Xiaomi Mi Smart Band 6 review

Als je op zoek bent naar een goedkope fitness tracker, is de Xiaomi Mi Smart Band 6 een goede optie om op je lijst te zetten. Het ziet er misschien niet speciaal uit, maar het beschikt wel degelijk over een aantal indrukwekkende functies die je doorgaans terugvindt in duurdere apparaten, waaronder een stresstracker en een pulse-oximeter. Het scherm is uitzonderlijk helder, levendig en responsief. Als het aankomt op work-outs, vinden we het apparaat teleurstellend. Bovendien zit de Band 6 niet altijd even comfortabel. Voor casual gebruik is het echter een goed alternatief voor een Fitbit.

Review in een notendop

De Xiaomi Mi Smart Band 6 (ook wel bekend als de Mi Band 6) is een kleine fitness tracker, die er op het eerste zicht wat bescheiden uitziet. In de praktijk is het echter een indrukwekkende verzamelingen van tools om je gezondheid en fitnessprestaties in de gaten te houden.

Het design is vrijwel identiek aan dat van de Xiaomi Mi Smart Band 5 die vorig jaar verscheen. Het display is echter zichtbaar helderder en duidelijker, waardoor het makkelijker is om je alledaagse statistieken af te lezen.

Als het gaat om functionaliteiten, ligt de nadruk voornamelijk op het welzijn, in plaats van enkel trainingen. Er is stressmonitoring aanwezig met optionele ademoefeningen, een pulse-oximeter voor het meten van je hartslag en zuurstofgehalte, en ook het bijhouden van je menstruatiecyclus is mogelijk. Vooral het meten van je hartslag is erg verbeterd. Daarnaast zijn er verschillende work-outs om uit te kiezen (zowel voor binnen als buiten).

(Image credit: Future)

Er zijn jammer genoeg ook wat minpunten. Er is geen gps aan boord, wat niet vreemd is in dit prijssegment. Het resulteert er echter in dat het tracken van hardloopsessies inaccuraat is. Het apparaat zat er 500 meter naast bij een work-out van 5 km. Daarnaast is de fitness tracker niet het meest comfortabele apparaat voor langere afstanden. Het is lastig om het bandje strak genoeg te plaatsen, waardoor je vaak wordt afgeleid doordat de fitness tracker over je pols glijdt.

Voor de casual gebruiker zullen dit echter niet al te grote punten van kritiek zijn. Als je op zoek bent naar een betaalbaar alternatief voor Fitbit, biedt de Mi Smart Band 6 mogelijk uitkomst.

Prijs en releasedatum

De Xiaomi Mi Smart Band 6 kent een adviesprijs van 45 euro. Ter vergelijking: de Mi Smart Band 5 kwam op de markt voor 39,99 euro. Hij is dus ietsjes duurder geworden, maar je krijgt er ook betere specificaties voor terug.

Het is op het moment van schrijven nog niet bekend wanneer de Xiaomi Mi Smart Band 6 in de Benelux in de winkels komt te liggen.

Design

Zoals je zou verwachten in dit prijssegment, is de Mi Smart Band 6 een fitness tracker zonder al te veel toeters en bellen als het op design aankomt. Het heeft een dunne siliconen band en ook de behuizing is lang en smal. Het lijkt vrijwel identiek aan zijn voorganger, met uitzondering dat het over een veel helderder en duidelijker scherm beschikt. De behuizing is daarnaast iets langer (47 mm in plaats van 46 mm), maar het verschil is verwaarloosbaar.

De Smart Band 6 is beschikbaar in zes kleuren (in China). Het gaat om zwart, oranje, olijfgroen, ivoorwit en blauw. Het is mogelijk dat niet al deze kleuren in Europa beschikbaar zullen zijn, aangezien hetzelfde zich voordeed bij de Smart Band 5.

(Image credit: Future)

We ervaren jammer genoeg dat het niet het meest comfortabele apparaat is, ondanks de slanke behuizing en het dunne bandje. Het is lastig om het bandje met de gesp strak genoeg aan te doen, waardoor het veel beweegt tijdens een work-out.

Het touchscreen is responsief en heeft een resolutie van 152 x 486 pixels. Hierdoor zijn iconen en teksten erg scherp en duidelijk af te lezen. Het rechthoekige design heeft afgeronde randen, waardoor de ruimte zoveel mogelijk gebruikt wordt.

Er zijn verschillende wijzerplaten beschikbaar, die gepersonaliseerd kunnen worden met het toevoegen van snelkoppelingen. Zo kun je een gewenste work-out op je thuisscherm zetten, zodat je sneller met je favoriete work-out van start kan.

De Mi Band 6 beschikt over een waterbestendigheid van 5ATM, wat betekent dat je ermee kunt douchen, zwemmen en snorkelen tot een diepte van 50 meter.

(Image credit: Future)

Functionaliteiten

Als het aankomt op alledaags gebruik, heeft de Xiaomi Mi Smart Band 6 een aantal indrukwekkende functies die je doorgaans enkel in duurdere fitness trackers terugvindt. Hieronder vallen een zuurstofmeter voor je bloed, stressmonitoring, slaaptracking, ademoefeningen en het bijhouden van je menstruatiecyclus.

Er is geen opslag aan boord voor het opslaan van muziek, wat niet geheel als een verrassing komt bij een apparaat van dit formaat. De Mi Smart Band 6 is echter wel te gebruiken als afstandsbediening voor media op je telefoon. Hierdoor hoef je jouw smartphone niet uit je zak te vissen om het volgende nummer op te zetten. Zorg er wel voor dat je de nodige toestemmingen hebt gegeven.

(Image credit: Future)

Notificaties van je smartphone zullen worden doorgestuurd naar de Smart Band 6, waardoor je de meldingen en berichten vanaf je pols kunt aflezen. Het komt misschien niet als een verrassing voor een apparaat in dit prijssegment, maar het is niet mogelijk om te antwoorden op berichten of om telefoongesprekken te voeren. Bovendien is het niet mogelijk om gebruik te maken van stemassistenten; er is zelfs geen microfoon aanwezig. Google Assistant is dus niet van de partij.

De slaaptracker werkt goed. De resultaten komen erg dicht in de buurt van die van een duurdere slaaptracker van Polar. De Mi Smart Band 6 meet echter niet hoelang je REM-slaap heeft geduurd, maar wel wanneer en hoelang je in diepe of lichte slaap geweest bent. Daarnaast weet het ook hoe vaak je 's nachts wakker bent geworden.

(Image credit: Future)

Het is belangrijk om te weten dat functies als slaaptracking en het monitoren van je stressniveau veel impact hebben op de batterijduur. Xiaomi beweert dat de fitness tracker zo'n veertien dagen meegaat bij 'normaal' gebruik. Bij het inschakelen van de toeters en bellen wordt deze accuduur echter al snel verlaagd tot de helft. Dat is nog altijd een redelijke batterijduur voor een fitness tracker (de meeste Fitbits gaan zeven tot tien dagen mee), maar het kan teleurstellend zijn als dit afwijkt van je verwachting.

Fitness tracking

De fitness tracker heeft geen gps aan boord, maar kan wel verbinding maken met de gps van je smartphone. Voor het starten van je work-out krijg je dan ook een waarschuwing dat het niets kan bijhouden, tenzij je verbonden smartphone in de buurt is.

We vinden echter dat het tracken niet erg accuraat is. Onze reguliere hardlooproute van 5 km was ineens 500 meter langer volgens de Smart Band 6. Dit zou ook aan een probleem met onze smartphone kunnen liggen, maar het meten van onze snelheid bleek ook niet echt te kloppen. Vooral het registreren van variaties bleek problematisch.

(Image credit: Future)

De optie voor automatisch pauzeren van work-outs werkt goed. Als je een paar seconden stilstaat om op het stoplicht te wachten, wordt de work-out even stilgelegd. Je hoeft niet bang te zijn dat het tracken van je work-out vroegtijdig stopt, aangezien je deze moet eindigen door een icoon op het scherm ingedrukt te houden.

Er zijn wel wat andere kleine irritatiepuntjes. De fitness tracker trilt namelijk lichtelijk bij elke kilometer die je gelopen hebt, maar ook als je jouw stappendoel bereikt. Dit zorgt ervoor dat je veel te vaak een notificatie krijgt, waardoor je ze niet meer van elkaar kunt onderscheiden.

(Image credit: Future)

De hartslagmeting was wel accuraat, het kwam zelfs dicht in de buurt van de Polar Ignite 2. Beide horloges gaven vrijwel identieke resultaten voor de hartslag. Als je de tijdsduur van je work-out en je hartslag tijdens de sessie belangrijker vindt dan de afstand, is de Smart Band 6 een handige tool.

Mi Fit-app

De Mi Smart Band 6 kun je verbinden met de Mi Fit-app, die een simpel en strak uiterlijk heeft. Het verbinden van de Smart Band 6 en de app is een kwestie van het instellen van een Mi Fit-account en vervolgens een apparaat toe te voegen. Het is mogelijk dat er een firmware-update nodig is voor jou apparaat, maar dit duurt gelukkig niet lang.

Als één of meerdere vrienden over een fitness tracker van Xiaomi beschikken, kun je jullie account met elkaar verbinden door de QR-code binnen de app te scannen. Hierdoor kun je elkaars activiteiten en slaap inzien. Dat is echter wel waar de sociale functies ophouden. Het is dus niet mogelijk om mee te doen met groepsuitdagingen en je kunt ook geen badges verdienen, wat wel het geval is bij de Garmin Connect.

(Image credit: Future)

Een groot deel van de app is bedoeld om activiteiten bij te houden via je telefoon in plaats van de fitness tracker. Druk op 'Wandelen', 'Rennen' of 'Fietsen' en de app zal je work-out direct bijhouden door middel van de gps van je smartphone. Het is niet erg handig als je een fitnesshorloge gebruikt, maar wel handig als je enkel een slimme weegschaal van Xiaomi in huis hebt.

De meeste personalisatiemogelijkheden voor de Smart Band 6 zijn te bereiken via het apparaat zelf. De app is gelimiteerd tot het inzien van je fitnessdata en gezondheidsgegevens. Dit is niet per se een slechte zaak, aangezien het ervoor zorgt dat je geen overvolle menu's hebt binnen de fitnessapp.

Koop het als...

Je een strikt budget hebt

Je zal niet snel een soortgelijk apparaat vinden voor zo'n lage prijs. De Mi Smart Band 6 biedt een hoop waar voor je geld. Het scherm alleen al is het geld meer dan waard.

Je wil een duwtje in de rug voor gezondere gewoontes

Het gaat zeker niet om een geavanceerde fitness tracker, maar de Mi Smart Watch 6 is wel een effectieve hartslagmeter en helpt je bij het verbeteren van je algehele gezondheid.

Je wil beginnen met mindfulness

De Mi Smart Band 6 houdt de hele dag door jouw stressniveau in de gaten. Als de druk je wat te hoog wordt, kunnen ademoefeningen je helpen om je hartslag te verlagen.

Koop het niet als...

Je aan het trainen bent voor een competitie

Het accuraat meten van de afstand bleek een groot obstakel voor de Mi Smart Band 6. Voor accuratere metingen raden we dan ook een fitness tracker aan met gps aan boord.

Je trainingadviezen wil

Veel moderne fitness trackers, zoals van Coros, Garmin en Polar, bieden suggesties voor work-outs aan om je algehele fitnessniveau te verbeteren. De Mi Smart Band 6 pakt het wat simpeler aan.

Je met vrienden aan je gezondheid wil werken

De Mi Fit-app heeft geen integratie met Strava. Hoewel je een account van een vriend kunt linken door een QR-code te scannen, kun je enkel recente statistieken van elkaar zien en niet participeren in groepsactiviteiten.