vaak niet zo heel indrukwekkend, aangezien de overvloed aan pixels op een doorgaans klein scherm niet zichtbaar is. Ook op dit grote 6,5 inch display kan het af en toe lastig zijn om het verschil tussen QHD en 4K te zien. Bij het bekijken van films en series in 4K merk je echter wel de upgrade.

De 120Hz verversingssnelheid is een top toevoeging. 120Hz houdt in dat beelden op je scherm 120 keer per seconde worden ververst (ten opzichte van de standaard 60Hz), wat resulteert in een vloeiendere weergave. Het verschil is merkbaar tijdens het scrollen, swipen, spelen van games en tijdens het afspelen van video's.

De Xperia 1 III kent twee verschillende afbeeldingskwaliteitmodi: Standard (welke ook standaard ingeschakeld staat) en Creator-modus. Laatstgenoemde moet een meer natuurgetrouwe kleurreproductie opleveren en komt met een boel verbeteringen op het vlak van beeldverwerking, zodat het zoveel mogelijk moet lijken op hoe de 'creators' het bedoeld hebben.

Deze modus gebruikten we zelf regelmatig, en het leek niet meteen een problematisch effect te hebben op de batterijduur. Kleuren zien er wellicht niet zo levendig uit op de interface, maar wel een stuk waarheidsgetrouwer.

De Sony Xperia 1 III is voor multimedia in ieder geval zeer geslaagd. Dankzij de 21:9 verhouding is hij ook zeer geschikt voor gaming, aangezien je meer van het speelveld ziet dan bij een doorsnee smartphone.

Camera

Sony heeft de camera-opzet van zijn vlaggenschip in 2021 hier en daar getweakt. Het zijn geen radicale vernieuwingen, maar dat hoeft ook niet altijd. In de automatische modus schieten we plaatjes die in lijn liggen met de meeste high-end smartphones in 2021. Geen uitzonderlijke prestaties, maar wel zeer degelijk.

De primaire camera is een 12MP camera met f/1,7 diafragma. Verder is er een 12MP f/2,2 groothoekcamera aanwezig, voor als je meer van een scène in beeld wil krijgen.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: TechRadar)

Het unieke element van de Xperia 1 III's camera-opzet is de adaptieve telefotocamera, welke bestaat uit een 12MP sensor en twee lenzen: een f/2,3 70mm telefotolens, en een f/2,8 105mm lens voor een nog groter bereik.

Waarom je een adaptieve camera zou willen? Sony meldt dat dit sneller werkt dan het wisselen tussen twee aparte telefotocamera's. In de praktijk blijkt de camera-opzet bij ons zeer soepel te werken, beter dan bij de concurrentie. De beeldkwaliteit is ook zeer sterk te noemen.

De 70mm lens is gemaakt voor een 2,9x zoom, terwijl de 105mm lens 4,4x zoom biedt. Daarbuiten is er nog een 12,5x digitale zoom. De zoom biedt niet dezelfde kwaliteit als bij een Samsung Galaxy S21 Ultra, maar biedt wel een goede gebruikerservaring aan naast de primaire sensor.

Als je specifiek op zoek bent naar de beste telefotocamera van de markt, dan raden we je de Samsung Galaxy S21 Ultra aan, maar de multifunctionele telefotocamera van de Xperia 1 III is zeker een waardevol extraatje. Hieronder zie je waartoe de Xperia 1 III telefotocamera in staat is:

Afbeelding 1 van 5 Groothoek (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 5 Primair (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 5 2,9x zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 5 4,4x zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 5 12.5x digitale zoom (Image credit: TechRadar)

De grote fotografiefunctie waar Sony erg trots op is, is de Dual PDAF-technologie (Phase Detection Autofocus). Deze technologie werkt fantastisch in de praktijk: de camera is in staat om objecten zoals dieren of mensen te traceren, zodat de kans aanzienlijk kleiner is dat deze er wazig uitzien op het uiteindelijke plaatje.

De feature is vooral handig wanneer je foto's maakt van (huis)dieren, waarvan je niet op aan kunt dat ze ook echt stil blijven zitten als je een foto wil schieten. Dankzij de autofocus kregen we constant een goede foto.

Afbeeldingen beschikken over een indrukwekkend niveau van details, en kleuren zien er zeer waarheidsgetrouw uit. Het is misschien niet helemaal jouw smaak, aangezien bekende fabrikanten als Samsung en Apple vaak camera's maken met iets levendigere kleuren.

De frontcamera is exact dezelfde als bij de Xperia 1 II, waarvan we vinden dat deze prima plaatjes schiet. De camera zit verwerkt in de rand aan de bovenkant van het display. De 8MP camera met f/2,0 diafragma is goed genoeg voor een plaatje voor sociale media, alsook videobellen.

Voorbeeldfoto's camera

Afbeelding 1 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 9 (Image credit: TechRadar)

Hardware en prestaties

De Xperia 1 III is uitgerust met een high-end chipset, namelijk de Snapdragon 888 chipset met 12GB RAM.

Je kunt de smartphone in huis halen met 256GB of 512GB aan intern opslaggeheugen. Je hebt tevens de optie om het geheugen uit te breiden aan de hand van een microSD-kaartje.

In alledaags gebruik levert de Xperia 1 III de prestaties die je mag verwachten van een vlaggenschip: hij is rap en soepel in gebruik, kan alle games aan die je maar kan vinden in de Play Store, en apps laden eveneens razendsnel.

(Image credit: TechRadar)

Haperingen zijn we niet tegengekomen. Uit de doos draait de Xperia 1 III op Android 11, met daaroverheen een schil van Sony. We vinden de software mooi eruitzien en ook fijn in gebruik. Je krijgt een paar extraatjes voorgeschoteld die niet in stock Android zitten bovendien.

De Xperia 1 III behaalde een score van 3.233 in onze Geekbench 5 test, wat ietsjes lager is dan wat we verwachten van een high-end smartphone in 2021. De Samsung Galaxy S21 scoort bijvoorbeeld 3.367, en de OnePlus 9 Pro gaat daar overheen met de 3.630.

Deze cijfers laten je misschien denken dat de Sony traag, is maar in de praktijk is het verschil vrij verwaarloosbaar.

5G is eveneens aanwezig op deze smartphone van Sony. Doordat het 5G-netwerk al op veel delen in Nederland actief is, kun je er meteen van genieten.

Batterijduur

(Image credit: TechRadar)

Sony heeft een accucapaciteit van 4.500mAh gereserveerd voor de Xperia 1 III. Dat is 500mAh meer dan wat er in de Xperia 1 II zit. Dat klinkt wellicht op papier niet als een rigoureuze upgrade, maar in combinatie met enkele optimalisaties via de Snapdragon 888 merk je wel degelijk een verschil in de praktijk.

Aan het einde van een volle werkdag had de Xperia 1 III bij ons vaak nog ongeveer 10 procent accusap over rond 23:00. Dat is een prima prestatie. Ondanks het 4K 120Hz display weet de Xperia 1 III het een uur langer vol te houden op één cyclus dan zijn voorganger in onze tests.

De smartphone ondersteunt 30W snelladen, en Sony geeft ook een 30W lader mee in de doos. In de praktijk betekent dit dat het toestel voor 50 procent vol zit binnen een halfuur.

Draadloos opladen is ook een optie, alsook omgekeerd draadloos opladen, wat een primeur is voor Sony-smartphones. Met deze technologie kun je andere draadloos oplaadbare apparaten opladen via de Xperia 1 III, zoals koptelefoons, smartwatches of andere smartphones. Net als bij de concurrentie is de snelheid op dit vlak niet denderend, maar het kan wel uitkomst bieden in sommige situaties.

Moet je de Sony Xperia 1 III kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop hem als...

Je een topklasse scherm zoekt Niet iedereen heeft een 4K-scherm nodig, maar het display van de Sony Xperia 1 III is wel echt een genot om naar te kijken. 4K en 120Hz: het beste van twee werelden.

Je een sterke batterijduur zoekt Sony heeft de batterijduur van de Xperia 1 III verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Met vrij veel gemak haal je het einde van de dag met deze smartphone.

Je een koptelefooningang moet hebben De meeste high-end telefoons komen zonder koptelefooningang, maar Sony doorbreekt deze trend. Ook in de Xperia 1 III kun je nog 'gewoon' een kabeltje instoppen.

Koop hem niet als...

Je een betaalbare smartphone zoekt De Xperia 1 III is het beste wat Sony te bieden heeft, en dat komt met een prijs. Als je iets minder wil besteden aan een smartphone, kijk dan eens naar de Xperia 1 II of Xperia 5 II.

Je een smartphone zoekt die handzaam is Met behoorlijke afmetingen en een 21:9 beeldverhouding is dit zeker niet de beste smartphone voor gebruik met één hand (of kleine handen). Broekzakvriendelijk is hij ook niet, dus check vooraf goed of je wel met het formaat overweg kunt.