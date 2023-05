Zoals we aangaven, maken smartphones op dit prijspunt altijd compromissen en de Motorola Edge 40 is geen uitzondering. Hij is uniek in die zin dat het compromis bij de chipset en algemene prestaties is gemaakt. Op vlak van design, display en camera’s gedraagt de Motorola Edge 40 als een telefoon die 100 euro meer kost. De prestaties en het updatebeleid horen dan weer bij een smartphone die 200 of zelfs 300 euro minder kost.

Iedereen heeft een eigen budget wanneer die op zoek gaat naar een smartphone. Je hebt de mensen die gaan voor de premiumtoestellen van 1.000 euro of meer, maar ook mensen die weigeren meer dan 250 euro uit te geven. Tussen die twee uitersten zit een niet te onderschatten groep die een budget van 500 euro vrijmaakt voor zijn telefoon en die groep krijgt het niet altijd makkelijk. Telefoons rond 500 euro gaan meestal een paar zaken heel goed doen, terwijl ze op andere vlakken compromissen maken. Een foute compromis kan echter fataal zijn. Zo zagen we de Motorola Edge 40 van 599 euro die het premium ontwerp van de duurdere Motorola Edge 40 Pro bijna volledig overneemt. De grote vraag is nu waar de compromissen zitten.

Motorola Edge 40 review: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar sinds begin mei 2023

Alleen met 256GB opslag beschikbaar

Adviesprijs van 599,99 euro

Waar de vorige telefoons in de Edge-reeks altijd begonnen met 128GB interne opslag, begint de Motorola Edge 40 bij 256GB met een adviesprijs van 599,99 euro. Daar stopt het meteen ook, aangezien er geen andere configuraties beschikbaar zijn. Een versie met 128GB die 100 euro goedkoper was, zou echter niet verkeerd zijn hier.

De Motorola Edge 40 bevindt zich hiermee op een ongewoon prijspunt. Afhankelijk van de promo's kan je een Samsung Galaxy S22 en OnePlus 10 Pro vinden rond deze prijs of zelfs een iPhone 13 mini (als je geluk hebt). Over het algemeen vind je hier veel telefoons van een jaar oud die nog steeds sneller zijn dan wat Motorola hier aanbiedt. Doordat de Motorola Edge 40 slechts twee Android-updates krijgt (tot en met Android 15), krijgen de toestellen hierboven zelfs langer updates (tot en met Android 16).

Prijs-kwaliteit score: 3/5

Motorola Edge 40 review: Design

IP68-score voor water- en stofbestendigheid

Vegan leather achterkant voelt premium

Gooi de plastic cover in de doos maar meteen weg

Toen we de Motorola Edge 40 voor het eerst uit de doos namen, werden we aangenaam verrast. De achterkant van zwart vegan leather voelt erg premium en de aflopende randen van het scherm zorgen voor een goed gevoel in de hand. Ze zorgen er ook voor dat de Motorola Edge 40 dunner aanvoelt dan hij eigenlijk is. Met zijn 7,6 mm is hij bijna even dik als de iPhone 14 die 7,8 mm meet, hoewel je op basis van het gevoel in de hand zou zeggen dat de Edge 40 veel dunner is. Het design is gewoon erg premium, van top tot teen.

Dankzij de aflopende randen weet de Motorola Edge 40 een scherm van 6,55 inch te verpakken in een toestel dat maar 72 mm breed is. Ter vergelijking: de iPhone 14 met 6,1-inchscherm is 71,5 mm breed. Gebruikers die liever geen te grote smartphone willen, mogen de Edge 40 daarom niet meteen afschrijven. Het gewicht van 167 gram is zelfs lager dan dat van de iPhone 14.

Gewoonlijk laat Motorola een steek vallen op vlak van waterdichtheid door ofwel geen IP-score te geven ofwel een IP54-score (spatwaterdicht). Die kritiek is Motorola inmiddels beu en de Edge 40 heeft daarom een IP68-score, waardoor hij moeiteloos een val in de wasbak overleeft.

Tot slot willen we nog de meegeleverde plastic cover vermelden. Gewoonlijk doen we dat, maar hier maken we een uitzondering. De cover is ten eerste van hard plastic, waardoor hij makkelijk weg glijdt, en sluit ook niet goed aan omdat hij alleen aan de boven- en onderkant rond de telefoon klikt. De zijkanten zijn daardoor volledig onbedekt met als gevolg dat er makkelijk vuil onder de cover kan schuiven.

Design score: 5/5

Motorola Edge 40 review: Display

6,55-inch OLED-display met 1.200 nits helderheid

HDR10+ zorgt voor levendige kleuren

Aflopende randen zorgen amper voor valse aanrakingen

Motorola heeft kosten noch moeite gespaard voor het scherm van de Edge 40. Je krijgt een 6,55 inch groot oledscherm met een refresh rate van 144 Hz en maximale helderheid van 1.200 nits. Dat laatste komt misschien niet in de buurt van Xiaomi, Samsung of Apple die allemaal bijna 2.000 nits bieden, maar het is helder genoeg om zelfs in de felle zon af te lezen.

De grootste sterkte van dit display is overduidelijk zijn algemene kleurenweergave en levendigheid. De standaardinstelling is Verzadigd en zelfs de optie Natuurlijk geeft je enorm rijke kleuren waarvan je misschien niet wist dat ze bestonden op een telefoon. Verder is er ondersteuning voor HDR10+ en Dolby Atmos-audio zodat je als het ware een minibioscoop in je broekzak hebt.

Het nadeel van aflopende randen is dat je soms met valse aanrakingen zit. Ook op dat vlak doet de Motorola Edge 40 het enorm goed. Tijdens onze testperiode hebben we slechts één keer een valse aanraking gehad, waardoor het scherm niet deed wat we wilden. Vroeger had Motorola een functie om het scherm smaller te maken, waarbij het aflopende deel van de randen werd uitgeschakeld, zodat je onmogelijk valse aanrakingen kon hebben. Die optie is echter verwijderd, maar naar onze mening is die ook niet meer nodig.

Display score: 5/5

Motorola Edge 40 review: camera

50MP-hoofdcamera met OIS, 13MP-groothoekcamera

Geweldig dynamisch bereik, redelijke low-light prestaties

Nieuwe videostabilisatie werkt niet zoals gehoopt

Het zou niet de eerste keer zijn dat Motorola slechte camera’s in een mooie telefoon stopt. Dat was namelijk onze ervaring bij de Motorola Edge 30 Neo. Je krijgt hier twee camera’s achteraan: een 50MP-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een 13MP-groothoekcamera. Vooraan krijgen we een 32MP-selfiecamera. Dit is de camera set-up die we graag zien: eenvoudig en effectief.

De 50MP-hoofdcamera van de Motorola Edge 40 schiet erg goede foto’s overdag en zit gelukkig maar deels in hetzelfde schuitje als de Edge 30 Neo. Daar moest je namelijk erg lang wachten op een verschrikkelijk matige foto bij weinig licht. De Edge 40 heeft ongeveer even lang nodig om een nachtfoto te maken, maar geeft je dan tenminste wel een bruikbaar resultaat. Zelfs de 13MP-groothoekcamera presteert boven onze verwachtingen. Foto’s bij daglicht zijn slechts iets minder helder dan die van de hoofdcamera.

De kleurenweergave en het dynamisch bereik van beide camera’s liggen misschien enkele meters uit elkaar (in het voordeel van de hoofdcamera), maar er is geen sprake van dramatische verschillen. De nachtmodus werkt ook op de groothoekcamera en tegen alle verwachtingen in zijn die foto’s verrassend bruikbaar.

Op vlak van video gaat het iets minder vlot. Zo werkt de nieuwe stabilisatiemodus, Horizon Lock, ook op de Motorola Edge 40. Persoonlijk kon die modus ons helaas niet smaken. Voor we de video daadwerkelijk begonnen op te nemen, schoot Horizon Lock al in actie. Gek genoeg leek deze modus het hele frame vast te zetten en niet alleen de horizontale as en daardoor werd het lastig om ons shot juist te krijgen. Op andere momenten deed deze modus dan weer helemaal niets en zag de uiteindelijke video er allesbehalve stabiel uit.

Camera score: 4/5

Voorbeeldfoto's

hoofdcamera
lichte vervorming aan de randen van de ultrawide
nachtmodus hoofdcamera
nachtmodus ultrawide
hoofdcamera bij zonsondergang
ultrawide bij zonsondergang
hoofdcamera
ultrawide
hoofdcamera
ultrawide

Motorola Edge 40 review: prestaties en software

MediaTek Dimensity 8020 is niet erg snel

Wordt snel heet bij games

Android 13 uit de doos, slechts 2 updates

Een strak design, goed display en verrassend degelijke camera’s voor 599 euro… dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Zodra je naar de pure prestaties kijkt, zie je weliswaar meteen waar het compromis zit. De Motorola Edge 40 gebruikt namelijk een MediaTek Dimensity 8020, een ietwat opgevoerde versie van de Dimensity 1080. Tijdens het benchmarken en de prestatietesten werd snel duidelijk dat het een ‘amper opgevoerde’ versie is van een chipset die je verwacht in een telefoon van ongeveer 300 euro. Het feit dat je 8GB RAM en 256GB opslag krijgt, is een schamele troost.

Verder draait hij uit de doos op Android 13, ontvangt hij twee Android-updates en drie jaar security-updates, wat op beide vlakken één jaar te weinig is voor deze prijs. De eigenlijke prestaties zijn niet storend traag, maar wel aanzienlijk trager dan je verwacht op dit prijspunt. Zo gaan simpele acties als het wisselen tussen apps te traag en wordt de Motorola Edge 40 snel heet bij games. Die games hoeven trouwens niet veeleisend te zijn, aangezien zelfs iets eenvoudig als Pokémon Unite genoeg was voor oververhitting.

Als je dit vergelijkt met de Motorola Edge 30 Fusion die ook 599 euro kost (weliswaar voor 128 GB opslag in plaats van 256 GB), dan wordt het bijna gênant. Die heeft namelijk een Snapdragon 888+ en kan wel presteren op het niveau van premiumtelefoons. De camera’s, het ontwerp en batterij van deze twee telefoons overlappen trouwens op meerdere vlakken, waardoor deze oudere Motorola voor sommige de interessantste van de twee wordt.

Prestaties en software score: 2/5

Motorola Edge 40 review: batterij

Het enige voordeel van de zwakke prestaties is dat de 4.400mAh-batterij makkelijk een hele dag kan meegaan. Zelfs power users zoals wij kregen hem met moeite leeg na een dag gebruik. Opladen kan opnieuw met 68W en Motorola geeft je de oplader gewoon bij in de doos.

Nieuw is het 15W draadloos opladen, een leuke bonus als je een draadloze oplader in huis hebt. Met de snellader hadden we na een kwartiertje iets meer dan de helft van de batterij terug, dus dat valt binnen de verwachtingen. Hou er wel rekening mee dat de Motorola Edge 40 enorm heet kan worden tijdens het snelladen. Gamen terwijl hij oplaadde, was voor ons daardoor een grote no go.

Tot slot was de impact van algemeen gebruik op de batterij niet erg groot. Gebruik je je telefoon voor sociale media, fotografie en muziek, dan haal je makkelijk het einde van de dag. Zodra je besluit om te gamen, wordt de batterij sneller leeg gezogen. Hierboven las je al dat games niet de sterkste kan van de Motorola Edge 40 zijn en de impact van games op de batterij bevestigt dat nogmaals.

Batterij score: 4/5

Moet je de Motorola Edge 40 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Krachtigere, oudere telefoons krijgen vaak langer updates en zijn alsnog aanzienlijk sneller. 3,5/5 Design Een premium, stevig design dat voor het eerst een val in het water overleeft. 5/5 Display HDR10+ zorgt voor erg levendige kleuren en de aflopende randen zorgen zelden voor valse aanrakingen. 5/5 Camera's Verrassend sterke camera's met een enorm dynamisch bereik. 4/5 Prestaties en software Zowel de prestaties als het updatebeleid zijn ondermaats voor dit geld. 2/5 Batterij De batterij is prima voor een volledige dag gebruik zolang je niet gamet. Opladen gaat lekker snel en draadloos opladen is een leuke bonus. 4/5

Motorola Edge 40: Alternatieven

Samsung Galaxy S22 Hoewel de Samsung Galaxy S22 een jaar ouder is, geniet hij van vier jaar updates, terwijl Motorola er slechts twee geeft. Daarbovenop krijg je een derde camera (3x zoom) en een snellere chipset. Opladen gaat weliswaar iets trager. Lees de Samsung Galaxy S22 review

OnePlus 10 Pro Ook OnePlus geeft je twee keer zoveel updates en combineert dat met een groter, scherper 6,7-inch display. Zowel de algemene prestaties als het snelladen zijn beter, hoewel de software iets drukker is. Lees de OnePlus 10 Pro review