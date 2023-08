Er zijn maar weinig smartphones van deze prijs die de cameraprestaties van de Oppo Reno 10 Pro kunnen evenaren. Elke camera presteert prima en de zoomlens blinkt uit met portretfoto's. De batterij is daarnaast fantastisch en laadt razendsnel weer op. De rest van de smartphone is allesbehalve bijzonder. Je krijgt een ondermaats updatebeleid, erg beperkte waterbestendigheid en een scherm met lage helderheid.

Dit jaar heeft Oppo de Find X-serie overgeslagen en ligt de focus volledig op de Reno-serie. Die bestaat uit drie smartphones: de Oppo Reno 10, Reno 10 Pro en Reno 10 Pro Plus. Die laatste is niet beschikbaar in Nederland en België, waardoor de Oppo Reno 10 Pro het topmodel wordt. Weet de Oppo Reno 10 Pro opnieuw fotografieharten te veroveren? Dat gaan we uitzoeken in deze review.

Oppo Reno 10 Pro review: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar sinds 24 juli 2023

Slechts één kleur en configuratie (12GB + 256GB)

Tijdelijke lanceringsactie met gratis earbuds (tot 5 september)

Met een adviesprijs van 659 euro zit de Oppo Reno 10 Pro in de hogere middenklasse. Bovendien volgt Oppo de trend die we dit jaar vaker zien door een basisopslag van 256GB aan te bieden. Helaas is dit de enige versie die je kan vinden en het geheugen is niet uitbreidbaar met een microSD-kaart.

In vergelijking met andere middenklassers wint Oppo vooral met zijn camera's en in het bijzonder met de 2x telefotocamera. Voor deze prijs krijg je meestal de standaardcombinatie van een primaire camera en ultrawide, zoals bij de Motorola edge 40. Ook het snelladen met 80W is uitstekend voor deze prijs.

Het updatebeleid is de achilleshiel van de Oppo Reno 10 Pro. Hij draait Android 13 uit de doos en krijgt slechts twee updates, terwijl Android 14 over twee maanden beschikbaar wordt. Je krijgt dus nog de update naar Android 14 en Android 15, maar daarna is het gedaan met de pret. Security-updates krijg je drie jaar lang, maar ook hier verwachten we vier jaar.

Prijs-kwaliteit score: 3,5/5

Oppo Reno 10 Pro review: specs

Swipe to scroll horizontally Adviesprijs 659 euro Scherm 6,7-inch AMOLED, 120Hz refresh rate, 1080 x 2412 pixels Afmetingen 162,3 x 74,2 x 7,9 mm Gewicht 185g Camera's achter 50MP (primair) + 8MP (ultrawide) + 32MP (telefoto) Selfiecamera 32MP Chipset Snapdragon 778G Opslag 256GB RAM 12GB 5G-connectiviteit Ja Batterij 4.600mAh Opladen 80W, niet draadloos

Oppo Reno 10 Pro review: design

Niet de stevigste smartphone

Verdeelde meningen over het camerablok

Slechts spatwaterdicht

Het design schreeuwt wederom Reno met een opvallend camerablok voor de drie camera's dat zeker niet bij iedereen in de smaak valt. De glazen achterkant is afgewerkt met een glinsterend, geborsteld zilver dat erg goed aanvoelt. Door de aflopende randen ligt de Oppo Reno 10 Pro goed in de hand en tijdens het testen hadden we geen last van valse aanrakingen. De zijkanten zijn echter gemaakt van plastic, wat dan weer goedkoop aanvoelt.

Het grote probleem van de Oppo Reno 10 Pro zijn de gebruikte materialen en beperkte waterbestendigheid. Er zit geen Gorilla Glass op deze smartphone, maar Asahi Glass AGC DT-Star2. De stevigheid van dit soort glas is minder bekend en waar Gorilla Glass getest wordt op valschade vanaf een bepaalde hoogte, zegt Asahi gewoon dat dit glas 30 procent steviger is dan de vorige generatie. Er zit wel een plastic screenprotector op het scherm, maar een cover voor de achterkant krijg je niet.

De Oppo Reno 10 Pro is geen smartphone die je zomaar in het water kan laten vallen. Hij heeft een IPX4-score die wijst op bescherming tegen spatwater, zoals een lichte regenbui. Een val in een emmer water of zelfs een hevige regenbui kan al permanente schade opleveren. De X wijst erop dat er geen testen zijn uitgevoerd op bescherming tegen gruis. Ga je bijvoorbeeld naar het strand, berg de Oppo Reno 10 Pro dan goed op zodat er geen zand kan binnendringen.

Design score: 3/5

Oppo Reno 10 Pro review: display

6,7-inch AMOLED-display met 120Hz refresh rate

Lage helderheid

HDR10+

Het 6,7-inch AMOLED-display met 120Hz refresh rate was geen verrassing, want dit kennen we al van de Oppo Reno 8 Pro. Wel verrassend zijn de aflopende randen, die het geheel toch een meer premium uitstraling geven. Zoals hierboven aangegeven, hadden we geen last van valse aanrakingen tijdens het testen.

De kleurenweergave van het AMOLED-scherm is over het algemeen prima. De ondersteuning voor HDR10+ en 10-bit kleuren zijn een waar genot als je compatibele content kijkt. Er is ook een HDR-modus die het scherm een tikkeltje helderder maakt, waardoor de contrastrijke kleuren beter tot hun recht komen.

Minder fijn is de algemene helderheid. In de HDR-videomodus kan je 950 nits bereiken, maar die modus gebruik je alleen bij dat type video. De "gewone" piekhelderheid zit op 800 nits en dat is voor deze prijs niet voldoende. In fel zonlicht hadden we moeite om bepaalde content goed te kijken. Wanneer je een zonnebril draagt, vraag je je soms af of het scherm überhaupt aan staat.

Display score: 3,5/5

Oppo Reno 10 Pro review: camera

50MP-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie werkt top

32MP-telefotocamera met 2x zoom is ideaal voor portretten

8MP-ultrawide presteert minder goed dan de andere twee

De Reno-serie staat altijd in het teken van fotografie en dat is niet anders bij de Oppo Reno 10 Pro. De 32MP-telefotocamera met 2x optische zoom valt het meeste op en is ontworpen voor portretfoto's. Optische beeldstabilisatie is echter niet aanwezig, maar tijdens het testen hadden we weinig last van trillingen. Het lijkt erop dat Oppo wat software heeft aangebracht om het geheel stabiel te houden. De 50MP-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie kennen we van vorig jaar en ook de 8MP-groothoekcamra is ongewijzigd.

Zoals verwacht zijn de foto's met de 50MP-hoofdcamera uitstekend en de optische beeldstabilisatie doet ook goed zijn werk bij video's. Het dynamisch bereik is top en ook 's nachts hadden we maximaal twee seconden nodig voor we een heldere foto kregen als eindresultaat. Hoe lastig het omgevingslicht ook is, de kans is groot dat de Oppo Reno 10 Pro een prima plaatje kan schieten.

Image 1 of 13 hoofdcamera (Image credit: Future) 2x zoom (Image credit: Future) ultrawide (Image credit: Future) hoofdcamera (Image credit: Future) ultrawide (Image credit: Future) 2x zoom (Image credit: Future) hoofdcamera (Image credit: Future) hoofdcamera (Image credit: Future) ultrawide (Image credit: Future) 2x zoom (Image credit: Future) hoofdcamera (Image credit: Future) ultrawide (Image credit: Future) 2x zoom (Image credit: Future)

De 32MP-telefotocamera presteert op hetzelfde hoge niveau als de hoofdcamera. Oppo zei dat hij ontwikkeld is met het oog op portretten en daar straalt hij ook echt. De achtergrond krijgt een erg natuurlijk uitziende bokeh en zelfs kleine details, zoals het dunne frame van een bril, weet hij correct te herkennen. Ook als je gewoon wat dichterbij wil komen bij een onderwerp dat geen persoon is, werkt de 2x zoom goed. Zowel de kleurenweergave, nachtfoto's als het dynamisch bereik zitten op hetzelfde niveau als de hoofdcamera.

De 8MP-groothoekcamera kan daarentegen nog wat werk gebruiken. Bij eender welk licht, zal je merken dat de kleuren er anders uitzien dan bij de andere twee camera's. Soms zijn ze te warm, soms te koud, soms iets te donker maar nooit precies juist. De nachtmodus is daarnaast niet noodzakelijk slecht, maar zit opnieuw niet op het niveau van de andere twee camera's. Afhankelijk van wat je fotografeert, zijn de zijkanten van de foto ietwat wazig en vervormd.

Tot slot neemt de 32MP-selfiecamera scherpe foto's met een natuurlijke nabewerking. Sommige smartphones van Chinese fabrikanten hebben de slechte gewoonte om een agressieve beautyfilter toe te passen, maar de Oppo Reno 10 Pro doet dat gelukkig niet.

Camera score: 4,5/5

Oppo Reno 10 Pro review: Prestaties en software

Snapdragon 778G levert prima prestaties

256GB opslag is ruim voldoende

2 jaar Android-updates en 3 jaar security-updates is te weinig

De grootste verrassing is misschien wel de chipset van de Oppo Reno 10 Pro. Vorig jaar kregen we de Dimensity 8100 MAX die zelfs zwaardere games kan draaien. De Snapdragon 778G in de Oppo Reno 10 Pro dateert van 2021 en is er in die twee jaar niet sneller op geworden. Voor 659 euro verwacht je meer dan een twee jaar oude chip.

De prestaties zijn best goed en zolang je geen zware games gaat spelen, loop je eigenlijk tegen geen problemen aan. Lichte games zoals Pokémon Go en Yu-Gi-Oh! Duel Links zorgen voor geen enkel probleem. Zelfs Honkai: Star Rail op hoge instellingen met 60fps liep nog vrij vlot voor ongeveer 30 minuten en daarna werd de Reno 10 Pro iets te heet om vast te houden. Anderzijds kan je voor amper 50 euro meer al een Samsung Galaxy S23 vinden met onovertroffen Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy chipset...

De Oppo Reno 10 Pro draait uit de doos Android 13 met Oppo's eigen ColorOS. De bloatware blijft hier redelijk beperkt met vier basic games, de Amazon-app en iets dat "O Relax" heet en je zou moeten helpen ontspannen. Sinds vorig jaar is de basisopslag verhoogd naar 256GB, dus je zal op dit vlak weinig tekortkomen. Je kan de opslag echter niet uitbreiden met een microSD-kaart en een versie met 512GB opslag is er niet.

Net zoals Xiaomi probeert Oppo hier enkele functies van Apple na te bootsen met een soort controlecentrum boven het snelmenu met je meldingen. Dit werkt eigenlijk verrassend goed en het was handig om hier een aparte Spotify-widget te zien. Verder doet ColorOS ongeveer hetzelfde als de meeste Android-smartphones. Je krijgt een menu aan de zijkant waarin je enkele apps kan plaatsen zodat je die sneller kan openen wanneer je een andere app gebruikt. Je kan ook apps openen in een venster dat boven andere apps zweeft.

Het updatebeleid is tot slot ondermaats voor deze categorie. Android 14 verschijnt over twee maanden en daarna krijg je nog de update naar Android 15. Samsung geeft je letterlijk twee keer meer updates bij smartphones die de helft kosten en ook de drie jaar security-updates van Oppo stellen weinig voor tegenover de vier en vijf jaar bij de concurrentie. Er mag dan "pro" in de naam zitten, maar dit updatebeleid hoort bij een budget smartphone.

Prestaties en software score: 3,5/5

Oppo Reno 10 Pro review: Batterij

4.600mAh-batterij gaat meer dan een dag mee

80W-snelladen is geweldig

Van 0 naar 75 procent in 15 minuten

Je koopt een Oppo meestal niet voor zijn geweldige batterijduur. Toch wist de Oppo Reno 10 Pro de verwachtingen te overtreffen. Wat we ook deden, de batterij was amper leeg te krijgen op een dag. Of we nu twee uur games hadden gespeeld, een uur lang foto's namen of een hele werkdag muziek luisterden, aan het einde van de dag bleef er vaak nog 20 à 30 procent van de batterij over. Bij licht gebruik kan je zelfs twee dagen verder.

Hoewel er geen draadloos opladen is, mis je dat niet door het 80W-snelladen. Ben je 's nachts vergeten de Oppo Reno 10 Pro op te laden? Geen paniek, want na een kwartier aan de snellader zit de batterij al voor 75 procent vol. Tot ongeveer 80 procent gaat het opladen enorm snel en pas daarna neemt de snelheid af. Tijdens onze test gingen we van 26 naar 48 procent in amper 5 minuten en van 48 naar 89 procent in 12 minuten.

Batterij score: 5/5

Moet je de Oppo Reno 10 Pro kopen of niet?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Er zijn weinig concurrenten die de Oppo Reno 10 Pro kunnen evenaren op dit prijspunt. Alleen de hoeveelheid updates is te laag voor dit geld. 3,5/5 Design De meningen over het camerablok zijn verdeeld en de beperkte waterbestendigheid is een probleem. 3/5 Display Alles aan het display is top tot je het in de felle zon houdt, want dan zie je niet veel meer. 3,5/5 Camera De camera's zijn erg veelzijdig en werken top. Alleen de ultra-wide hinkt een klein beetje achterop. 4,5/5 Prestaties en software De prestaties zijn prima, maar het updatebeleid laat te wensen over. 3,5/5 Batterij Bij licht gebruik kan je twee dagen doen met de batterij en na een kwartier zit hij alweer bijna helemaal vol. 5/5

Koop hem als...

Je twee dagen wil doen met een volle batterij De Oppo Reno 10 Pro kan bij licht gebruik twee dagen doen op een volle batterij. Na een kwartier aan de oplader heb je al 75 procent in de tank zitten.

Je graag foto's neemt De camera's zijn enorm veelzijdig voor deze prijs en laten je geweldige foto's nemen vanuit verschillende perspectieven.

Koop hem niet als...

Je een stevige smartphone wil Met een IPX4-score kan een val in het water of een hevige regenbui al fataal zijn voor de Oppo Reno 10 Pro.

Je elk jaar de nieuwste software wil De standaard voor smartphones van deze prijs is 4 jaar Android-updates. Oppo geeft je slechts de helft.

Oppo Reno8 T: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Oppo Reno 10 Pro Motorola edge 40 OnePlus 10 Pro Adviesprijs 659 euro 599 euro 699 euro Scherm 6,7-inch AMOLED, 120Hz refresh rate, 1080 x 2412 pixels 6,5-inch AMOLED, 120Hz refresh rate, 1080 x 2400 pixels 6,7-inch AMOLED, 120Hz refresh rate, 1440 x 3200 pixels Afmetingen 162,3 x 74,2 x 7,9 mm 158,4 x 72 x 7,6 mm 163 x 73,9 x 8,6 mm Gewicht 185g 167g 201g Camera's achter 50MP (primair) + 8MP (ultrawide) + 32MP (telefoto met 2x zoom) 50MP (primair) + 13MP (ultrawide) 48MP (primair) + 50MP (ultrawide) + 8MP (telefoto met 3,3x zoom) Selfiecamera 32MP 32MP 16MP Chipset Snapdragon 778G MediaTek Dimensity 8050 Snapdragon 8 Gen 1 Opslag 256GB 256GB 128GB RAM 12GB 8GB 12GB 5G-connectiviteit Ja Ja Ja Batterij 4.600mAh 4.400mAh 5.000mAh Opladen 80W, niet draadloos 68W + 15W draadloos 80W + 50W draadloos

Motorola edge 40 Voor een paar tientjes minder heb je de Motorola edge 40 die wel volledig waterbestendig is. Ook krijg je hier de mogelijkheid om draadloos op te laden. Je mist hier wel een telefotocamera. Lees hier de Motorola edge 40 review