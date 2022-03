Xiaomi 12 Pro review

De Xiaomi 12 Pro is een van de meest gebalanceerde smartphones die je kunt kregen. Het feit dat je hem voor minder dan 1.100 euro kunt krijgen maakt het een waardige concurrent voor vlaggenschepen van Apple en Samsung. De enige tegenvaller is de zoomfunctie van de camera, maar voor de rest is het een fantastisch totaalpakket. Hij is voorzien van een uitstekend scherm waar je geen vingerafdrukken op zult zien, laadtijden van wereldklasse en een grote hoeveelheid rekenkracht.

De Xiaomi 12 Pro is een van de meest gebalanceerde smartphones die je kunt kregen. Het feit dat je hem voor minder dan 1.100 euro kunt krijgen maakt het een waardige concurrent voor vlaggenschepen van Apple en Samsung. De enige tegenvaller is de zoomfunctie van de camera, maar voor de rest is het een fantastisch totaalpakket. Hij is voorzien van een uitstekend scherm waar je geen vingerafdrukken op zult zien, laadtijden van wereldklasse en een grote hoeveelheid rekenkracht.

In het kort

Xiaomi heeft een uitstekend jaar achter de rug. Het bedrijf heeft afwisselend met Apple de tweede en derde plaats bezet van meest verkochte smartphones wereldwijd. In het laatste kwartaal van 2021 stond de Chinese techgigant op de derde plaats. Daarnaast heeft de Xiaomi 11T Pro gelanceerd, de eerste smartphone met 120W snelladen, en de Mi 11 Ultra, een toestel met een camerasensor van bijna een volldige inch groot.

Dan zijn er nog de voordelige opties van Xiaomi onder de Redmi en Poco merken. De Redmi Note 10 Pro en Poco F3 zijn allebei uitstekende budgetsmartphones.

Door deze prestaties mogen we ook wat verwachten van de Xiaomi 12 Pro, een vlaggenschip smartphone met een prijs van minder dan 1100 euro en functionaliteit van topklasse. Een voorbeeld hiervan is de ondersteuning voor 120W snelladen, waarmee je de smartphone volledig oplaadt in minder dan 20 minuten.

De Xiaomi 12 Pro geniet ook van een vingerafdrukwerend scherm en een stijlvolle afwerking op zijn glazen achterkant. Dit zorgt echt voor het premium gevoel wat je mag verwachten van een smartphone in deze prijsklasse.

Combineer dit uitstekende 6,73 inch scherm met Samsung’s LTPO AMOLED-technologie en een scherpe WQHD+ resolutie en je krijgt een fenomenale kijkervaring. Dit wordt aangevuld met vier speakers die zijn afgesteld door Harman Kardon en zijn voorzien van Dolby Atmos-ondersteuning. De audiokwaliteit is top, al kan de Xiaomi 12 Pro in dit opzicht niet tippen aan de iPhone 13 Pro Max.

De meeste games speel je ook probleemloos. Dat is geen verrassing, aangezien het toestel wordt aangestuurd door een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-chipset. Combineer dit met 12GB aan RAM en er zijn maar weinig smartphones over die betere specs bieden. Het toestel is voorzien van 128GB of 256GB aan RAM, maar er is geen SD-kaartslot aanwezig.

(Image credit: TechRadar)

Op papier is de camera-opstelling van de Xiaomi 12 Pro een van de zwakste van alle vlaggenschepen. De optische zoom valt tegen en de groothoekcamera mist autofocus, dus het is lastig om objecten dichtbij goed in beeld te krijgen. Desalniettemin is de 50MP hoofdcamera uitstekend. Het systeem werkt ontzettend goed samen als geheel met slimme software die voor goede resultaten en een consequente kleurbalans zorgt.

Dan is er nog de batterijduur en laadsnelheid van de Xiaomi 12 Pro. De accu van 4.600mAh is niet ontzettend groot, maar wel goed geoptimaliseerd. Je haalt er een volledige dag gebruik uit met tussen de 10 en 20 procent accusap over.

Wat meer indrukwekkend is, is de laadnsnelheid. 120W snelladen zorgt voor een volle batterij in slechts 18 minuten. De Xiaomi 12 Pro heeft daarnaast ook ondersteuning voor 50W draadloos laden, wat een mooie toevoeging is aan de gebalanceerde specs van het toestel.

Xiaomi heeft misschien niet de beste camerasmartphone gemaakt met de 12 Pro, maar het toestel biedt wel genoeg mogelijkheden voor vrijwel alle gebruikers. Dit totaalpakket zit verpakt in een stijlvolle behuizing.

Xiaomi 12 Pro releasedatum en prijs

De instapprijs van de Xiaomi 12 Pro bedraagt 1.099 euro. Hiermee is hij goedkoper dan de iPhone 13 Pro Max, de Samsung Galaxy S22 Ultra en de Oppo Find X5 Pro.

Het toestel is te krijgen in een configuratie met 8GB RAM en 128GB aan opslagruimte, of 12GB RAM en 256GB aan opslag.

De smartphone lanceerde eerst in China, maar is inmiddels wereldwijd verkrijgbaar.

(Image credit: TechRadar)

Design

Toen we de Xiaomi Mi 11 onder de loep namen, hebben we het ontwerp de nodige complimenten gegeven. Nu zijn we een jaar verder en kunnen we naar de Xiaomi 12 Pro kijken, die wederom een uitstekend design heeft. De smartphone heeft de speelse look losgelaten en heeft is van een meer premium afwerking voorzien.

De camera verwerkt op een bijpassend rechthoekig eiland, de achterkant ligt fijn in de hand en geeft een luxe gevoel. Over vingerafdrukken hoef je jezelf geen zorgen te maken, de speciale afwerking zorgt ervoor dat deze niet op het toestel blijven zitten.

Het toestel is verkrijgbaar in het blauw, grijs en paars. Geen van deze kleuren springt er echt uit. Dit klinkt saai, maar het geeft de smartphones een volwassen uiterlijk, zelfs in de paarse tint die er het meeste uitspringt.

Het chassis bestaat uit gebogen glas en metaal met een matte afwerking. Het frame heeft ongeveer dezelfde kleur als het paneel op de achterkant. Aan de voorzijde zit het display wat is gemaakt van Gorilla Glass Victus.

Met een gewicht van 205g weegt het toestel ongeveer hetzelfde als een iPhone 13 Pro en hij is een stuk lichter dan de Pro Max, die 240g weegt. Het toestel is redelijk smal met een dikte van 8,2mm.

(Image credit: TechRadar)

Het is ietwat opvallend dat het toestel geen IP-certificering heeft voor water- en stofbestendigheid. Mogelijk is dit gedaan om kosten te besparen, maar toch zit er een rubberen afsluiting in het simkaartslot. Deze zie je meestal terug op smartphones met een IP68-certificering. We hebben de smartphone behoorlijk nat laten worden in een flinke regenbui, maar kwamen geen problemen tegen. Desalniettemin is het verstandig om de smartphone niet onder te dompelen.

Het is ook het vermelden waard dat het touchscreen van de smartphone nog steeds goed werkte, ondanks dat er waterdruppels op het scherm vlogen. Zelfs met natte vingers kun je het toestel prima besturen.

De knoppen en poorten zitten op de plekken waar je ze verwacht, met speakers aan de boven- en onderkant, de aan/uitknop aan de rechterzijde de volumeregelaar en een dual-simkaartslot onderop bij de USB-C-poort.

Display

Deze reeks aan Xiaomi-smartphones is iets kleiner dan de voorganger. De Mi 11 van vorig jaar had een scherm van 6,81 inch. De Xiaomi 12 Pro is iets kleiner met 6,73 inch. De reguliere Xiaomi 12 is 6,28 inch groot, wat nog een stapje kleiner is. Het formaat zegt echter niets over de prestaties.

De 12 Pro gebruikt een LTPO AMOLED-display van Samsung met een beeldverversing van 120Hz. Xiaomi claimt dat een variabele verversingssnelheid van tussen de 1 en 120Hz mogelijk is, dat kan voor de nodige stroombesparing zorgen. Door Twitter scrollen of de menu’s bekijken gaat soepel en op het niveau van de concurrentie.

Je kunt ook handmatig de verversingssnelheid terugzetten naar 90Hz en de resolutie naar 1080p, waarmee je ook wat energie kunt besparen.

(Image credit: TechRadar)

Het scherm van de Xiaomi 12 Pro geeft haarscherp beeld met de WQHD+-resolutie, waardoor hij een pixeldichtheid van 521PPI heeft. Dat is hoger dan de iPhone 13 Pro en de Samsung Galaxy S22 Plus. De helderheid gaat tot een uitstekende 1500 nits, HDR10+-video ziet er fantastisch uit en ook in fel zonlicht kun je alles goed zien.

Als je de smartphone naast concurrerende toestellen legt, zie je dat de helderheid van de Xiaomi 12 Pro vooral bij het kijken van video’s heel nuttig is. De felste elementen schijnen als het ware en kleuren zien er briljant uit. De smartphone biedt een aantal displaymodi aan waarmee je meer controle hebt over de kleurweergave en witbalans.

Camera

Op papier heeft de Xiaomi 12 Pro een redelijk zwakke cameraopstelling als je het vergelijkt met andere vlaggenschepen. De optische zoom reikt minder ver dan die van de Google Pixel 6 Pro en de groothoekcamera mist autofocus, wat je wel vindt op de Oppo Find X3 Pro en Find X5 Pro.

Toch werkt de combinatie van de drie 50MP camera’s prima. De slimme software helpt met het schieten van mooie plaatjes, ook al zijn het niet de beste in de klasse.

De f/1.28 50MP hoofdcamera wordt aangestuurd door een IMX707-sensor van Sony. Dat is niet zo groot als de f/1.12 sensor van de Mi 11 Ultra, maar het is nog steeds een van de grootste camerasensoren op de smartphonemarkt.

(Image credit: TechRadar)

Dit zorgt ervoor dat foto’s die je met de Xiaomi 12 Pro neemt een goede diepte hebben. Dit in combinatie met de uitstekende autofocus, laat onderwerpen in foto’s goed tot hun recht komen.

Als het om helderheid gaat, schiet de hoofdcamera foto’s die net wat scherper zijn dan die van de iPhone 13 Pro en de kleuren zijn levensecht. De telefoto- en groothoekcamera leveren ook een prima kleurweergave.

Alle camera’s hebben een resolutie van 50MP, maar alleen de hoofdcamera profiteert van de grote sensor. De andere twee lenzen zijn voorzien van Samsung Isocell JN1-sensoren die niet dezelfde kwaliteit leveren. De groothoeklens heeft een bereik van 115 graden, maar mist autofocus.

De 2x zoomcamera is vrij zwak. Door een beperkt optisch bereik zie je weinig details terug in de foto’s. Als je graag plaatjes van veraf schiet, is dit niet de beste optie.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: TechRadar)

Met de Xiaomi 12 Pro maak je uitstekende video’s in omgevingen met veel licht. De beeldstabilisatie werkt prima, zelfs met 8K-resolutie of 4K met 60fps. Wisselen tussen de groothoek- en hoofdcamera tijdens een opname gaat soepel.

In donkere omstandigheden verliezen video’s van de Xiaomi 12 Pro veel kwaliteit, wegens gebrek aan een toegewijde nachtmodus.

De 32MP selfiecamera gebruikt een OmniVision-sensor. Dit merk heeft niet de beste kwaliteit geleverd in het verleden, maar Xiaomi heeft ervoor gezorgd dat de frontcamera prima plaatjes schiet.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 11 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 11 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 11 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 11 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 11 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 11 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 11 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 11 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 11 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 10 van 11 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 11 van 11 (Image credit: TechRadar)

Prestaties en specs

Met een topklasse chipset onder de motorkap levert de Xiaomi 12 Pro uitstekende prestaties in games, zonder heet te worden.

De Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset zorgt voor een indrukwekkende hoeveelheid kracht. De versie die wij hebben getest was ook uitgerust met 12GB LPDDR5 RAM, dus we merkten geen enkele vertraging bij het wisselen tussen apps.

In onze benchmarktests scoort de Xiaomi 12 Pro ongeveer net zo goed als andere toestellen met dezelfde chipset. In de multi-core test van GeekBench 5.1 haalt het toestel een score van ongeveer 3.600, en in 3DMark Wild Life scoort hij tussen de 8.000 en 9.899 punten. Dit is iets lager dan de resultaten van een toegewijde gaming-smartphone, zoals de ZTW Nubia Red Magic 7, maar ongeveer zo goed als maar kan voor een Android-toestel die niet specifiek voor spellen is ontworpen.

De 128GB of 256GB aan UFS 3.1-opslag geeft je genoeg ruimte voor apps en bestanden, al ontbreekt er een SD-kaartslot.

(Image credit: TechRadar)

Het toestel is uitgerust met vier speakers die zijn afgesteld door Harman Kardon en ondersteuning bieden voor Dolby Atmos. Het geluid klinkt ruimtelijk en meeslepend, maar kan niet opboksen tegen de iPhone 13 Pro en Pro Max wanneer het om diepte en bastonen gaat.

In het verleden hebben under-display vingerafdrukscanners ons her en der problemen opgeleverd bij Xiaomi-smartphones, maar die van de 12 Pro werkt prima. Het ontgrendelen gaat snel en gemakkelijk, vooral in combinatie met gezichtsherkenning.

Het toestel draait op Android 12 voorzien van de MIUI-interface. Dit is zonder twijfel de beste versie van MIUI die we ooit hebben gezien. Problemen uit het verleden, zoals slechte weergave van notificaties bij de donkere modus, zijn verholpen.

Al zit er nog wel de nodige bloatware in MIUI. AliExpress en een aantal Xiaomi-apps zijn vooraf geïnstalleerd. Gelukkig is de software verder te gebruiken zonder bugs of glitches, wat een grote stap in de goede richting is.

(Image credit: TechRadar)

Batterijduur

De Xiaomi 12 Pro heeft geen gigantische batterij met een capaciteit van 4.600mAh. De meeste vlaggenschepen zitten tegenwoordig rond de 5.000mAh. Desalniettemin is de accu van de Xiaomi 12 Pro groter dan die van de S22 Plus en de iPhone 13 Pro Max.

De Xiaomi 12 Pro houdt het gemakkelijk een volledige dag vol merkten we in onze tests. Al is het geen smartphone waar je twee dagen aan levensduur uit zal halen.

Er zijn een aantal instellingen waarmee je de batterijduur kunt verlengen, of juist inkorten. De prestatiemodus zorgt ervoor dat je extra kracht krijgt voor gaming, maar dit gaat ten koste van de accuduur. De spaarstand zorgt ervoor dat een aantal achtergrondprocessen worden stopgezet, zodat je meer tijd uit het toestel kunt halen. Tot slot is er nog een ultra spaarstand, waarmee je alle processen afsluit, behalve de allerbelangrijkste.

(Image credit: TechRadar)

Wat meer indrukwekkend is dan de batterijduur, is de laadsnelheid. Met zijn maximale laadsnelheid van 120W kun je het toestel opladen in minder dan 20 minuten. Dit is de snelste laadtijd die we tot nu toe hebben gezien in een smartphone, samen met de Xiaomi 11T Pro.

Ook draadloos laden gaat lekker vlot met een snelheid van 50W, waardoor het toestel twee keer zo snel draadloos oplaadt als de iPhone 13 Pro bedraad doet. Daarnaast is er ook 10W omgekeerd laden mogelijk.

Als je geen haast hebt, kun je AdaptiveCharge activeren om de laadsnelheid handmatig aan te passen.

Moet je de Xiaomi 12 Pro kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop hem als…

Snelladen belangrijk voor je is

De Xiaomi 12 Pro is in 18 minuten volledig opgeladen, wat ontzettend handig is. Vooral voor iemand die regelmatig vergeet zijn toestel aan de lader te leggen.

Je geen hoesje wilt gebruiken, maar ook geen vingerafdrukken wilt zien

De achterkant van de Xiaomi 12 Pro is vingerafdrukwerend, dus er blijven geen vetvlekken op het toestel zitten. Zelfs na een dag gamen, foto’s maken of chatten, ziet alles er spic en span uit.

Je een echte alleskunner zoekt

De Xiaomi 12 Pro toont kwaliteiten op alle fronten. Zelfs zijn zwakkere punten, zoals de groothoek- en telefotocamera, zijn nog steeds prima. We zijn van vrijwel elk aspect onder de indruk.

Koop hem niet als…

Je een goede zoomcamera wilt

De hoofdcamera van de Xiaomi 12 Pro is uitstekend, maar de telefotocamera valt tegen.

Je een reguliere Android-interface wilt

De MIUI 13-interface is beter dan ooit, maar het lijkt niet echt op Android zoals je het gewend bent. Daarnaast is er ook wat bloatware aanwezig.