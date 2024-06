OPPO lanceert Reno12 en Reno12 Pro met nieuwe AI-tools en steviger design

Prijs en beschikbaarheid De OPPO Reno12 en Reno12 Pro zijn beschikbaar vanaf 3 juli. De Reno12 is beschikbaar in Black Brown met 256GB ROM + 12GB RAM en kost 549 euro. De Reno12 Pro is beschikbaar in Nebula Black met 512GB ROM + 12GB RAM en kost 649 euro.

OPPO introduceert de Reno12 en Reno12 Pro, twee nieuwe AI-telefoons met verschillende GenAI-functies die productiviteit en creativiteit verbeteren. In OPPO’s productassortiment is de Reno-serie extra belangrijk voor Europa. In 2019 werd de OPPO Reno 5G Europa’s eerste commercieel verkrijgbare 5G-smartphone. In de afgelopen vijf jaar heeft de Reno-smartphone 100 miljoen mensen bereikt. De nieuwste generatie heeft een Futuristic Fluid Design voor een nieuwe uitstraling en een frame van hoogwaardig aluminium voor extra stevigheid. De twee modellen zijn uitgerust met de gloednieuwe 4nm MediaTek Dimensity 7300-Energy chipset, exclusief ontwikkeld door MediaTek en OPPO voor meer energie-efficiëntie.

De adoptie van AI-telefoons versnellen

Eerder dit jaar maakte OPPO bekend dat het AI-mogelijkheden naar meer mensen wil brengen en niet alleen met de high-end flagship smartphones. Als onderdeel van deze inspanningen heeft OPPO samengewerkt met Google, Microsoft, MediaTek, Qualcomm en andere partners om de komst van een nieuwe generatie AI-telefoons te versnellen.

De Reno12 en Reno12 Pro introduceren verschillende GenAI-functies voor dagelijks gebruik. De net geüpdatete AI Eraser is in staat om automatisch ongewilde mensen en objecten te identificeren. Gebruikers kunnen voorbijgangers of storende objecten in foto’s eenvoudig verwijderen.

Beide telefoons bevatten twee AI-functies die speciaal zijn ontworpen om groepsfoto’s te verbeteren. AI Clear Face herstelt details zoals gezichtscontouren, haar en wenkbrauwen in hoge definitie, zodat zelfs de mensen die verder van de camera af staan helder worden vastgelegd. AI Best Face identificeert automatisch mensen die hun ogen dicht hebben en gebruikt geavanceerde GenAI-technologie om hun ogen te openen.

AI Studio kan digitale avatars of artistieke portretstijlen creëren op basis van slechts één foto. Door gebruik te maken van de nieuwe GenAI-mogelijkheden kunnen gebruikers zichzelf weergeven als cowboys, sterren in een cyberpunk manga en vele andere stijlen.

De Reno12 en Reno12 Pro gebruiken de kracht van AI niet alleen om foto’s te verbeteren, maar ook om meer efficiëntie en creativiteit te bieden. AI Toolbox, gebouwd op het large language model (LLM) van Google Gemini, is een nieuwe toevoeging aan de slimme sidebar met functies zoals AI Writer, AI Speak en AI Summary. Het gebruikt krachtige mogelijkheden voor herkenning om de content op het scherm te begrijpen en op basis daarvan AI-functies aan te bevelen, zoals het snel creëren van content voor social media of samenvattingen van lange artikelen. In de Recorder-app kunnen gebruikers nu ook de nieuwe AI Recording Summary-tool gebruiken om op een slimme manier tekstuele samenvattingen te maken van een spraakopname en deze te organiseren in notities, met informatie zoals to-do-lijsten, tijden, locaties en andere details – zo geformatteerd dat de leesbaarheid wordt vergroot.

Gedurfd gestroomlijnd, opvallend solide

Voor een meer klassieke look heeft de Reno12 Black Brown een rijke cacaotint in een vingerafdrukvrije afwerking. De Reno12 Pro Nebula Black heeft een tweekleurig mat-glanzend design met twee helften die op natuurlijke wijze worden gescheiden door een chique metalen lint dat horizontaal over de achterkant van de telefoon loopt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Aan de voorkant van de Reno12 Pro is de grootste evolutie van het scherm in de geschiedenis van de Reno-serie te zien in de vorm van het nieuwe Infinite View Screen. Met behulp van een quad micro-curve design combineert het de esthetiek van een gebogen scherm met de grip van een plat scherm voor meeslepende visuals en uitzonderlijk comfort, terwijl het aantal toevallige aanrakingen van de gebogen rand van het scherm aanzienlijk wordt verminderd.

Zowel de Reno12 als de Reno12 Pro hebben een 6,7 inch, 120Hz OLED-display dat tot 1,07 miljard kleuren weergeeft en bescherming biedt tegen blauw licht. Ook OPPO’s Splash Touch-technologie is hieraan toegevoegd, een eigen oplossing die ervoor zorgt dat het scherm correct functioneert zelfs als het scherm of de handen van de gebruiker nat zijn.

Om dit scherm te beschermen, is de Reno12 ‘s werelds eerste scherm dat vertrouwt op Corning Gorilla Glass 7i met zijn uitzonderlijke valbescherming. De Reno12 Pro is voorzien van Corning Gorilla Glass Victus 2 – het sterkste beschermende glas ooit gebruikt in de Reno-serie – dat bescherming biedt tegen stoten, vallen, buigen en krassen. Beide modellen hebben een IP65-classificatie, wat betekent dat ze ook stof- en waterresistent zijn. Kritieke onderdelen van de telefoon, zoals openingen, luidsprekers, de USB-C-poort en de simkaartlade, zijn versterkt om de telefoons nog meer waterbestendig te maken.

Portrait Expert Powered by AI

De hoofdcamera van de Reno12 en Reno12 Pro, uitgerust met een Sony LYT-600 sensor met full-pixel omnidirectionele autofocus en OIS, biedt een snellere en stabielere scherpstelling voor heldere foto’s. Beide modellen beschikken ook over een portretmodus met tot 2x zoom voor het eenvoudig vastleggen van portretten met veel bokeh, die zich kunnen meten met portretten die met professionele camera’s zijn gemaakt.

Reno12 Pro gaat nog een stap verder in deze professionele portretervaring met een 50 MP telefoto-portretcamera met 2x optische zoom en een nieuwe 50 MP selfiecamera met autofocus en nieuwe AI Portait Retouching-effecten voor het maken van selfies in portretstijl.

Beide telefoons beschikken over een verbeterde Flash Snapshot die het belichtingsproces van de camera behendiger aanpast, waardoor realistischere lichteffecten en natuurlijke huidtinten kunnen worden vastgelegd. 4K-video met 30 fps is ook beschikbaar op zowel de achter- als de voorcamera voor verbluffende high-definition video met vier keer de resolutie van 1080p video.

Geoptimaliseerde, energiezuinige chipset

De Reno12 en Reno12 Pro zijn de eerste telefoons die zijn uitgerust met de aangepaste 4nm MediaTek Dimensity 7300-Energy chipset. MediaTek en OPPO hebben dit samen ontwikkeld om uitzonderlijke energie-efficiëntie te bieden. Het nieuwe octa-core platform bestaat uit vier A78 prestatiekernen en vier A55 efficiëntikernen. De diepgaande samenwerking tussen OPPO en MediaTek op de Dimensity 7300-Energy heeft ook doorbraken opgeleverd in de prestaties van SoC, geheugen en opslag via de nieuwste ColorOS Trinity Engine.

Door AI-modellen te gebruiken om het huidige gebruikersscenario te identificeren, is de geüpdatete CPU-Vita van de Trinity Engine in staat om SoC resources nauwkeurig toe te wijzen, waardoor het energieverbruik vermindert en het systeem stabiel en soepel blijft werken.

De RAM-Vita engine verbetert RAM-gebruik om apps sneller te starten of te switchen tussen apps. Het kan actieve apps op de achtergrond maar liefst 72 uur lang draaien zonder een seconde over te slaan. Bovendien kan OPPO’s RAM Expansion worden gebruikt om tot 12 GB aan opslagruimte om te zetten in tijdelijk RAM-geheugen.

Tot slot voert de geüpdatete ROM-Vita engine nu lossless compressie uit op weinig gebruikte apps en beheert het dubbele bestanden om onnodig opslaggebruik te verminderen. Dit resulteert in meer opslagruimte voor bestanden van gebruikers en snellere lees-/schrijfsnelheden in het geheugen.

Gerichte optimalisaties van de anode- en kathodestructuur in de batterij van de Reno12 en Reno12 Pro hebben geholpen om de batterij met de hoogste energiedichtheid van 5.000mAh tot nu toe te maken in een Reno Serie-telefoon. Hierdoor gaat de batterij langer mee en blijft de batterij vier jaar in optimale conditie zonder dat de batterij of de telefoon groter wordt.

Beide modellen ondersteunen OPPO’s 80W SUPERVOOC Flash Charge. Daardoor kan deze batterij worden opgeladen van 1% tot 49% in slechts 18 minuten, en het kost slechts 46 minuten om de telefoon voor de volledige 100% op te laden.