Xiaomi Mi 11 Ultra review

De Xiaomi Mi 11 Ultra is potentieel een geweldige smartphone. Het toestel wordt echter verpest door een gimmick waar je niet omheen kunt: de gigantische camerabult maakt de telefoon onhandig om te hanteren. Bovendien brengt het display op de achterkant weinig belangrijke functies met zich mee. Daarnaast zit het regelmatig in de weg. Dit is jammer, want naast deze ergernissen is het een geweldige telefoon met fantastische camera's, een krachtige processor en een goed uitziend scherm.

Review in een notendop

De Xiaomi Mi 11 Ultra zou je bijna kunnen zien als een parodie op de geweldige Samsung Galaxy S21 Ultra en iPhone 12 Pro Max. De functies van de smartphone zijn luxueus, maar je krijgt een nogal vreemd extraatje. We hebben het hier over de camerabult aan de achterkant van het toestel. Het is kolossaal. Naast drie krachtige camera's is er ook een 1.1 inch tweede scherm in verwerkt.

Waarom heeft dit toestel een tweede scherm nodig? Dat is een goede vraag. Het voelt als een van de vele onnodige extraatjes die de Mi 11 Ultra heeft. Het is ons grootste minpunt aan de Xiaomi Mi 11 Ultra, aangezien het op verschillende vlakken afbreuk doet aan de gebruikerservaring.

Je kunt de smartphone namelijk niet plat leggen op een draadloze oplaadmat. Het past niet goed in je broekzak en er zijn geen telefoonhoesjes in omloop die een smartphone met zo'n grote camerabult kunnen beschermen. Daarnaast zijn sommige functies van het tweede scherm nogal nutteloos. Het heeft bijvoorbeeld een always-on display wat nauwelijks werkt. Daarnaast verschijnt de muziekbediening soms op het scherm, terwijl het op een plek zit wat je met gemak per ongeluk aan kunt raken.

De grootte van de camerabult is waarschijnlijk ook een groot deel van de reden voor de hoge prijs van de Mi 11 Ultra. Als we het toestel visualiseren met een kleinere camerabult en een beter ontwerp, komen we er al snel achter dat deze telefoon al bestaat. Het gaat namelijk om de Mi 11.

De Xiaomi Mi 11 Ultra lijkt in veel opzichten op de Mi 11. De Ultra heeft een grotere camerabult, betere camera's, sneller opladen en een hoger prijskaartje, maar de toestellen hebben meer gemeen dan niet. De displays zijn identiek, met een resolutie van 2K en een verversingssnelheid van 120Hz. Ook de chipsets, het materiaal van de achterzijde, de selfiecamera, de vingerafdrukscanner, het omgekeerd draadloos opladen en de audiocapaciteiten zijn hetzelfde. Als je kijkt naar de prijs en functies is de standaard Mi 11 waarschijnlijk de betere optie.

Desalniettemin is de Xiaomi Mi 11 Ultra nog steeds een geweldig apparaat. Tenminste, als je het opvallende design door de vingers kunt zien. Dat is naar onze mening makkelijker gezegd dan gedaan.

Er bevinden zich drie camera's op de achterkant van de Mi 11 Ultra: een standaardcamera, een groothoeklens en een periscooplens. Deze hebben resoluties van respectievelijk 50MP, 48MP en 48MP. Het zijn drie geweldige snappers. De periscoopcamera kan een 10x hybride zoom aan of een 120x digitale zoom.

(Image credit: Future)

De Snapdragon 888-processor zorgt ervoor dat de Mi 11 Ultra snel is in gebruik, wat extra handig is als je het apparaat wil gebruik om op te gamen. Daarnaast is het ook prettig bij het bewerken van foto's en video's. Een probleem met oververhitting van het toestel zorgt er echter voor dat het de kracht van de processor wat teniet doet.

We zijn onder de indruk van het scherm. Dankzij de 2K resolutie en de verversingssnelheid van 120Hz ziet content er ontzettend goed uit. Het maakt hierbij niet uit of je een serie op Netflix kijkt of door je socialemediatijdlijn scrolt. De oplaadsnelheden zijn bovendien ook super handig. Door het 67W bedraad opladen, zit de accu van de smartphone in no-time weer vol.

Prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

De Xiaomi Mi 11 Ultra heeft een enorm prijskaartje. Het toestel kost 1199 euro. Hiervoor krijg je een toestel met 12GB RAM-geheugen en 256GB aan opslag.

De smartphone zit op eenzelfde prijsniveau als de Samsung Galaxy S21 Ultra (1149 euro) en de iPhone 12 Pro Max (1262 euro). Xiaomi heeft echter nog nooit eerder een telefoon uitgebracht op dit prijsniveau. Het is wat dat betreft onbekend terrein voor het bedrijf.

Design

De Xiaomi Mi 11 Ultra is een gigantische telefoon, zelfs als je de enorme camerabult aan de achterkant niet meerekent. De afmetingen van het toestel bedragen 164,3 x 74,6 x 8,4 mm (exclusief camerabult). Mét camerabult is het toestel zo'n 10 mm dikker. Het apparaat weegt daarnaast 234 gram.

Aan de rechterkant van het toestel bevindt zich de aan/uit-knop, welke gelukkig gemakkelijk te bereiken is. Ook de volumeknoppen bevinden zich aan deze zijde. Aan de onderkant is een USB-C-poort gesitueerd, maar is geen 3,5 mm koptelefoonaansluiting aanwezig. Ook beschikt de telefoon over een dual-simkaartsleuf, al is er geen microSD-kaartsleuf aanwezig.

Op papier gaat het om een stevig toestel. De glazen achterkant is gemaakt van Corning Gorilla Glass Victus. Echter gaan "stevig" en glas nog altijd niet goed samen. Het toestel is daarnaast water- en stofbestendig dankzij een IP68-classificering.

(Image credit: Future)

De camerabult aan de achterkant is enorm aanwezig, door de drie gigantische lenzen en het secondaire display. Er valt eigenlijk niet omheen te draaien.

Het is dan ook lastig om de Xiaomi Mi 11 Ultra in een kleinere broekzak te stoppen. We moesten het apparaat soms noodgedwongen in onze rugtas met ons meedragen, omdat het niet in al onze spijkerbroeken paste. De case die wordt meegeleverd in de doos beschermt de smartphone niet goed genoeg. De camerabult steekt bovendien uit, waardoor we bang waren dat een eventuele val de camera's en het minidisplay flink zouden beschadigen.

Display

De Xiaomi Mi 11 Ultra heeft exact hetzelfde scherm als de standaard Mi 11. Het is een 6,81 inch scherm met gebogen randen, Daarnaast is er een punch-hole selfiecamera aan de linker bovenkant.

Het toestel heeft dankzij de afmetingen een van de grootste schermen die we ooit in een telefoon hebben gezien. 'Ultra' zit dus niet enkel in de naam.

(Image credit: Future)

Dankzij de resolutie van 1440 x 3200, beschikt het scherm over een hogere resolutie dan de meeste telefoons, die over een 1080p resolutie beschikken. Daarnaast is er een beeldverversing van 120Hz aanwezig, evenals ondersteuning voor HDR 10+. De piekhelderheid bedraagt 1700 nits en het scherm is daarnaast voorzien van AMOLED-technologie. Het is een van de best uitziende schermen die we ooit gezien hebben in een smartphone.

Er is daarnaast een in-screen vingerafdrukscanner aanwezig. Toestellen van Xiaomi hebben in het verleden wat problemen met deze technologie gehad. De Mi 11 Ultra heeft echter niet te kampen met dezelfde problemen als de Mi 11, al moesten we soms onze duim opnieuw optillen of een andere vinger gebruiken om de scanner onze afdruk te laten herkennen.

Aan de achterkant bevindt zich dus een 1,1 inch minischerm. Het gaat om hetzelfde scherm als bij de Xiaomi Mi Smart Band 6. In dit geval is het scherm enkel bedoeld voor drie taken. Een daarvan is een functie als 'always-on display'. Je kunt hierop altijd de tijd en het batterijniveau in de gaten houden. Het scherm is echter niet echt 'altijd' aan. Na een tijdje schakelt het scherm zich uit, dus het is niet ontzettend handig.

Daarnaast fungeert het scherm als zoeker voor de camera's. Als je een foto wil maken met de camera's op de achterkant, kun je op het scherm zien hoe de foto eruit komt te zien. Op deze manier kun je ook een selfie maken met de camera's op de achterzijde. Het 1,1 inch scherm is natuurlijk wat lastiger te zien van een afstand, dus voor ander soort foto's dan een selfie is het wellicht minder geschikt. Daarnaast werkt deze functie enkel in de standaard fotomodus en niet in de portretmodus.

(Image credit: Future)

Bij het afspelen van muziek verschijnt er daarnaast een knop voor het terugspoelen, afspelen, pauzeren en vooruitspringen op het achterpaneel. In theorie zou je deze knoppen moeten kunnen gebruiken als eenvoudige manier om je muziek te bedienen, maar in de praktijk is het verreweg het meest irritante aspect van de telefoon.

De knoppen verschijnen namelijk sporadisch. Soms draaiden we de telefoon om en kwamen ze niet tevoorschijn, op andere momenten waren ze actief terwijl we de telefoon op de normale wijze vasthielden (met de achterkant van ons af gericht).

Hierdoor druk je heel makkelijk per ongeluk op het display aan de achterzijde, waardoor je bijvoorbeeld een nummer overslaat zonder dat dit de bedoeling is. Dit gebeurt ook gemakkelijk als het toestel in je broekzak zit.

(Image credit: Future)

Camera's

De Xiaomi Mi 11 Ultra beschikt over drie camera's aan de achterzijde. Dit is hetzelfde aantal als de iPhone 12 Pro Max, maar één minder dan de Samsung Galaxy S21 Ultra en de OnePlus 9 Pro. Echter moeten we er wel bij zeggen dat we liever kwaliteit zien in plaats van kwantiteit.

Het gaat om een 50MP f/2,0 hoofdcamera, een 48MP f/2,2 groothoeklens en een 48MP f/4,1 periscooplens. Deze laatste kan een 5x optische zoom of 120x digitale zoom aan. De selfiecamera betreft een 20MP f/2,2 lens.

Foto's die gemaakt zijn met de hoofdcamera zien er fantastisch uit. Ze zijn erg helder en beschikken over natuurlijk uitziende diepte-effecten en veel details. Xiaomi heeft gekozen voor een grotere sensor in plaats van een hogere resolutie, en dat heeft goed uitgepakt.

(Image credit: Future)

Met name in goed verlichte omgevingen waren beelden scherp en was de belichting prima in orde. Toch vonden we het bewonderenswaardige dat de beelden in situaties met weinig licht ook goed scherp en goed belicht waren.

Als we het hebben over de periscoopcamera, vonden we de zoomopnames erg sterk, vooral bij de 5x optische zoom. De foto's waren net zo gedetailleerd als niet-ingezoomde foto's. Vaak vonden we foto's met 5x zoom beter dan met 1x zoom, omdat het de kadrering van een foto verbeterde zonder tot kwaliteitsverlies te leiden.

De kwaliteit van kiekjes neemt echter af als je ver inzoomt, vooral richting de maximale zoom van 120x. Zo'n soort zoombereik is een geinige gimmick, maar de foto's zijn zelden echt bruikbaar. Hybride foto's met 10x zoom, die digitale en optische zoom combineren, zijn echter behoorlijk indrukwekkend. We hebben enkele scherpe foto's gemaakt met dit meer bescheiden bereik. Deze en andere voorbeelden kun je hieronder zien.

Afbeelding 1 van 5 Groothoeklens (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 5 Standaard of 1x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 5 5x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 5 10x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 5 120x zoom (Image credit: Future)

Onze groothoekfoto's zijn aan de randen merkbaar vervormd. Dit toestel heeft een groothoeklens met een groter bereik dan de meesten, wat waarschijnlijk met een reden gedaan is. Je kunt hierdoor namelijk de ergste vervormingen bijsnijden.

De Xiaomi Mi 11 beschikt over een fantastische telemacrolens voor close-up-foto's, maar de Mi 11 Ultra houdt zich vast aan de gebruikelijke truc van smartphonecamera's om de groothoeklens te gebruiken voor close-ups. Deze techniek werkt echter zelden goed. Macro-opnames hebben namelijk dezelfde vervormingsprobleem als groothoekfoto's. De kiekjes zien er vaak bolvormig en opgeblazen uit.

Afbeelding 1 van 3 Standaard selfie (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 Selfie in portretmodus (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 Selfie met de hoofdcamera (Image credit: Future)

De selfiecamera is daarentegen redelijk goed. Foto's zijn helder en gedetailleerd. De portretmodus brengt de highlights en schaduwen goed in evenwicht, hoewel het de achtergrond standaard wel wat wazig maakte.

De camera's om de achterkant zijn echter nóg beter. We gebruiken de zoeker om goede selfies te kunnen maken. Het diepte-effect ziet er heel natuurlijk uit en de foto's hebben genoeg resolutie, waardoor je het prima kunt bijsnijden als dat nodig is.

Video-opnames zijn beschikbaar tot 8K bij 24fps of 4K bij maximaal 60fps. Hierbij wordt er gebruikgemaakt van de hoofdcamera, met alle diepte- en kleurvoordelen die we al eerder hebben beschreven. De video-opnames met de Mi 11 Ultra zijn enkele van de beste die we hebben gezien op een telefoon. Het apparaat werd echter wel een beetje warm tijdens de opnames, maar dit was alleen een probleem bij langere opnames.

Naast de standaard foto-instellingen beschikt de Mi 11 Ultra over een aantal extra modi, die we al in de laatste paar generaties Mi-apparaten hebben gezien. Er zijn ‘filmeffecten’ die verschillende effecten bieden, luchtbewerking waarmee je de weereffecten van een foto kunt wijzigen met behulp van AI, en de vlogmodus, die videoclips automatisch samenvoegt. Het lijkt er echter niet op dat de Ultra echt nieuwe trucjes met zich meebrengt.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 7 Natuurlijke diepte, zonder AI (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 7 Standaard foto van frietjes (of patat) (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 7 Een macrofoto van friet/patat (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 7 Standaard foto van een rivier (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 7 Een ander standaard kiekje (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 7 Een afbeelding van de zonsondergang met een vleugje HDR (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 7 Een foto in daglicht, bewerkt met de Sky-modus om een nachtfoto na te bootsen (Image credit: Future)

Prestaties en specificaties

Net als de meeste Android-toestellen van 2021, maakt de Xiaomi Mi 11 Ultra gebruik van de krachtige Snapdragon 888-chipset met 12GB RAM-geheugen. Dankzij deze onderdelen is de telefoon in de praktijk krachtig genoeg voor allerlei dagelijkse taken.

In de benchmarktest van Geekbench 5 behaalt het toestel een multi-core score van 3519, waarmee het apparaat qua prestaties ongeveer gelijk is aan de Mi 11 (score van 3569) en de iPhone 11 Pro Max (score van 3424).

Echter waren de testresultaten bij herhaling niet telkens hetzelfde. In totaal hebben we de test vijf keer uitgevoerd en iedere keer daalde de score tussen met 100 tot 350 punten. Tegen de tijd dat we stopten met testen, waren de scores vergelijkbaar met die van de betaalbare Moto G100.

Gaat het om een softwarefout? We weten het niet zeker, maar we denken van niet. We merkten tijdens het reviewen dat het toestel regelmatig erg warm werd. Bovendien bevestigen meerdere TechRadar-testers dezelfde problemen. De telefoon werd erg heet tijdens het uitvoeren van de Geekbench 5-test, wat waarschijnlijk de oorzaak is van de afnemende resultaten. We maken hieruit op dat het een behoorlijk slecht warmtebeheer heeft.

(Image credit: Future)

Als de prestaties van de telefoon zo gemakkelijk kunnen dalen, kan dit rampzalig zijn voor ervaren gebruikers. Bijvoorbeeld als je veel games speelt of veel video's moet renderen, kan het zijn dat de telefoon zwakker wordt naarmate je hem langer gebruikt.

We hebben dit probleem niet eerder gezien in andere smartphones met de Snapdragon 888-chipset. We hebben zelf echter geen problemen opgemerkt tijdens het gamen, ook al speelden we nogal wat zwaardere games Call of Duty: Mobile of PUBG Mobile. Dus het warmtebeheer en de prestatieproblemen zullen waarschijnlijk geen deal-breaker zijn als je, net als wij, niet te lang achter elkaar speelt.

De Xiaomi Mi 11 Ultra heeft twee stereo luidsprekers, waardoor het geluid geweldig klinkt of je nu Spotify afspeelt, een film bekijkt, of een video- of spraakoproep voert.

Software

De Xiaomi Mi 11 Ultra draait op Android 11 met de MIUI-gebruikersinterface eroverheen. Zoals we op andere toestellen van Xiaomi hebben gezien, kan MIUI zowel geweldig als knap vervelend zijn. Het ziet er redelijk goed uit en heeft nogal wat aanpassingsopties waarmee je het uiterlijk van je telefoon kunt personaliseren.

Aan de andere kant is MIUI ook erg buggy. Er zijn veel visuele storingen op te merken in het menu. Daarnaast worden meldingen soms meerdere keren verzonden en kun je meldingen krijgen terwijl er geen bericht is ontvangen.

(Image credit: Future)

Andere problemen zijn onder meer de grote mate aan bloatware (vooraf geïnstalleerde apps van derden) die je waarschijnlijk snel wil verwijderen. Er verschijnt helaas ook een pop-up met een beveiligingsscan wanneer je een nieuwe app installeert. We kwamen ook een terugkerende bug tegen waarbij de telefoon traag reageerde tijdens het typen. Het duurde soms een paar seconden om een klik op het toetsenbord te registreren.

Sommigen houden van MIUI en anderen vinden het een nachtmerrie om te gebruiken. Wij behoren tot die laatste categorie. Gelukkig is het vrij eenvoudig om een aangepast besturingssysteem te installeren, zolang je redelijk technisch onderlegd bent of een YouTube-tutorial kunt volgen.

(Image credit: Future)

Batterijduur

De batterijduur van de Xiaomi Mi 11 Ultra is niet geweldig. Hoewel de 5.000mAh batterij van het toestel vrij groot is, heeft het duidelijk moeite om het grote 120Hz scherm, de krachtige processor en het display op de achterkant bij te houden.

We merkten dat de telefoon moeite had om een volledige dag mee te gaan tussen de oplaadbeurten door. Bij licht gebruik eindigden we de dag vaak met tussen de 10 en 20 procent resterende lading. Bij wat intensiever gebruik zagen we dat de telefoon helemaal leeg was tegen de tijd dat we naar bed gingen.

(Image credit: Future)

Er zijn echter veel meer telefoons die niet de hele dag meegaan, maar we raden je aan deze telefoon niet te kopen als je last hebt van batterijangst (of geen powerbank mee wil nemen als je van huis bent).

Gelukkig gaat het opladen ongelofelijk snel. Bij bekabeld laden met 67W is het toestel in iets meer dan een half uur weer volledig vol. Er is ook draadloos opladen met dezelfde snelheid aanwezig. De grote camerabult gooit echter roet in het eten. Het is lastig om het apparaat plat te leggen, waardoor het moeilijk is om de optimale positie voor draadloos laden te vinden. En zelfs toen verliep het opladen niet zo snel als de bedoeling is.

Tot slot is er 10W omgekeerd draadloos opladen aanwezig, waardoor je de telefoon kunt gebruiken om Qi-smartwatches, oordopjes of andere apparaten van stroom te voorzien.

Moet ik de Xiaomi Mi 11 Ultra kopen?

(Image credit: Future)

Koop het als...

Je op zoek bent naar een phablet

De Xiaomi Mi 11 Ultra is werkelijk gigantisch, waardoor het perfect is voor iedereen die op zoek is naar een mix tussen een smartphone en een tablet.

Je op zoek bent naar een geweldige smartphonecamera

De Xiaomi Mi 11 Ultra is fantastisch als het gaat om fotografie. Vooral als je van standaardfoto's of kiekjes met zoom houdt.

Je een toestel wil dat je snel kunt opladen

Dankzij 67W bedraad laden, zit de Mi 11 Ultra in no-time weer vol met accusap. Hierdoor kun je het apparaat gemakkelijk opladen voordat je naar je werk vertrekt.

Koop het niet als...

Je een handbare smartphone zoekt

Door de gigantische camerabult is het toestel ietwat lastig te hanteren. Als je kleine broekzakken hebt of een klein handtasje gebruikt, is dit waarschijnlijk niet het toestel voor jou.

Je een power-user bent

Vanwege onze problemen met oververhitting, kunnen we dit toestel niet aanraden als je een power-user bent. Het is prima voor gaming, maar niet als je van plan bent dit ontzettend lang achter elkaar te doen.

Je tevreden bent met de standaard Mi 11

De Xiaomi Mi 11 heeft een lager prijskaartje dan de Ultra, terwijl er vrij weinig verschillen zijn. Tenzij je per se de Ultra wil, raden we je altijd de standaard Mi 11 aan.

Voor het eerst getest in mei 2021.