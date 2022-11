(opens in new tab)

De Oppo Reno 8 Pro is een goede telefoon voor de prijs. Met een krachtige processor, een goede batterijduur, een mooi scherm en een snellaadfunctie is deze telefoon een echte all-rounder. Het scherm zal echter niet bij iedereen in de smaak vallen en het design ziet er wel goed uit, maar voelt niet fantastisch in de hand. Ook is er in deze prijsklasse veel concurrentie, waaronder het aanbod van Google.

Oppo Reno 8 Pro: review in een notendop

Oppo heeft de gewaagde (maar vreemde) keuze gemaakt om met hun nieuwe mid-range flagship rond dezelfde prijs te gaan zitten als de Google Pixel 6-reeks. Concurreren met een gigant als Google is lastig om te winnen, dus Oppo heeft in ieder geval wel lef.

Toch biedt de nieuwe Oppo Reno 8 Pro nog verrassend goed weerstand tegen Google's flagship van vorig jaar. De focus van Oppo ligt echter duidelijk niet op de camera-kwaliteit zoals bij de Pixels wel het geval is.

De Reno 8 Pro is samen met de Reno 8 en de Reno 8 Lite eind augustus 2022 gelanceerd. De Reno 8-reeks is de nieuwste generatie van Oppo's mid-range telefoons. Het bedrijf brengt de Reno-telefoons niet altijd uit in het Westen, maar de Reno 8-reeks wordt dit keer flink gepromoot. Dat hebben we eigenlijk niet meer gezien sinds de eerste versies uitkwamen in 2019.

De Oppo Reno 8 Pro is dan ook wel de meest high-end telefoon uit deze productlijn sinds de Reno 10x Zoom uit 2019.

De laatste paar jaren waren Oppo-telefoons eigenlijk vooral best wel standaard Android-telefoons, maar het bedrijf lijkt nu wel door te hebben wat de gebruikers echt willen zien. De Reno 8 Pro laat dus een hoop onnodige toevoegingen achterwege en legt de focus op een paar belangrijke punten.

De kracht van de telefoon is een van die punten. De Oppo Reno 8 Pro is een van de krachtigste telefoons die we getest hebben uit deze prijsklasse. Je kunt er fantastisch op gamen of andere zware programma's gebruiken en de processor doet niet onder voor de dure processors uit premium telefoons.

Het scherm heeft ook de nodige aandacht gekregen. Voor deze prijs ziet het scherm er goed uit en vallen de specificaties zeker niet tegen. Het design van de achterkant van het toestel gaat ook bij sommigen wel in de smaak vallen, maar helaas ligt het toestel niet heel fijn in de hand door de scherpe randen.

De Reno beschikt over een 80W-snellaadfunctie, maar gelukkig heeft Oppo daarvoor een functie toegevoegd die de gezondheid van de batterij in de gaten houdt, zodat de telefoon een lange levensduur kan behouden.

Naast het oncomfortabele design zijn er nog wat meer punten waarbij er ruimte is voor verbetering. De camera's van de Reno 8 Pro zijn bijvoorbeeld best prima om foto's mee te maken, maar ze bieden niets bijzonders, ook al zit er wel een neural processing-chip in de telefoon om de foto's met behulp van AI te verbeteren. Het toestel is in ieder geval op dit vlak niet echt beter dan de concurrentie in dezelfde prijsklasse en voor iets meer geld heb je al gauw een telefoon met veel betere fotografie-prestaties.

Zelfs telefoons rond dezelfde prijs, of zelfs iets goedkoper zoals de Pixel 6, hebben een betere camerakwaliteit. De Pixel 6 is bijvoorbeeld veel beter geschikt voor fotografie met effectievere AI-verbeteringen, extra functies en een comfortabel design. Het is jammer dat Oppo zoveel op hun AI vertrouwt, in plaats van dat ze gewoon een zoomlens toevoegen aan de telefoon. Dat was namelijk een geweldige toevoeging op de Reno 10x Zoom.

Als fotografie dus het belangrijk voor je is en je ook liever een iets kleinere telefoon wil hebben, dan is de Pixel 6 misschien een betere keuze dan de Reno 8 Pro. Als je meer geeft om het streamen van media of het gamen op je telefoon, dan is deze nieuwe Oppo-telefoon nog steeds de overweging waard.

Oppo Reno 8 Pro: prijs en beschikbaarheid

De Oppo Reno 8 Pro kost 749 euro en de enige configuratie komt met 8GB werkgeheugen en een opslagruimte van 256GB.

De Google Pixel 6 is, zoals eerdere benoemd, een sterke concurrent. De versie van de Pixel 6 met 128GB opslagruimte is momenteel op meerdere plekken voor minder dan 550 euro te krijgen. Zelfs de Pixel 6 Pro is in de 128GB-uitvoering voor minder geld te vinden dan de Oppo Reno 8 Pro.

De Pixel en de Reno zitten allebei een beetje tussen de 'mid-range' en de 'high-end' markten in. Ze zijn goedkoper dan de Samsung Galaxy S22-reeks en de Xiaomi 12, maar duurder dan de indrukwekkende 'mid-range'-apparaten die we dit jaar voorbij hebben zien komen, waaronder verschillende Honor- en Motorola-toestellen en de Pocophone(s).

De Oppo Reno 8 Pro is sinds eind augustus 2022 beschikbaar in Nederland en België.

Prijs-kwaliteit: 3,5/5

Oppo Reno 8 Pro: design

De Oppo Reno 8 Pro ziet er goed uit totdat je de telefoon in je handen krijgt. Dan merk je dat dit design niet heel comfortabel is.

De telefoon is beschikbaar in twee glanzende kleuren, zwart en lichtblauw. De glanzende kleuren zijn bedoeld om minder snel zichtbare vingerafdrukken achter te laten en dat werkt over het algemeen wel goed, maar af en toe zie je nog wel wat afdrukken. Het ontwerp van de achterkant is gemaakt om als een geheel te worden gezien. De achterkant loopt qua design via een redelijk dikke richel over in de camera-module.

De camera-module is past dus wel bij de stijl van de rest van de achterkant, maar hij steekt wel flink uit en er zitten grote zwarte cirkels op de plekken waar de verschillende camera's zich bevinden. Dit design lijkt dus wel op het design van de Samsung Galaxy S21 Ultra. Die grote zwarte cirkels waar de camera's in zitten, zijn wel nogal misleidend, aangezien de lenzen zelf veel kleiner zijn dan de cirkels impliceren.

Er is een USB-C aansluiting aanwezig voor het opladen, maar een aansluiting voor een koptelefoon is hier, net als bij veel moderne telefoons, niet meer aanwezig. Dit is dus geen geweldige optie als je een bedrade koptelefoon of oortjes gebruikt.

Aan de rechterkant van de telefoon zit de aan/uit-knop en aan de linkerkant zitten de knoppen om het volume mee te regelen. We vonden dat de knoppen goed genoeg te bereiken waren met een gemiddelde handgrootte.

De scherpe randen waar de knoppen zich op bevinden, zijn de meest teleurstellende designkeuze van Oppo op deze nieuwe telefoon. Ze volgen hiermee een beetje de trend van de platte, scherpe randen die we in veel telefoons zien tegenwoordig. Dat zorgt ervoor dat de telefoon niet heel fijn in de hand ligt, omdat er altijd wel een scherp randje in je hand drukt.

Aangezien het ook nog eens een erg grote telefoon is, kun je hem al niet al te gemakkelijk vasthouden, dus dan helpen die randjes zeker niet.

Fabrikanten lijken vaak al niet zoveel rekening te houden met hoe een telefoon aanvoelt in de hand en dat lijkt helaas ook het geval te zijn bij de Oppo Reno 8 Pro. We vonden de telefoon gedurende de testperiode nooit echt heel comfortabel om vast te houden.

Design: 3,5/5

Oppo Reno 8 Pro: scherm

De Oppo Reno 8 Pro heeft een vrij groot 6,7 inch scherm. Aan de bovenkant zit er een kleine 'punch-hole' selfiecamera in het scherm verwerkt en door de extra dunne randen om het scherm lijkt het scherm nog groter.

Het is een AMOLED-scherm met een FHD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Dat is op sommige vlakken net iets beter dan andere toestellen met een vergelijkbare prijs, maar over het algemeen is het wel passend voor de prijsklasse.

Over het algemeen zijn we wel onder de indruk van het scherm van de Reno en als je dus vooral media gaat streamen of gaat gamen en je daarvoor een mooi scherm wil, dan is dit een hele goede keuze qua prijs-kwaliteit.

Onder het scherm zit ook een vingerafdrukscanner. Deze reageerde snel en werkte ook betrouwbaar. Dat is zelfs niet altijd het geval bij echte 'premium' telefoons.

Scherm: 4/5

Oppo Reno 8 Pro: camera's

Oppo was de camera's in de Reno 8-reeks heel erg aan het prijzen en dat vonden we best verrassend, omdat de camera's niet echt tegen de concurrentie op kunnen voor deze prijs.

De hoofdcamera maakt gebruik van een 50MP Sony IMX766-sensor. Deze sensor wordt sinds deze eerder dit jaar verscheen al geprezen voor de goede prestaties bij weinig licht. Ook is de sensor niet heel duur, dus veel merken gebruiken hem nu om de kosten ook een beetje te drukken, maar toch goede prestaties te houden.

Net als in de andere telefoons met deze sensor levert ook de Reno camera goede prestaties in het donker en tijdens andere situaties met weinig licht. Omdat de sensor ook zo groot is, wordt er altijd veel licht binnengelaten, waardoor de foto's levendig en goed belicht zijn.

De rest van de camera's zijn niet heel bijzonder. Er is een 8MP ultra-wide en een 2MP macrolens. Vergeleken met de hoofdcamera valt de kwaliteit van deze lenzen echter wel tegen, dus die hebben we bij het testen ook vaak vermeden.

Aan de voorkant vind je nog een 32MP selfiecamera en die werkt ook prima voor selfies. Verder heb je hem ook niet echt ergens anders voor nodig.

De camera's doen waar ze voor gemaakt zijn, maar de camerakwaliteit is geen hoogtepunt op dit apparaat. Oppo hoopt waarschijnlijk dat hun Neural Processing Unit (NPU), genaamd MariSilicon X, het verschil gaat maken. Deze NPU introduceerden ze voor het eerst in de Find X-reeks en hiermee worden een hoop AI-verbeteringen toegevoegd aan je foto's. De aanwezigheid van deze chip is ook een van de grootste verschillen tussen de Reno 8 Pro en de andere Reno 8-uitvoeringen.

Het is lastig om te zeggen in hoeverre die chip bijdraagt aan de camerakwaliteit. Je kunt hem niet uitzetten om het verschil te zien. We hebben echter wel andere telefoons met dezelfde camera getest (zoals de OnePlus 10T en de Realme 9 Pro Plus) en er was geen merkbaar verschil te vinden in de kwaliteit van de foto's.

De foto's zien er nog steeds prima uit en je kunt best tevreden zijn met de kwaliteit, maar misschien valt het wel tegen als je een iPhone of een Samsung Galaxy gewend bent.

Video-opnames kunnen worden gemaakt in 4K 30fps of 1080p 60fps. Dat is vrij standaard voor een telefoon van deze prijs.

Camera: 4/5

Cameravoorbeelden

Oppo Reno 8 Pro: specs en prestaties

De Oppo Reno 8 Pro verliest de strijd dus met de Google Pixel 6 als het gaat om de camerakwaliteit en het design, maar qua pure kracht wint de Reno het wel van de Pixel.

De Reno gebruikt een chip genaamd de MediaTek Dimensity 8100 MAX. Dat is de verbeterde versie van de Dimensity 8100. Er zit redelijk wat kracht in deze chip. Hij kan niet tippen aan de krachtige A16 Bionic of de Snapdragon 8 Plus Gen 1 uit de high-end toestellen, maar dat is ook helemaal niet nodig.

In de praktijk is deze MediaTek-chip krachtig genoeg voor alles waarvoor je de telefoon waarschijnlijk gaat gebruiken. We hebben geen problemen ondervonden bij het testen van verschillende games, het opnemen van video in hoge kwaliteit en het downloaden van meerdere bestanden tegelijk.

De opslagruimte van standaard 256GB is een aangename verrassing. De meeste telefoons beginnen tegenwoordig met 128GB, maar de extra ruimte in de Reno is toch fijn om te hebben.

De telefoon beschikt ook over 5G, dus als je 5G-mogelijkheid in je abonnement hebt. 5G-snelheden hangen af van veel verschillende factoren en de telefoon zelf is niet eens een van de belangrijkste factoren op het moment, dus daarom beoordelen we de 5G-snelheden van de Reno hier ook niet.

Prestaties: 4/5

Oppo Reno 8 Pro: software

De Oppo Reno 8 Pro maakt gebruik van Oppo's eigen ColorOS 12. Dit is een aangepaste versie van Google’s Android 12 besturingssysteem wat vooral het design van de menu's verandert.

ColorOS heeft grotere en fellere icoontjes dan de normale versie van Android. het ziet er iets drukker uit dan stock Android, maar het is natuurlijk ook een kwestie van smaak. Je kunt gedeeltes van het design van ColorOS in de foto's uit de review bekijken om er een beetje een beeld bij te krijgen.

Er was een verrassende hoeveelheid bloatware te vinden op de telefoon naast een aantal vooraf-geïnstalleerde apps zoals TikTok, Amazon Shopping en games zoals Cube Master 3D en Tile Master 3D. Je kunt het wel weer verwijderen om je menu's weer wat overzichtelijker te maken, maar het is verrassend dat er zoveel bloatware zat op een telefoon met dit prijskaartje.

Software: 3,5/5

Oppo Reno 8 Pro: batterij

Gelukkig heeft de Reno 8 Pro een goede batterijduur, want dat is ook wel nodig met het grote scherm, de 5G-verbinding en de vrij krachtige processor.

Een batterij van 4.500mAh klinkt niet heel speciaal, maar de batterijduur is vergelijkbaar met telefoons die een veel grotere batterij hebben. Oppo heeft dus waarschijnlijk de batterij heel goed geoptimaliseerd, zodat die 4.500mAh verder gaat dan verwacht.

In onze tests ging de Reno gemakkelijk de hele dag mee en we hoefden meestal pas halverwege de tweede dag weer opnieuw op te laden. Dat was wel met normaal gebruik. Als je uren gaat gamen op de telefoon, dan zal de batterij natuurlijk een stuk sneller leeglopen.

Als je batterij bijna leeg is, kun je hem vrij snel weer opladen met de meegeleverde oplader van 80W. Van helemaal leeg tot helemaal vol opladen duurt ongeveer een halfuurtje. Natuurlijk zijn er ook mid-range toestellen die nog sneller opladen, maar 30 minuten vonden wij een prima prestatie.

Op de meeste telefoons kan je de levensduur van de batterij verminderen als je constant op hoge snelheden oplaadt. De Battery Health Engine die Oppo aan de Reno 8-reeks heeft toegevoegd, moet ervoor zorgen dat dit niet gebeurt door de het opladen van de batterij te optimaliseren. Zo kan de telefoon bijvoorbeeld analyseren wanneer je over het algemeen wakker wordt om te zorgen dat je telefoon op dat tijdstip volledig opgeladen is.

Dat kan wel irritant zijn als de analyse van de telefoon niet klopt en de telefoon dus langzaam aan het opladen is terwijl je eigenlijk snel moet opladen, omdat je bijvoorbeeld een afspraak hebt. Op dit soort uitzonderingen na was het toch wel een handige functie. We kunnen alleen de batterij niet jarenlang testen om te zien hoeveel verschil deze optimalisaties maken, maar normale gebruikers van deze telefoon kunnen er natuurlijk na een aantal jaar wel profijt van hebben.

Verder is er geen mogelijkheid om draadloos op te laden, maar dat verwachten we ook niet per se voor deze prijs.

Batterij: 4,5/5

Oppo Reno 8 Pro: scorekaart

Attributes Notes Rating Design Deze Oppo is een mooi apparaat, maar door het design ligt hij niet heel comfortabel in de hand. 3,5/5 Scherm Het scherm van de Oppo Reno 8 Pro ziet er mooi uit. 4/5 Prestaties Het is een krachtige telefoon voor de prijs, dus je kunt er gemakkelijk op gamen. 4/5 Camera Voor de prijs maakt de Reno prima foto's met behulp van de MariSilicon NPU. 4/5 Batterij De Reno heeft een goede batterijduur en laadt ook indrukwekkend snel op. 4,5/5 Software De software ziet er redelijk mooi uit, maar het is wel jammer dat er veel bloatware is toegevoegd. 3,5/5 Prijs-kwaliteit De Oppo Reno 8 Pro is een goede telefoon voor de prijs, maar de concurrentie is veelal aantrekkelijker. 3,5/5

Moet ik de Oppo Reno 8 Pro kopen?

Koop hem als…

Je een krachtige telefoon zoekt

De MediaTek-processor in deze telefoon kan veel taken aan en is ook goed voor games, dus als je houdt van onderweg gamen, dan is dit een goede optie.

Je het uiterlijk belangrijk vindt

Als je een Android telefoon zoekt die opvalt, dan is de Oppo Reno 8 Pro met het glimmende design van de achterkant en de bijpassende camera-module zeker het overwegen waard.

Je snelladen belangrijk vindt

Met 80W-snelladen zorgt de Reno 8 Pro ervoor dat je telefoon binnen 30 minuten helemaal is opgeladen en de Battery Health Engine zorgt ervoor dat je batterij hierdoor niet wordt beschadigd.

Koop hem niet als…

Je gevoelige handen hebt

We vonden de Oppo Reno 8 Pro niet comfortabel om vast te houden en als je denkt dat je daar last van krijgt, dan kun je deze telefoon beter vermijden.

Hij niet binnen je budget past

De prijs van de Reno 8 Pro is niet slecht, maar de concurrentie heeft over het algemeen betere prijzen en je kunt dus voor minder geld wel een vergelijkbare telefoon vinden.

Fotografie voor jou voorop staat

Als je een telefoon vooral gebruikt voor het maken van foto's, dan is dit best een prima toestel, maar dan kun je toch beter kijken naar een Pixel 6 of een nog iets duurdere telefoon voor betere camerakwaliteit.

