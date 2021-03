OnePlus 9 Pro review

De OnePlus 9 Pro biedt uitstekende prestaties, een verbeterde camera en een verscheidenheid aan hoogwaardige functies. Gecombineerd is de OnePlus 9 Pro dan ook een uitstekende keuze voor iedereen die op zoek is naar een premium Android-smartphone. Al zal je er wel diep voor in de buidel moeten tasten.

Review in een notendop

De OnePlus 9 Pro is een bekroning van de inspanningen die het bedrijf de afgelopen jaren heeft verricht. Het is voor het eerst dat een smartphone van OnePlus aanvoelt als het volledige pakket.

Het toestel biedt high-end prestaties, een geweldige camera-ervaring en alle toeters en bellen die je van een vlaggenschip mag verwachten. De OnePlus 9 Pro kan gemakkelijk concurreren met de beste smartphones die momenteel beschikbaar zijn.

Het toestel komt echter wel met een hoog prijskaartje. Daarentegen is er vrij weinig mis met de OnePlus 9 Pro, al vinden we het tegenvallen dat er geen microSD-ondersteuning aanwezig is. Soortgelijke toestellen bieden dit wel aan.

De OnePlus 9 Pro heeft een premium ontwerp, met een prachtig 6,7 inch QHD-scherm. Het levert een enorm sterke helderheid en hoogwaardige details. De supersoepele 120Hz verversingssnelheid maakt het premium-gehalte compleet.

Mogelijk is het toestel voor sommigen iets te groot. Het design lijkt het grote geldbedrag echter meer dan waard te zijn, dankzij de glazen achterkant en de keuze uit drie goed uitziende kleuren. We vinden dat de Morning Mist-variant die we reviewden er ontzettend classy uitziet.

De grootste upgrade in de OnePlus 9 Pro is op het gebied van de camera. Het bedrijf is een samenwerking aangegaan met camerabedrijf Hasselblad om onder meer de kleurverwerking te verbeteren. Ook bij de reguliere OnePlus 9 heeft Hasselblad meegewerkt om de camera's naar een hoger niveau te tillen.

We zijn erg onder de indruk van de camera's van de OnePlus 9 Pro. De veelzijdige set-up levert geweldige resultaten in de automatische modus. Het toestel kan prachtige plaatjes afleveren en is zeker een goede rivaal voor de smartphones met beste camera van 2021.

Op het gebied van fotografie is het mogelijk niet voor iedereen de beste keuze, maar OnePlus heeft in elk geval zichtbare verbeteringen aangebracht, waardoor het in staat is om te concurreren met de iPhone 12 en Samsung Galaxy S21.

De OnePlus 9 Pro wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 888-chipset. Dit stelt het toestel in staat om vrijwel alles aan te kunnen wat je het opdraagt. De batterijduur is misschien niet het beste van het beste, maar het kan het zeker een volledige dag volhouden op een oplaadbeurt. Bovendien zijn er handige snellaadopties aanwezig.

Releasedatum en prijs

De OnePlus 9 Pro is onthuld op 23 maart, tijdens een digitaal launch event. Het is direct mogelijk om het toestel te pre-orderen. De officiële releasedatum is op 31 maart.

De prijs van de OnePlus 9 Pro is niet zo laag als sommigen zouden hopen. Als je 8GB RAM-geheugen en 128GB opslaggeheugen wil, ben je 899 euro kwijt.

Als je zelfs nog meer RAM-geheugen nodig hebt, is er ook een model met 12GB/256GB beschikbaar. Deze kost 999 euro. Als dat bedrag hoger is dan je wil uitgeven, dan is er altijd nog de OnePlus 9 vanaf 699 euro.

Design

De OnePlus 9 Pro verschilt niet ontzettend veel van de vorige toestellen van het bedrijf. Als je een OnePlus 7 of nieuwer in bezit hebt, zal het design je bekend voorkomen.

Het toestel ziet er niet alleen erg premium uit, ook bij gebruik voelt het apparaat degelijk aan. De OnePlus 9 Pro heeft een glazen achterkant en er zijn drie kleuren om uit te kiezen: Morning Mist (de zilverachtige kleur zoals in deze review wordt afgebeeld), Pine Green en Stellar Black.

Het toestel beschikt over metalen zijkanten. Aan de rechterkant bevindt zich de aan/uit-knop en erboven is een schuifregelaar aanwezig om meldingen te dempen. De volumeknop bevindt zich aan de linkerkant. Aan de onderkant vinden we een USB-C-poort waarmee het toestel kan worden opgeladen, evenals een simkaartlezer en de speakers.

OnePlus heeft de camerabult kleiner gemaakt op de OnePlus 9 Pro ten opzichte van vorige toestellen. Toch steekt het nog altijd lichtelijk uit. Het Hasselblad-logo is te vinden naast de vier lenzen, waarover we in de camerasectie van deze review dieper op in gaan.

De achterkant van de smarthone heeft een lichte afronding bij de randen, waardoor het toestel nog prettiger in de hand ligt. Voor de duidelijkheid: het gaat niet om een klein toestel. De afmetingen bedragen 163,2 x 73,6 x 8,7 mm en het toestel weegt 197 gram.

Over het algemeen heeft de OnePlus 9 Pro een premium uitstraling, die gemakkelijk kan concurreren met andere high-end smartphones die momenteel op de markt te vinden zijn. Er is niet veel veranderd ten opzichte van vorige OnePlus Pro-toestellen, maar dat is voor ons meer dan prima.

Scherm

De OnePlus 9 Pro komt met een hoogwaardig groot scherm. Van hoek tot hoek is het display 6,7 inch. Het toestel heeft een QHD-resolutie van 1440 x 3216 (525 pixels per inch). De resolutie van dit AMOLED-scherm is zichtbaar vanaf het moment dat je het scherm aanzet. Afbeeldingen 'poppen' uit het scherm en teksten zien er haarscherp uit.

De helderheid is zeker in orde, hoewel de automatische helderheidsmodus het in sommige situaties niet altijd evengoed kan bijhouden. Als je buiten in de zon staat, wil je de helderheid waarschijnlijk handmatig omhoog zetten.

Zoals bij de OnePlus 8 Pro uit 2020, heeft het scherm een verversingssnelheid van 120Hz. Dit begint langzamerhand de norm te worden bij high-end Android-toestellen. Het betekent dat het scherm 120 keer per seconde ververst. Bij oudere smartphones en sommige huidige vlaggenschepen is de verversingssnelheid 'slecht' 60Hz.

Dat is nog altijd prima, maar zodra je een 120Hz scherm gewend bent, wil je niet meer terug. Het houdt in dat je nóg soepelere beelden te zien krijgt bij het spelen van games of het scrollen door je sociale media-tijdlijn.

Het gaat om een adaptieve verversingssnelheid. Dat betekent dat minder veeleisende apps, zoals een eBook-app, een lagere beeldverversing aannemen. Hierdoor wordt een hoop accusap bespaart. De adaptieve verversingssnelheid werkte bij ons goed en veranderde naadloos.

Daarnaast is er een vingerafdrukscanner aanwezig. Deze biometrische inlogmethode voelt net zo snel aan als bij de meeste andere vlaggenschepen met deze technologie in 2021.

Camera

OnePlus heeft altijd geworsteld om andere high-end smartphones bij te houden op cameravlak. De OnePlus 9 Pro heeft echter de beste camera die we ooit in een smartphone van het bedrijf hebben gezien.

OnePlus heeft een grote inhaalslag gemaakt door nieuwe sensoren toe te voegen. Minstens één ervan is gemaakt met Sony, en een samenwerking met cameraspecialist Hasselblad heeft voor betere kleurweergaven gezorgd. De kleuren zien er daardoor zo accuraat uit als mogelijk is.

De hoofdcamera is een 48MP lens met een Sony IMX789-sensor. Er bevinden zich nog drie andere camera's aan de achterkant, waaronder een 50MP groothoeklens die gebruik maakt van een Sony IMX766-sensor. Daarnaast is er een 8MP telelens aanwezig, die tot 3x optische zoom aankan. Tot slot is er een 2MP zwart-wit-camera aanwezig, die een hogere kwaliteit zwartwaardes en witwaardes kan leveren.

De hoofdsensor van de OnePlus 9 Pro is een stuk beter dan in vorige toestellen van OnePlus. We kunnen fantastische foto's schieten, met geweldige kleuren en veel details.

Als je de foto's vergelijkt met foto's die geschoten zijn op eerdere OnePlus-toestellen, zal je merken dat kleuren er een stuk natuurgetrouwer uitzien. We gaan er vanuit dat dit te danken is aan de samenwerking met Hasselblad. De beeldkwaliteit komt dicht in de buurt van wat je gewend bent van Apple's iPhones.

We zijn onder de indruk van de automatische modus van de OnePlus 9 Pro. Je hoeft enkel te richten en te schieten. De smartphone levert zonder al te veel gedoe geweldige resultaten.

Je kunt snel en gemakkelijk overschakelen naar de groothoeklens, die soortgelijk presteert. Een nieuwe technologie voor ruiscorrectie zorgt ervoor dat de ruis in de hoeken van groothoekfoto's minimaal is. Hoewel het een handige functie is, weten we niet of dit voor iedereen een noodzakelijke toevoeging is.

De telefotocamera van de OnePlus 9 Pro kan tot wel 3x optisch zoomen. Daarna schakelt de cameraover tot een digitale zoom tot 30x.

Beelden die gebruik maken van de optische zoom zien er goed uit. Ze zijn geschikt om met vrienden te delen via WhatsApp of om op sociale media te plaatsen. Zoals je gewend bent, verslechtert de beeldkwaliteit naarmate je verder inzoomt.

Het is mogelijk om video op te nemen in 8K bij 30 fps. Dit is een van de hoogste resoluties die we ooit in een smartphone hebben gezien, maar het is ook een onnodige functie als je de video enkel op je telefoon wil terugkijken. Bovendien vraagt het schieten in 8K een hoop van je opslagruimte.

Andere video-opties zijn 4K/30, 4K/60 en 4K/120. Bij laatstgenoemde gaat het enkel om slow-motion beelden, die ook in 720/480 en 1080/240 geschoten kunnen worden. Al deze functies werken goed en zijn vergelijkbaar met andere Android-toestellen op de markt.

De hoofdcamera beschikt over een optische en elektronische beeldstabilisatie om ervoor te zorgen dat beelden scherp zijn. We zijn erg onder de indruk van de videokwaliteit van de OnePlus 9 Pro.

Aan de voorkant van het toestel vinden we een selfiecamera met een 16MP Sony IMX741-sensor en een diafragmagetal van f/2.4. Het is niet de meest hoogwaardige selfiecamera die we ooit gezien hebben, maar we zijn erg tevreden over de foto's en video's die het aflevert.

Cameravoorbeelden

Specificaties en prestaties

De OnePlus 9 Pro wordt aangedreven door de nieuwste Qualcomm Snapdragon 888-chipset. Zoals bij veel andere Android-toestellen die deze chip gebruiken, zijn we erg onder de indruk van de hoogwaardige prestaties die het levert. Het toestel laadt applicaties vrijwel direct.

Je kunt kiezen uit 8GB of 12GB aan RAM-geheugen. Die extra 4GB zal voor veel mensen weinig verschil maken, maar het is belangrijk om te weten dat de RAM-keuze ook invloed heeft op de interne opslag van de smartphone. Het 8GB-model komt met 128GB aan opslag, terwijl de 12GB-variant over 256GB opslag beschikt.

Zoals we kennen van OnePlus-apparaten, is er geen microSD-ondersteuning aanwezig. Als je het toestel voor redelijk wat jaren wil gebruiken, raden we aan om voor de variant met de grootste opslagcapaciteit te kiezen.

We hebben de 12GB-versie van de OnePlus 9 Pro uitvoerig getest. De benchmarkscores zijn erg hoog. We denken dan ook dat de 8GB-variant eveneens erg krachtig is, al moeten we dat nog aan den lijve ondervinden.

De 12GB-versie heeft een gemiddelde multiscore van 3630 op Geekbench 5. Dat is iets minder dan de Asus ROG Phone 5, maar beter dan de Samsung Galaxy S21.

De OnePlus 9 Pro biedt 5G-ondersteuning, waardoor je (in de toekomst) kunt genieten van de snelste internetconnectiviteit.

Direct uit de doos draait de OnePlus 9 Pro op Android 11, met een laagje OxygenOS eroverheen. Hierdoor zijn er verschillende handige functies aanwezig, waaronder een always-on display en de unieke look and feel van het bedrijf. Er is gelukkig weinig bloatware aanwezig op de OnePlus 9 Pro.

We hebben wel wat last ervaren met de bluetooth-connectiviteit. We hopen dat deze problemen in een toekomstige software-update worden verholpen. We updaten deze review als dat het geval is.

Batterijduur

De OnePlus 9 Pro biedt geen uitzonderlijke batterijduur, maar het is betrouwbaar genoeg om een volledige dag mee uit de voeten te kunnen bij standaard dagelijks gebruik. We hebben het toestel slechts in twee gevallen om 22:00 uur 's avonds al aan de lader moeten leggen. De 4.500 mAh batterij is groot, maar het kan het dus geen twee dagen volhouden op één accucyclus.

Bij erg veeleisende taken merken we dat de smartphone het geen volledige dag kan volhouden, maar dankzij de snellaadtechnologie is het toestel snel weer klaar voor gebruik als je het nodig hebt.

Het 65W-laden (bedraad) is erg indrukwekkend, maar de OnePlus 9 Pro beschikt ook over 50W draadloos laden. Dit is een van de hoogste specificaties die we ooit hebben gezien voor deze technologie. Het is bovendien benoemenswaardig dat OnePlus het draadloos opladen pas bij de OnePlus 8 in 2020 introduceerde.

Anders dan smartphones van Apple, Samsung en andere Android-fabrikanten, komt de OnePlus 9 Pro wél met een oplader in de doos. Veel fabrikanten laten de opladers voortaan weg om e-waste tegen te gaan.

Moet ik het kopen?

Koop het als…

Je een krachtige smartphone nodig hebt De Snapdragon 888-chipset gecombineerd met 12GB RAM-geheugen heeft een fantastische indruk achtergelaten. Als je op zoek bent naar een high-end smartphone met veel kracht, is de OnePlus 9 Pro een gemakkelijke keuze. Het kan elke app of game zonder problemen aan.

Je natuurgetrouwe foto's wil schieten De resultaten van de samenwerking tussen OnePlus en Hasselblad zijn duidelijk zichtbaar. Foto's hebben meer natuurgetrouwe kleuren dan we ooit eerder zagen in een OnePlus-smartphone. Dit is misschien niet de beste camera in een smartphone, maar het is een heel stuk beter dan die van de OnePlus 8-reeks.

Je een geweldige schermervaring zoekt Het 6,7 inch 120Hz QHD-display is een van de beste schermen die we ooit in een smartphone hebben gezien. Het biedt ontzettend veel details, een sterke helderheid en verschillende andere tweaks. Als je veel naar video's kijkt op je smartphone, is de OnePlus 9 een geweldige optie.

Koop het niet als...

Je een hoop opslaggeheugen nodig hebt OnePlus heeft nog altijd geen microSD-ondersteuning toegevoegd. Als je de opslagcapaciteit van je smartphone wil kunnen uitbreiden als dit nodig is, zal je naar andere toestellen moeten kijken.

Je een uitstekende batterijduur zoekt Als je gewend bent dat je smartphone langer dan een dag meegaat, zal de OnePlus 9 Pro je wellicht een beetje teleurstellen. De batterijduur is echter oké en waarschijnlijk genoeg voor de meeste mensen.

Je een goedkope smartphone wil De OnePlus 9 Pro is niet goedkoop. Het bevindt zich ongeveer in hetzelfde prijssegment als de beste toestellen van Apple en Samsung. De OnePlus Nord-serie biedt mogelijk soelaas als je op zoek bent naar een betaalbaardere optie.

Voor het eerst getest in maart 2021