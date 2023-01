Xiaomi 12T Pro review

(opens in new tab)

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen.

Review in een notendop

De Xiaomi 12T Pro is de nieuwste telg in de populaire T-serie van Xiaomi. De 12T en 12T Pro toestellen zijn gebaseerd op de Xiaomi 12 en Xiaomi 12 Pro die eerder dit jaar gelanceerd werden. De "T" brengt traditioneel een nadruk op prestaties en batterijvermogen, en een mindere camera en design om de prijs te drukken.

De T-serie is niet de belangrijkste serie van Xiaomi, dus er ligt minder focus op unieke functies en verbeteringen. De 12T is grotendeels een incrementele upgrade ten opzichte van zijn voorgangers.



Dat is geen slechte zaak. Je krijgt 120W snelladen waarmee de telefoon binnen ongeveer 20 minuten vol zit, een 5.000mAh batterij die de hele dag meegaat en een sterk 6,67-inch beeldscherm met een iets hogere resolutie dan voorheen.



De twee grootste vernieuwingen zijn misschien wel de primaire camera en een verbeterde chip. De primaire camera gebruikt een 200MP sensor, waarmee de Xiaomi de tweede fabrikant is die zo'n grote sensor gebruikt (de Motorola Edge 30 Ultra was eerder).



De telefoon gebruikt de Snapdragon 8 Plus Gen 1, de krachtigste chip die beschikbaar is voor Android-telefoons vanaf de release van de Xiaomi 12T Pro, waardoor de telefoon geweldig is voor gamers.

Andere verbeteringen zijn de selfiecamera met een hogere resolutie en het gebruik van plastic in de behuizing, waardoor de telefoon duurzamer is (hoewel hij wel goedkoper aanvoelt). Er zijn ook verbeteringen aan MIUI, de ooit gehate Xiaomi gebruikersinterface.

(Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Het is niet allemaal fantastisch, want de Xiaomi 12T Pro heeft een paar verrassende veranderingen en downgrades die mensen kunnen afschrikken.

Vorige Xiaomi T-telefoons gebruikten aan de zijkant gemonteerde vingerafdrukscanners die erg intuïtief waren. In de 12T Pro zijn deze sensoren vervangen door 'normale' in-screen sensors van de meeste premium smartphones.

Sommige mensen zullen deze veranderingen fijn vinden, maar het is wel een unieke functie minder.

Een andere verrassende afwezigheid is de 5MP telemacro camera die veel Xiaomi telefoons gebruiken, waaronder de Mi 11T Pro. Deze camera is fantastisch voor het maken van close-up foto's, en de 2MP macrocamera die we in plaats daarvan krijgen is lang niet zo nuttig. Dit is geen telefoon ontworpen voor fotografen, maar de telemacro was leuk voor amateurs om mee te spelen.

Ten slotte verkoopt Xiaomi geen 128GB-versie van de telefoon, dus als je een toestel wilt kopen, kun je alleen een 256GB-model kopen. Dit kost je natuurlijk wel meer.

Als je een mobiele gamer bent of iemand die graag veel streamt, is de Xiaomi 12T Pro een goede aankoop.

Xiaomi 12T Pro prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Basil Kronfli)

De Xiaomi 12T Pro kwam uit in oktober van 2022 en kost zo'n 799 euro.

Voor dit bedrag krijg je 256GB opslag, terwijl de 11T Pro slechts 128GB had voor die prijs. Die laatste telefoon uit 2021 had wel een 256GB-variant die precies hetzelfde kostte als zijn 2022-opvolger, dus het is niet echt een prijsverhoging, het is gewoon dat het goedkopere model niet beschikbaar is. Behalve de opslag krijg je ook 8GB RAM.

Waarde: 3,5/5

Xiaomi 12T Pro design

De Xiaomi 12T Pro is een grote telefoon. Het frame van 163,1 x 75,9 x 8,6 mm is een behoorlijk formaat, maar met een gewicht van 205 gram is hij niet zwaarder dan de gemiddelde telefoon.

Dat lichte gewicht is deels te danken aan de plastic behuizing. Dit materiaal voelt niet bijzonder hoogwaardig aan, maar het is duurzamer en lichter dan het glas dat de premium modellen gebruiken.

Het woord 'groot' is ook van toepassing op de camera setup, die verder uitsteekt dan de gemiddelde setup van andere smartphones. Plat neerleggen is geen optie, en ook de mobiel in je zak stoppen, is ook af en toe irritant.

(Image credit: Basil Kronfli)

Zowel de volumeknop als de aan/uit-knop bevinden zich aan de rechterkant van het toestel, al konden we de eerste moeilijk bereiken, en mensen met kleinere handen zouden moeite kunnen hebben met de tweede.

De Xiaomi 12T Pro mist een vingerafdrukscanner ingebouwd in de powerknop. Vorige Mi T-telefoons hadden deze functie wel.

In plaats daarvan heb je de gebruikelijke vingerafdrukscanner ingebouwd in het scherm. Deze functie wordt gebruikt op bijna alle premium Android-telefoons, maar we vinden het handiger om op de zijkant van de telefoon te tikken in plaats van op het scherm.

In tegenstelling tot de eerste paar generaties Xiaomi T-telefoons is er hier geen hoofdtelefoonaansluiting. Er is wel een USB-C-poort die je kunt gebruiken voor opladen en accessoires.



De smartphone is IP53 gecertificeerd waardoor die bestand is tegen wat stof en spatwater.

Design: 2,5/5

Xiaomi 12T Pro display

(Image credit: John Fredrik Kristiansen)

De Xiaomi 12T Pro heeft een scherm dat fans van Xiaomi zeer bekend zal voorkomen. De 12T Pro heeft, zoals bijna elke Xiaomi-telefoon, een scherm van 6,67 inch.

Dit is een OLED-paneel met een resolutie van 1220 x 2712, dus een iets hogere resolutie dan de 1080 x 2400 11T Pro.

Verbeteringen in de resolutie worden gecompenseerd door downgrades in schermhelderheid. De maximale helderheid is bijvoorbeeld 100 nits lager dan op de 11T Pro. Het is ook 'slechts' een 120Hz refresh rate scherm, ondanks dat de Xiaomi 10T Pro een 144Hz scherm gebruikt.

De kijkervaring is hier min of meer hetzelfde als op eerdere T Pro-toestellen, wat wil zeggen dat het goed is voor de prijs.

Display: 3,5/5

Xiaomi 12T Pro camera's

(Image credit: Basil Kronfli)

De belangrijkste camerafunctie van de Xiaomi 12T Pro is de 200MP-camera. Xiaomi was ook het eerste bedrijf dat een smartphone uitbracht met een 108MP camera in 2019.

De Xiaomi 12T Pro-camera maakt standaard foto's met een resolutie van 12,5MP, dankzij een functie genaamd pixel binning die de pixels in een camera combineert om een verbeterde afbeelding te maken. Gecombineerde pixels 'zien' meer licht, wat resulteert in levendigere foto's en betere fotografie bij weinig licht. Pixel-binned foto's nemen ook minder opslagruimte in beslag dan standaard beelden omdat de resolutie veel lager is.

Als je wilt, kun je kiezen voor foto's met een resolutie van 50MP of 200MP, waarbij de pixel-binning van de camera achterwege blijft ten gunste van een foto met een ongelooflijk hoge resolutie.

Image 1 of 2 Dit is slechts een gedeelte van de wideshot foto. (Image credit: Future) Dit is de volledige foto. (Image credit: Future)

De Xiaomi 12T Pro is niet bepaald een telefoon voor fotografen, maar de 200MP camera is leuk om mee te spelen. Je kunt een foto van een landschap nemen en heel ver inzoomen om details te zien die je met het blote oog niet zou kunnen zien. Wij konden een foto maken en vervolgens zo ver in zoomen dat we de sticker op een voorbijvliegend vliegtuig konden zien.

Dit werkt bijzonder goed met een nieuwe functie genaamd Xiaomi ProCut, die AI gebruikt om een foto automatisch bij te snijden en te verkaderen om hem artistiek aantrekkelijker te maken.

Voor de rest is er niet veel speciaals aan de camera's. Je hebt een 8MP groothoekcamera die in sommige gevallen handig is, maar de foto's hebben een lage resolutie en het kleurprofiel is ook opvallend anders.

Dan is er nog een 2MP macrocamera die door de lage resolutie van de sensor niet erg bruikbaar is voor close-up beelden. Het is bijzonder storend om deze camera op de 12T Pro te zien, terwijl de 11T Pro ons een telemacro camera gaf die fantastisch was voor close-up foto's.

Om het goed te maken, is een groot aantal leuke Xiaomi AI-telefoonfuncties opnieuw beschikbaar. Zo is er de Sky-modus, waarmee je het luchtlandschap van foto's kunt veranderen; Clone, waarmee je meerdere video's of foto's kunt maken en combineren om te doen alsof je met jezelf op stap bent; en Movie Effects, waarmee je met behulp van AI trucjes uit de filmwereld simuleert.

Er is ook een Google Magic Eraser-achtige modus waarmee je ongewenste elementen uit je foto's kunt verwijderen. Het resultaat varieert per foto, maar als die lukt dan ziet het er verrassend natuurlijk uit.

De smartphone beschikt ook nog over een 20MP selfiecamera die mooie selfies neemt zolang je de 'beautify' functie uitzet.

Image 1 of 6 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Camera score: 3/5

Xiaomi 12T Pro prestaties en specs

De Xiaomi 12T Pro gebruikt de beste chipset die beschikbaar is op het moment, de Snapdragon 8 Plus Gen 1, die krachtiger is dan de niet-Plus-versie die wordt gebruikt in de Xiaomi 12 Pro.

De telefoon is uitstekend geschikt voor games, omdat de smartphone snel en gemakkelijk titels laadt met de hoogste grafische instellingen en snel verbinding maakt online. 5G helpt hier ook duidelijk mee.

In tegenstelling tot enkele andere recente Snapdragon-telefoons die we hebben geprobeerd, raakte de Xiaomi niet oververhit tijdens lange gamesessies.

Er is geen uitbreidbaar geheugen mogelijk en zoals het geval is bij alle Xiaomi telefoons zijn de speakers getuned door Harmon Kardon.

As with most Xiaomi phones, the loudspeakers are tuned by audio company Harman Kardon. Uiteraard is de 12T Pro nog steeds niet zo goed in het hardop afspelen van muziek als bijvoorbeeld een echte luidspreker, maar voor een telefoon is het een van de betere. Dat is vooral goed als je graag films kijkt of games speelt zonder headset.

Prestaties: 4,5/5

Xiaomi 12T Pro software

(Image credit: Basil Kronfli)

De Xiaomi 12T Pro gebruikt Android 12 met de MIUI 13 skin van Xiaomi.

In het verleden heeft MIUI terecht kritiek gekregen van Xiaomi fans. De skin was buggy en vervelend om door te navigeren, met een overvloed aan vooraf geïnstalleerde apps.

De laatste jaren is MIUI met sprongen vooruit gegaan, en het is nu een van de beste versies van Android op de markt. Dit ondanks het bloatware probleem, dat nog steeds aanwezig is. Als we TikTok, Facebook, Genshin Impact, Booking.com enz. wilden, dan zouden we die zelf wel downloaden.

Xiaomi telefoons gebruiken een swipe-down menu dat vergelijkbaar is met iPhones. Als je van linksboven op het scherm naar beneden veegt, zie je je meldingen, terwijl je van rechtsboven de instellingen krijgt voor het wijzigen van je helderheid, connectiviteit etcetera. De pictogrammen hier zijn mooi en groot, waardoor het eenvoudig is om de gewenste instelling te wijzigen.

Navigeren door de menu's is vloeiend en snel dankzij de Snapdragon chip en 120Hz display.

Software: 3,5/5

Xiaomi 12T Pro batterijduur

(Image credit: Basil Kronfli)

Xiaomi heeft de 12T Pro voorzien van een 5.000mAh batterij. Dit is op een paar uitzonderingen na de grootste capaciteit die we over het algemeen zien in Android-telefoons.

En dat heeft de 12T Pro ook nodig. Met 5G, de krachtige chipset en 120Hz-scherm zou je zonder deze batterijproblemen krijgen.

In onze tests hield de Xiaomi 12T Pro het een dag vol met standaardgebruik. Dat is inclusief muziek streamen, de sociale media , en misschien een korte aflevering van je favoriete serie onderweg naar werk.

Als je de telefoon veel gebruikt, dan kan hij eerder leeg zijn, maar dat overkwam ons zelden. Dankzij de 120W snelladen is de telefoon ook snel opgeladen. Met de juiste oplader zelfs binnen 20 minuten.

Draadloos opladen is er niet, want dat is een functie die Xiaomi (en eigenlijk elk ander telefoonmerk) bewaart voor hun premium smartphones.

Batterij: 4,5/5

Xiaomi 12T Pro score

Swipe to scroll horizontally Attributes Notes Rating Design De Xiaomi heeft een vrij gebruiksvriendelijk ontwerp, maar met enkele vervelende eigenaardigheden. 2,5/5 Display De Xiaomi 12T Pro heeft een redelijk goed uitziend scherm voor zijn prijs. 3,5/5 Prestaties Met een superkrachtige chipset is dit een krachtige telefoon. 4,5/5 Camera Hoewel het een 200MP camera en leuke functies heeft, mist de Xiaomi wat goede hardware. 3/5 Batterij Met een grote batterij en razendsnel opladen is dit een uitstekende telefoon. 4,5/5 Software Xiaomi's MIUI-software is met sprongen vooruitgegaan, maar niet zonder problemen. 3,5/5 Waarde De smartphone kan goedkoper, maar is nog steeds een prima aankoop voor de prijs. 3,5/5

Moet je de Xiaomi 12T Pro kopen?

Koop hem als...

Je een mobiele gamer bent

Met de krachtige chip, het mooie scherm en 120Hz refresh rate is dit een uitstekende telefoon om op te gamen.

Je denkt dat 200MP leuk klinkt

De Xiaomi 12T Pro is niet de beste camera smartphone, maar de hoge resolutie is leuk om mee te experimenteren.

Je jouw telefoon niet lang wilt opladen

Deze telefoon is binnen 20 minuten vol, en dankzij de grote batterij is regelmatig opladen niet altijd nodig.

Koop hem niet als...

Je fan was van de vingerafdrukscanner op de zijkant

De scanner is helaas verplaatst naar het scherm, en ook wij vinden dat erg jammer.

Je een budget hebt

De Xiaomi 12T Pro is niet de duurste of de goedkoopste smartphone, maar 799 euro is nog steeds een behoorlijk prijskaartje.

Je de 11T Pro goedkoop kan vinden

De Xiaomi 12T Pro is op veel vlakken iets beter dan zijn voorganger, maar als je de 11T Pro goedkoop aan kan schaffen maakt de prijs die verschillen meer dan goed.