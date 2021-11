Beste Oppo-smartphones van 2021: kies de beste Oppo voor jou

De beste Oppo-smartphones vinden kan een lastige taak lijken door het onconventionele naamschema wat de fabrikant hanteert. Gelukkig weet je met behulp van onze lijst wat de beste toestellen uit de koker van Oppo zijn, hoe gek de naam ook mag zijn.

Welke Oppo je ook uiteindelijk kiest, ze vallen vrijwel allemaal op. De fabrikant is niet vies van het gebruik van flitsende kleuren en onderscheidende features. Denk aan een pop-up camera, glinsterende behuizingen en nog veel meer. Oppo biedt doorgaans smartphones aan met een sterke batterijduur, solide camerakwaliteiten en algehele prestaties waar je thuis mee kunt komen.

Voordat we Oppo mochten verwelkomen in Europa, heeft het naam gemaakt in thuisland China. Inmiddels is Oppo uitgegroeid tot een degelijk en betrouwbaar alternatief voor de nog bekendere merken.

Dat Oppo aan terrein wint, heeft onder meer te maken met de brede selectie aan toestellen die de fabrikant aanbiedt. Wil je het beste van het beste wat een smartphone te bieden heeft, of ga je juist op jacht naar een betaalbare topper? In alle segmenten vind je wel een degelijke Oppo-smartphone terug.

Ook in 2021 is Oppo actief op de Europese markt. In maart presenteerde het de nieuwe Oppo Find X3-serie, en later in het jaar verscheen de Oppo Reno 6-serie. Beide reeksen vind je terug in onze lijst met beste Oppo-smartphones. Bekijk hieronder welke andere toestellen de lijst hebben gehaald, en vergeet zeker niet om de bijbehorende reviews door te nemen.

Tip: Het is weer november, en dat betekent dat Black Friday 2021 niet lang meer op zich laat wachten! Officieel vindt het kortingsfestijn plaats op vrijdag 26 november, maar we verwachten daarvoor al de nodige mooie deals. Vergeet zeker niet om ons handige overzicht met beste Black Friday smartphone-deals te bekijken. Wie weet zijn er wel mooie deals op smartphones van Oppo te vinden!

Beste Oppo-smartphones

(Image credit: Oppo)

De Oppo Find X3 Pro is een bijzonder krachtige en geavanceerde smartphone. Hoewel het toestel misschien niet zo mooi is als zijn voorganger, is er een flink scala aan verbeteringen doorgevoerd. Zo is het toch al mooie display van de Find X2 Pro van een boost voorzien. De 120Hz verversingssnelheid blijft eveneens behouden.

Onder de motorkap is de krachtige Snapdragon 888-chipset aanwezig, bijgestaan door 256GB aan niet-uitbreidbaar opslaggeheugen en 12GB RAM. Uit de doos draait de Find X3 Pro op Android 11, met daaroverheen een schil van ColorOS.

Ook de camera-opzet is voorzien van een flinke upgrade. Hoewel de periscopische camera is verdwenen, zijn de rest van de camera's top te noemen. Met name de groothoekcamera is beduidend beter dan wat de meeste concurrenten te bieden hebben.

Lees meer: Oppo Find X3 Pro review

(Image credit: Oppo)

De Oppo Find X2 Pro is nog altijd een van de beste smartphones die je op dit moment kunt kopen van de Chinese fabrikant. Er zit een prachtig 120Hz AMOLED-display op gemonteerd, de camera-opzet is uitgebreid en zeer sterk, en het totaalpakket is ook erg mooi om te zien.

Er is één grote reden waarom je deze smartphone wellicht toch niet in huis haalt, en dat is de prijs. Nu het toestel een jaar op de markt is, vind je het toestel gelukkig wel voor minder dan de oorspronkelijke adviesprijs, die ver boven de 1.000 euro zit. Kun je leven met de hoge prijs, dan is de Oppo Find X2 Pro zeker het overwegen waard.

Lees meer: Oppo Find X2 Pro review

(Image credit: Oppo)

De Oppo Find X3 Neo is dé smartphone voor iedereen die op zoek is naar een krachtige, mooie en vooral premium smartphone, maar daarvoor niet de absolute hoofdprijs wil betalen. Naar onze mening behoort de Neo tot een van de mooiste smartphones van 2021, in ieder geval mooier dan zijn Pro-broer.

Dat gezegd hebbende: om onder de prijs van de Pro te kunnen gaan, zijn er enkele concessies gedaan. Zo is er geen IP-certificering, zit er een Snapdragon 865 onder de motorkap (die nog altijd meer dan snel genoeg is), en is er geen 120Hz maar een 90Hz display inbegrepen.

Dezelfde primaire camerasensor is aanwezig bij de Neo, en het is dan ook niet vreemd dat de geschoten kiekjes van de Neo er behoorlijk goed uitzien. Ook de nachtfotografie is zeer sterk te noemen. De Neo blijft onderaan de streep een tikkeltje prijzig vergeleken met wat je ervoor krijgt, maar deze smartphone koop je niet alleen vanwege de specs, maar ook vanwege het verleidelijke uiterlijk.

Lees meer: Oppo Find X3 Neo review

(Image credit: Evan Blass)

De Oppo Reno 6 Pro is het levende bewijs dat de fabrikant in staat is om prachtige smartphones te maken, al wisten we dat al langer natuurlijk. De speciale Oppo Glow-achterkant zorgt ervoor dat het lijkt alsof de achterkant bedekt is met ijskristallen. Daarnaast voelt de behuizing erg zacht aan, waardoor hij prettig in de hand ligt.

De Oppo Reno 6 Pro is voorzien van een veelzijdige camera-opzet. Je hebt een sterke primaire 50MP camera tot je beschikking, welke wordt bijgestaan door een groothoekcamera en telefotocamera. Dankzij de 65W laadtechnologie is de Reno 6 Pro tevens binnen een halfuur volledig opgeladen.

De Snapdragon 870 is een prima chipset, maar in deze prijsklasse zijn er wel krachtigere toestellen te vinden. Ook missen we draadloos opladen en een IP-certificering. Dat gezegd hebbende: als je niet zo nauw kijkt naar de prijs-kwaliteitverhouding, en op zoek bent naar een elegante, degelijke smartphone, kun je met een gerust hart de Oppo Reno 6 Pro in huis halen.

Lees meer: Oppo Reno 6 Pro review

(Image credit: Oppo)

5. Oppo Find X2 Geen Pro-model, maar niet ver uit de buurt Specificaties Releasedatum: Maart 2020 Gewicht: 192/209 gram Afmetingen: 164,9 x 74,5 x 8 mm Software: Android 10 Schermformaat: 6,7 inch Resolutie: 1.440 x 3.168 CPU: Snapdragon 865 RAM: 8/12GB Opslag: 128GB/256GB Batterij: 4.200mAh Camera's achter: 48MP + 13MP + 12MP Frontcamera: 32MP DE BESTE DEALS VAN VANDAAG € 599 Bekijken bij Bol.com Netherlands Redenen om te kopen + Beeldschoon display + Zeer snel opladen Redenen om te vermijden - Prijzig - Niet de beste camera's uit z'n segment

De Find X2 volgt op veel vlakken zijn duurdere broer op (de Find X2 Pro). Er zijn hier en daar compromissen gesloten om de prijs te drukken. Het grootste verschil is de camera-opzet die, ondanks dat je nog altijd mooie foto's schiet, toch wat minder is dan die van de Find X2 Pro.

Desalniettemin presteert de Find X2 in dagelijks gebruik heel goed. De Snapdragon 865-chipset maakt het toestel snel en het prachtige 120Hz AMOLED-display is een genot om naar te kijken. Daarnaast laad je het toestel dankzij de 65W snellaadfunctie binnen 38 minuten volledig op.

De smartphone is verkrijgbaar in versies met 8/12GB RAM en 128/256GB opslaggeheugen. Kun je leven met de kleine minpuntjes ten opzichte van de Find X2 Pro, dan is de reguliere Find X2 met zijn scherpere prijs zeker een slimme koop.

Lees meer: Oppo Find X2 review

(Image credit: Oppo)

De Oppo Find X2 Neo is een beeldschone smartphone die qua prestaties het overgrote deel van de markt zal kunnen bekoren. Er is een mooi 90Hz AMOLED-scherm aanwezig. In combinatie met de krachtige speakers leent de smartphone zich uitstekend als multimedia-apparaat.

Aan de achterzijde vind je een veelzijdige camera-opzet terug die verrassend sterk presteert. Er is zelfs een sterke nachtmodus aanwezig, alsook een ultrastabiele modus waardoor het lijkt alsof je filmt terwijl je het toestel op een statief hebt staan.

Er is ondersteuning voor 30W snelladen, maar draadloos opladen ontbreekt (net als bij alle andere Oppo-telefoons tot dusver). Ook zijn er in deze prijsklasse telefoons verkrijgbaar met een betere chipset, maar de Oppo Find X2 Neo is qua allround prestaties nog altijd een van de betere in zijn segment.

Lees meer: Oppo Find X2 Neo review

(Image credit: Oppo)

7. Oppo Reno 6 Stijlvolle iPhone-lookalike Specificaties Releasedatum: September 2021 Gewicht: 182 gram Afmetingen: 156,8 x 72,1 x 7,6 millimeter Software: Android 11 Schermformaat: 6,43 inch Resolutie: 1.080 x 2.400 CPU: Dimensity 900 5G RAM: 8GB Opslag: 128GB Batterij: 4.300mAh Camera's achter: 64MP + 8MP + 2MP Frontcamera: 32MP Redenen om te kopen + Gelikt design + 65W snelladen Redenen om te vermijden - Niet de snelste - Geen IP-certificering

De Oppo Reno 6 komt met een wel heel herkenbaar uiterlijk. Het toestel lijkt dankzij de hoekige vormen nogal op de iPhone 13, maar daar is niets mis mee. Integendeel zelfs: de Reno 6 ziet er zeer strak uit.

Net als zijn Pro-broer is de reguliere Reno 6 ook voorzien van een degelijke camera-opzet. Met name de primaire 64MP camera en 32MP frontcamera weten prima werk af te leveren. Verder zijn er tal van kekke fotografie- en videomodi inbegrepen.

Onder de motorkap zit een Dimensity 900-chipset. Hoewel dat niet de snelste is in dit segment, is de smartphone voor alledaagse taken meer dan rap genoeg. Er zijn smartphones in deze prijsklasse die iets krachtigere specificaties bieden, maar we betwijfelen of die ook net zo elegant eruitzien als de Oppo Reno 6.

Lees meer: Oppo Reno 6 review

Oppo Find X2 Lite (Image credit: Oppo)

Het jongste en meest betaalbare lid van de Find X2-familie is de Oppo Find X2 Lite. Het is een goede, betaalbare smartphone met 5G-capaciteiten.

De Find X2 Lite is meer dan enkel een 5G-toestel. Zo is er ook een goed scherm, een redelijke chipset en een oké primaire camera inbegrepen. Het is een degelijke midranger, zelfs als er geen 5G-ondersteuning aanwezig zou zijn.

In onze lijst met beste Oppo-smartphones moet het toestel echter zijn meerdere erkennen in andere Find X2-leden, omdat ze naar onze mening net dat beetje meer bieden voor hun prijs.

Lees meer: Oppo Find X2 Lite review

(Image credit: Oppo)

De Oppo Reno 4 Pro 5G ziet er zeer strak en stijlvol uit. Je vermoedt dan ook al snel dat je te maken hebt met een high-end vlaggenschip, zoals de Oppo Find X3 Pro. In de praktijk biedt het toestel redelijke prestaties aan, maar in de hoge prijsklasse van de Reno 4 Pro 5G is de competitie moordend en op sommige vlakken simpelweg beter.

Misschien wel de belangrijkste eigenschap is de aanwezigheid van 65W snelladen. In ruim 30 minuten zit de 4000mAh accu weer volledig vol met sap, een nog altijd vrij ongekende prestatie voor smartphones.

Verder treffen we een competente camera-opzet aan. De Snapdragon 765G-chipset vinden we echter wat aan de mindere kant voor deze prijs, maar de processor biedt nog altijd prima snelheden voor het overgrote deel van de consumenten.

Lees meer: Oppo Reno 4 Pro 5G review

(Image credit: Oppo)

10. Oppo Reno 2 De opvolger van de eerste Reno Specificaties Releasedatum: September 2019 Gewicht: 189 gram Afmetingen: 160 x 74,3 x 9,5 mm Software: Android 9 Schermformaat: 6,5 inch Resolutie: 1.080 x 2.400 CPU: Snapdragon 730G RAM: 8GB Opslag: 128/256GB Batterij: 4.000mAh Camera's achter: 48MP + 13MP + 8MP + 2MP Frontcamera: 16MP DE BESTE DEALS VAN VANDAAG € 349 Bekijken bij Bol.com Netherlands € 349 Bekijken bij Bol.com Netherlands Redenen om te kopen + Prima cameraprestaties + Mooi scherm Redenen om te vermijden - Chipset niet heel sterk - Software voelt 'Chinees' aan

De Oppo Reno 2 is de opvolger van de eerste Oppo Reno, met onder meer een betere camera-opzet en grotere batterij. Tijdens onze testperiode raakten we vooral onder de indruk van het mooie AMOLED-display.

Uiteraard vallen de kwaliteiten van de Reno 2 wat in het niet vergeleken met de Reno 10x Zoom, maar deze smartphone kost dan ook een stuk minder. Verder vinden we de nachtmodus een pluspunt op dit apparaat. ColorOS vraagt om gewenning, maar er zijn zeker gebruikers die het flitsende en kleurrijke OS kunnen waarderen.

Lees meer: Oppo Reno 2 review