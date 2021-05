Xiaomi Poco F3 review

In het kort

De Xiaomi Poco F3 is op vrijwel elk vlak een grote upgrade ten opzichte van de Poco X3 NFC, inclusief de prijs. Maar het blijft nog steeds een koopje als je weet wat je ervoor terugkrijgt.

Met een ongelooflijk snelle Snapdragon 870 chipset en prachtig 120Hz AMOLED display komt het veel dichter in de buurt van een vlaggenschip dan de meeste andere smartphones onder de 500 euro.

Mediafanaten die met een beperkt budget zoveel mogelijk waar voor hun geld willen, moeten de Poco F3 bovenaan hun wenslijst plaatsen. We kunnen gewoonweg geen betere smartphone bedenken in deze prijsklasse met zo'n responsief display, en prestaties die je doen vermoeden dat je een vlaggenschip in je hand hebt.

Ook de batterijduur is sterk. De Poco F3 is in staat om een volledige dag mee te gaan bij intensief gebruik. Dankzij de 33W snellader zit hij ook sneller vol dan de huidige smartphones van Apple of Samsung.

Er moeten natuurlijk op dit prijsvlak compromissen worden gemaakt. Je zal het met een plastic frame moeten doen in plaats van aluminium, er is geen draadloos opladen en tevens geen IP-rating.

Waar het meeste op beknibbeld wordt, is de camera van de smartphone. Deze voelt wat teleurstellend aan. De beelden ziet er scherp en natuurlijk uit als je de hoofdcamera gebruikt bij goede belichting, maar de Poco F3 ontbreekt op elk ander vlak fotografische kwaliteiten. De groothoeklens is middelmatig en er is geen telefotocamera waar je gebruik van kan maken. De nachtfoto's zijn tevens vrij wazig.

Daarnaast blijft MIUI (de Android-schil van Xiaomi) heel wisselvallig. Het is makkelijk aanpasbaar en heel vloeiend, maar zit vol bloatware en enkele ruwe randjes die je gewoon niet hebt bij gebruiksinterfaces die meer op stock Android lijken.

Deze aandachtspunten weerhoudt ons er niet van om de Xiaomi Poco F3 te bestempelen als. een zeer interessante smartphone in zijn prijsklasse. Als je de smartphone op een dagelijkse basis gebruikt, dan voelt hij meer aan als een vlaggenschip-toestel dan zijn directe concurrenten, de Samsung Galaxy A52 of de Google Pixel 4a.

Releasedatum en prijs

Sinds 30 maart beschikbaar

Prijzen beginnen bij 349 euro

De Poco F3 werd op 22 maart 2021 aangekondigd. Hij verscheen een week later in de winkelrekken.

De prijzen beginnen bij 349 euro voor het model met 6GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Er is tevens een upgrade met 8GB RAM en 256GB opslag beschikbaar tegen een redelijk prijskaartje van 399 euro.

Met deze prijs gaat de Poco F3 de directe concurrentie aan met de Samsung Galaxy A52 (5G), Pixel 4a en zelfs de Xiaomi Mi 11 Lite.

(Image credit: TechRadar)

Ontwerp

Glazen achterkant, plastic zijdes

Dun (7,8mm) en vrij zwaar (196g)

Vingerafdrukscanner aan de zijkant

De Xiaomi Poco F3 heeft geen volledig onbekend ontwerp. Fans die de globale release-strategie van Xiaomi volgen, zullen dat begrijpen. De Poco F3 is een rebrand van de Redmi K40 en heeft een bijna identiek ontwerp aan dat van de Xiaomi Mi 11. Het is dezelfde smartphone die gedeeltelijk aangepast is voor verschillende markten en prijsklassen.

Zoals je van deze universele aanpak wel vermoedt, is de F3 goed gebouwd en weinig opvallend.

Hij heeft voor- en achteraan Gorilla Glass 5, dus het toestel voelt vrij premium aan. Je krijgt er zelfs die super-reflectieve, vingerafdruk-tonende finish bij waar vlaggenschip-fabrikanten zo dol op zijn. De zijkanten van de F3 bestaan uit plastic, maar welke wel een metalen glans reproduceren.

Het camerablok in de vorm van een afgeronde rechthoek is een stijlvolle toevoeging die naar de Xiaomi Mi 11-reeks verwijst.

(Image credit: TechRadar)

Dankzij al dat glas is de smartphone aan de zware kant, maar niet zo zwaar dat het stoort. De smartphone is met 7,8mm vrij dun, dus dat helpt.

De Poco F3 heeft een scherm dat de hele voorste zijde beslaat, maar met een grotere kin dan andere en een ongebogen display. Het feit dat je met een centrale punch-hole camera werkt, geeft ook weg dat je met een smartphone zit die net geen vlaggenschip is. Deze camera wordt omgeven door een glimmende rand, wat best onaantrekkelijk is.

De plastic zijde bevat een snelle en betrouwbare vingerafdrukscanner. Deze mocht van ons lichtjes verhoogd zijn of voorzien van een textuur om hem makkelijker terug te vinden, maar dat is geen groot probleem.

De smartphone komt tevens met fatsoenlijke stereospeakers, zowel onderaan de smartphone als in het oorstuk. Ze geven een goed volume en behoorlijke bas voor een middenklasse smartphone, waardoor ze geschikt zijn voor gaming en het afspelen van media.

Een bijkomende toegeving wat de lage prijs van de Xiaomi Poco F3 verklaart, is het gebrek aan een IP-rating. We hebben op onofficiële plaatsen IP53 vernoemd zien worden voor dit toestel. Zelfs als dat klopt, dan is de smartphone slechts tegen wat spetters opgewassen.

Hoe dan ook: deze smartphone vermomt zich als een meer premium toestel. Hij ziet er goed uit en voelt strak aan, al is hij misschien niet zo premium als de Xiaomi Mi 11 Lite bijvoorbeeld.

(Image credit: TechRadar)

Scherm

Sterk 6,67 inch 120Hz AMOLED

Ondersteunt HDR10+ en 100% DCI-P3

360Hz touch sampling rate maakt het goed voor gamers

Ook het scherm van de Xiaomi Poco F3 is geschikt voor gamers en mensen die video's willen bekijken. Xiaomi noemt het zelf "het helderste display van Poco tot nu" en daar twijfelen we niet aan.

Het is een 6,67 inch AMOLED scherm dat snel fel wordt, met een maximale helderheid van 1.300 nits. Dat is hetzelfde als bij de Oppo Find X3 Pro, een smartphone die drie keer zoveel kost.

Je krijgt dan niet dezelfde QHD+ resolutie, maar FHD+ (1080 x 2400) is meer dan genoeg. Het display is levendig, met ondersteuning voor HDR10+ en 100% DCI-P3-bedekking.

Het scherm van de Poco F3 geeft je ook een beeldverversing van 120Hz, dus alles ziet er heel vloeiend uit. Je kan ook een MEMC-modus aanzetten die video's met een lagere beeldverversing omhoogtrekt.

(Image credit: TechRadar)

Wat ook interessant is, is de 360Hz touch sampling rate van de smartphone. Deze functie verbetert de responsiviteit van jouw aanrakingen, en is voornamelijk gericht op gamers. De meeste moderne vlaggenschepen geven je 'slechts' 240Hz, dus dit is vrij indrukwekkend.

Het enige minpuntje met betrekking tot het scherm is gericht op de MIUI-software van de Poco F3. Als je in het instellingenmenu gaat spelen met de kleurenschema's om de balans aan te passen, dan zie je dat dit standaard op automatisch staat, wat "kleuren aanpast op basis van de huidige belichting."

Als je naar beneden scrolt, dan vind je bijkomende instellingen die "kleuren aanpassen naar de achtergrondbelichting." Er wordt geen verklaring geleverd hoe deze twee modi verschillen.

Camera

48MP is enkel geschikt bij goede belichting

8MP groothoeklens presteert niet al te goed

De Xiaomi Poco F3 heeft een 48MP hoofdcamera, die gebaseerd is op een Sony IMX582 sensor, met een f/1,8 lens en PDAF (Phase Detection Autofocus). Dit wordt ondersteund door een 8MP f/2,2 groothoek en een 5MP f/2,4 telemacro-camera. Selfies worden genomen met een 20MP f/2,5 camera vooraan.

In de praktijk stelt de Poco F3 ons wat teleur. Het is niet dat de foto's er slecht zien, maar ze ontstijgen niet uit de middelmaat. Als je met een smartphone werkt die al jouw verwachtingen overstijgt, dan valt het des te harder op als hij ergens niet zo sterk in is.

Opnames bij daglicht zijn vrij goed, met heldere, mooi gebalanceerde beelden waar de kleuren niet te hard van zijn verzadigd. De sterke scène-herkennende AI van Poco/Xiaomi schoot ons sporadisch te hulp in moeilijke situaties, zoals bij het nemen van foto's van eten onder een afdakje. De vreemde belichting brengt hem niet op dezelfde manier van de wijs als bij de Samsung Galaxy A52 (5G).

(Image credit: TechRadar)

De nieuwste middenklasse smartphone van Samsung vormt hier een mooi referentiekader. Op enkele vreemde foto's en te hard opgekrikte kleuren na biedt de Galaxy A52 (5G) een meer compleet en afgewerkt camerasysteem dan zijn rivaal. De Poco F3 neemt gewoon geen fijne details op, en de HDR-tools balanceren de schaduwen niet zo goed.

Waar de hoofdcamera van de Poco F3 wat middelmatig is, blijkt de 8MP groothoek teleurstellend. De beelden zijn heel zacht, kleuren zijn opvallend anders dan bij gewone foto's en er bevindt zich bovendien veel ruis aan de randen. Ook hier moet de smartphone het onderspit delven ten opzichte van de meeste concurrenten.

De derde camera hier is een 5MP telemacrolens. Deze is beter in het nemen van extreme close-ups dan de doorsnee 2MP exemplaren van veel goedkope smartphones, maar we zien liever een competente telefotolens verschijnen met meer pixel. We kunnen ons niet inbeelden dat iemand deze sensor (vaak) gaat gebruiken.

Zonder het hoge aantal pixels van de 108MP sensor in de Xiaomi Redmi Note 10 Pro is er minder ruimte om bij te snijden voor de 2x-zoom shots van de Poco F3. Ze zien er daarom al snel wazig uit.

(Image credit: TechRadar)

De 20MP selfie camera is vrij goed en neemt heldere beelden met een deftige balans bij goede belichting. De portretmodus schiet niet altijd met scherp en verwerkt soms vreemde halo-effecten in de foto's. Het gebruik van de portretmodus in de hoofdcamera geeft een veel helderdere scheiding tussen het onderwerp en de achtergrond die met een bokeh wordt versterkt.

De nachtopnames van de Poco zijn vrij standaard voor een toestel uit dit segment, namelijk niet heel denderend. We kunnen wel positief zijn over de manier waarop het donkere gebieden donker houdt in plaats van ze kunstmatig te belichten, en de manier waarop het kleuren vasthoudt.

Bij de stukken die opgelicht worden, treedt er veel ruis op. Het helpt ook niet dat de Xiaomi Poco F3 optische beeldstabilisatie ontbreekt, in tegenstelling tot de Galaxy A52 5G en de Pixel 4a, die beide betere foto's nemen bij weinig licht.

De bovengenoemde rivalen tonen ook wat mogelijk in deze prijsklasse als een fabrikant zich focust op de camera. Met de Poco F3 ligt deze eerder bij prestaties, en dat resulteert in een ondermaats camerasysteem.

Het is eerder een begrijpbare keuze in plaats van een groot gebrek, maar je moet je eigen prioriteiten weten liggen alvorens je geld op de toonbank legt.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 9 Kleuren zijn mooi en natuurlijk. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 9 De 48MP hoofdcamera neemt deze kustbeelden mooi op. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 9 Ingezoomde shots moeten bijsnijden, wat in minder details resulteert. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 9 De groothoeklens zit er volledig naast op vlak van kleur, detail en dynamisch bereik. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 9 De telemacro-camera is niet hopeloos, maar bevat veel ruis. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 9 De AI van Xiaomi kan soms moeilijke beelden bijstellen. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 9 Heldere details en gebalanceerde kleuren. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 9 De 20MP selfie camera kan scherpe beelden maken. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 9 Maar de selfie portret-modus geeft soms vreemde effecten. (Image credit: TechRadar)

Specificaties en prestaties

Snapdragon 870 en 6GB/8GB RAM geven je high-end prestaties

Mogelijk een van de beste gaming smartphones in deze prijsklasse

Naast het prachtige display schittert de Poco F3 ook op vlak van pure prestaties. Hij is opmerkelijk sneller dan zijn soortgenoten en kan de strijd aan met smartphones die twee keer zo duur zijn.

Dit wordt mogelijk gemaakt door de Snapdragon 870 chipset, wat eigenlijk een overgeklokte Snapdragon 865 is, de high-end chipset van vorig jaar. In combinatie met 8BG LPDDR5 RAM (er is ook een model met 6GB) houdt dat in dat je high-end prestaties krijgt.

Een gemiddelde Geekbench 5 multi-core score van 3.369 zet hem op hetzelfde niveau als de internationale versie van de Samsung Galaxy S21 met een Exynos 2100 chip en een prijskaartje van 849 euro. Hij staat ver boven de Samsung Galaxy A52 5G met Snapdragon 750G op 1.886.

(Image credit: TechRadar)

Als we naar de GPU kijken, dan raast hij met een 3DMark Wild Life score van 4.086 voorbij de Xiaomi Mi 11 Lite met zijn Snapdragon 732G op 3.120. De Poco F3 zit daarmee wel nog steeds niet in de buurt van Snapdragon 888-toestellen, zoals de OnePlus 9, die rond de 5.500 scoort.

Bij het opstarten van het veeleisende, doch schaalbare Genshin Impact zagen we dat het spel zich automatisch naar Medium-instellingen schakelde voor vloeiende prestaties. We konden dit vervolgens omhoog krikken naar High en 60fps, en het spel bleef minstens even speelbaar. Dat is best indrukwekkend voor een spel van dit kaliber.

Als je deze impressionante prestaties samen met het vloeiende scherm en de goede stereo speakers van de Poco F3 in rekening neemt, dan durven we stellen dat dit de beste gaming smartphone is in de prijsklasse van 400 euro.

Er is tevens voldoende opslagplaats met een keuze uit 128GB of 256GB UFS 3.1 opslaggeheugen, maar er is geen plaats voor uitbreiding. Je krijgt er standaard ook 5G-connectiviteit bij.

Software

Android 11 met MIUI 12

MIUI bevat bloatware en is verwarrend

De thema-winkel is een leuke tool om je smartphone aan te passen

Gezien de grote hoeveelheid toestellen van Xiaomi die onze redactie passeert, zijn we inmiddels gewend geraakt aan de MIUI software. We kunnen wel melden dat de software erop vooruit aan het gaan is.

MIUI 12 (gebaseerd op Android 11) is over het algemeen snel, vloeiend en makkelijk in het gebruik. Er zijn niet zoveel Android-schillen die je zoveel opties geven om alles aan te passen. Vooral prettig vinden we het drop-down menu dat je kan opsplitsen in snelkoppelingen en notificaties, afhankelijk van de kant waarvan je sleept.

De themawinkel van Xiaomi is een van de meest uitgewerkte en gelikte winkels van zijn soort, waarmee je een hele reeks stijlen kan downloaden en toevoegen aan je startscherm.

Ook al hebben er enkele verbeteringen plaatsgevonden binnen MIUI, toch blijft het verre van perfect. Om eerlijk te zijn: het zit eigenlijk vol met vervelende of verwarrende elementen.

(Image credit: TechRadar)

MIUI slaat er zelden in om zich van zijn beste kant te laten zien. Het heeft standaard een beeldverversing van 60Hz, de oude notificatiestijl en virtuele knoppen op het thuisscherm in plaats van het meer moderne gebarensysteem. Je moet aardig wat gaan rondsnuffelen om alles zo goed mogelijk te laten werken.

Het is ook echt vervelend hoe MIUI je telkens onderbreekt met een grote en gedeeltelijk lege melding gewoon om je te melden dat er een nieuwe app wordt geïnstalleerd en gescand.

Het is zeker mogelijk om volledig verdwaald te raken in het instellingenmenu van MIUI waar niets staat waar het hoort.

Dan is er nog de eeuwenoude kwestie van bloatware met veel eigen tools van Xiaomi, enkele dwaze spelletjes en een reeks derde partij-apps die vooraf geïnstalleerd worden. Kan iemand ons alsjeblieft vertellen waarom er drie webbrowsers op geïnstalleerd moeten staan?

Batterijduur

4.520mAh batterij geeft je een volledige dag intensief gebruik

33W oplader vult de smartphone volledig in minder dan een uur

Naast de vlaggenschip-achtige specs heeft de Xiaomi Poco F3 ook een degelijke accu van 4.520mAh. Dat resulteert in een toestel dat een volledige dag meegaat, zelfs bij intensief gebruik. We sloegen er zelfs een keer in om een anderhalve dag gebruik uit het toestel te krijgen. Dat bestond uit drie uren schermtijd (wat licht tot gemiddeld is) en 5 minuten gebruik van de camera (en dat is dan vrij intensief) alvorens we onder de 20 procent zakten en onze eerste melding van een laag batterijniveau kregen.

Ook het mediagebruik vraagt niet bijzonder veel van de Poco F3. Onze typische test bestaat uit een video van 90 minuten met de schermhelderheid op maximaal, en de Poco verloor 7 procent batterij. De Xiaomi Mi 11 Lite, met zijn minder heldere en minder vloeiende display verloor daar 11 procent.

Volgens het bedrijf kan je 268 uren standby-tijd, 10 uren gaming, 14 uren video of 149 uren muziek uit de batterij persen.

Net zoals bij veel andere goedkope smartphones van Xiaomi krijg je er een 33W snellader bij. Dat is niet enorm ongewoon, maar het is nog steeds snel, en je kan het toestel in minder dan een uur op 100 procent batterij krijgen. Je kan het toestel wel niet draadloos opladen.

Moet ik de Xiaomi Poco F3 kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop hem als...

Je zoveel mogelijk waar voor je geld wilt krijgen

De Poco F3 biedt geweldige prestaties aan voor zijn prijs. Dankzij een Snapdragon 870 chipset en 6GB of 8GB RAM komt hij voor de meeste taken in de buurt van de meest recente vlaggenschepen.

Je een gamer met een beperkt budget bent

Niet enkel de Snapdragon 870 maakt de Poco F3 zo goed voor gamers met een beperkt budget. Hij bevat ook een helder 120Hz AMOLED display met een stevige 360HZ touch sampling rate. Voeg daar twee goede speakers bij en het kan niet meer verkeerd gaan.

Je graag je startscherm zelf vormgeeft

MIUI slaat de bal soms mis, maar de themawinkel biedt je een van de meest gelikte aanpassingstools die je kan vinden. Als je jouw smartphone een persoonlijke uitstraling wilt geven, dan is de Poco F3 perfect voor jou.

Koop hem niet als...

Een goede camera noodzakelijk is voor jou

De camera van de Poco F3 is niet slecht, maar je kan binnen dezelfde prijsklasse beter vinden. De Pixel 4a, Samsung Galaxy A52 5G en zelfs de Xiaomi Mi 11 hebben allemaal een betere camera voor minder geld.

Je veel groothoekfoto’s maakt

Als we het toch over de camera hebben, dan moeten we melden dat de 8MP groothoekcamera van de Poco F3 helemaal niet goed is. Als je veel uitgezoomde landschapsfoto’s maakt, dan ben je beter af met de Pixel 4a of de Samsung Galaxy A52 5G.

Je van propere software houdt

MIUI is heel aanpasbaar, maar ook heel ingewikkeld en best een zooitje. Er zit veel bloatware in, en dan zwijgen we nog over de verwarrende of irritante UI-elementen.

Eerste review: mei 2021