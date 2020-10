De fitness trackers van Xiaomi horen al jaren bij de goedkoopste exemplaren op de markt. Je kan ze namelijk vinden voor prijzen rond de 30 à 40 euro, waarmee ze aanzienlijk goedkoper zijn dan de nieuwe Apple Watch 6. Dit jaar zitten we met de Xiaomi Mi Smart Band 5 aan de vijfde generatie van deze fitness trackers en ook hier weet Xiaomi de prijs laag te houden. Ondanks die lage prijs zijn er wel enkele veelgevraagde vernieuwingen geïntroduceerd.

(Image credit: Mike Sawh)

Prijs en lanceringdatum

De Xiaomi Mi Smart Band 5 is deze zomer aangekondigd voor zowel de Aziatische als Europese markt. Inmiddels is de fitnesstracker verkrijgbaar in zowel Nederland als België. De adviesprijs bedraagt 49,99 euro, maar je vindt hem al gauw voor een paar tientjes minder bij internationale verkopers als Amazon.

Design

Het design van de Xiaomi Mi Smart Band 5 komt grotendeels overeen met zijn voorganger. Het apparaatje heeft een 1,1-inch kleurendisplay met verbeterde helderheid zodat het buiten ook goed zichtbaar is. Toch merkten we dat het bij fel zonlicht nog steeds moeilijk kon zijn om te zien wat er op het scherm stond. Onder het schermpje zit nog steeds een enkele aanraakgevoelige knop die je vooral zal gebruiken om het display uit de slaapstand te halen.

(Image credit: Mike Sawh)

De grootste verandering zien we onderaan de Xiaomi Mi Smart Band 5. Waar je de Mi Band 4 nog uit het polsbandje moest halen om hem op te laden, kan je hem deze keer mooi laten zitten. De oplader klikt hier bovendien magnetisch vast aan de onderkant. Deze kleine updates maken het oplaadproces veel makkelijker en dat kunnen we zeker op prijs stellen. Wat we iets minder op prijs kunnen stellen is de relatief korte oplaadkabel.

Tot slot zijn er nog zes kleurenopties voor het horlogebandje. Dat bandje is wel hetzelfde gebleven, al hadden we hier liever ook een update gezien. Het bandje correct aanspannen verliep bij ons vaak erg moeilijk. Gelukkig hoef je dat proces niet heel vaak te doorlopen.

(Image credit: Mike Sawh)

Set-up en dagelijks gebruik

De set-up van de Xiaomi Mi Smart Band 5 is erg eenvoudig en kan gebeuren met elke smartphone. Zowel in de App Store op iPhones als in de Play Store op Android-smartphones vind je de Mi Fit-app terug voor de koppeling. Het hele proces duurt een kleine tien minuutjes en de Mi Smart Band 5 zelf zal ook de melding tonen dat koppeling met een smartphone nodig is totdat je hem daadwerkelijk gekoppeld hebt. Veel eenvoudiger dan dat wordt het niet.

Navigatie werkt hetzelfde als bij zijn voorgangers waarbij je in vier richtingen kan swipen op het scherm. De meeste ingebouwde opties maken slim gebruik van de schermruimte waardoor de belangrijkste info duidelijk af te lezen is. Denk hier aan het weerbericht van die dag en het overzicht van de sportactiviteit die je aan het doen bent. Een microfoon en luidspreker zijn hier niet aanwezig, maar de Xiaomi Mi Band 5 geeft wel een trilsignaal als je een bepaald punt op je work-out hebt bereikt. Bij de looptrainingen gebeurt dit bij elke kilometer die je hebt afgelegd.

In de app op je smartphone kan je daarnaast instellen welke apps meldingen mogen versturen via de fitness tracker. Als je alleen berichten wil ontvangen via Messenger en WhatsApp kan je dat dus makkelijk instellen. Op die manier krijg je geen onnodige meldingen te zien. Afhankelijk van de lengte van het bericht zal het lastig zijn om alles te lezen vanop je pols en interactie met je smartphone is ook niet mogelijk. Een melding verwijderen op de Mi Band verwijdert de melding dus niet op je smartphone.

(Image credit: Mike Sawh)

Een minpunt tegenover de Mi Band 4 is de batterijduur. Daar beloofde Xiaomi een batterijduur van drie weken die we in onze testen ook haalden. Hier wordt de belofte van twee weken gemaakt, maar wij moesten de Mi Band 5 telkens na een week opnieuw opladen. Je kan de batterijduur wel wat rekken door bepaalde functies zoals continue hartslagmeting uit te schakelen, maar de drie weken van de Mi Band 4 zijn niet meer haalbaar.

Tot slot was de fitness tracker door zijn kleine formaat niet storend rond onze pols en konden we hem heel de tijd aanhouden. De Xiaomi Mi Smart Band 5 is daarnaast waterbestendig dus je kan hem zelfs rond je pols laten zitten tijdens het douchen en tijdens zwemtrainingen (daarvoor is ook een apart workout profiel voorzien).

Fitness en slaaptracking

Tot slot kunnen we de fitness en slaaptracking niet vergeten. Op vlak van hardware heeft Xiaomi hier geen wijzigingen aangebracht dus de tracking maakt gebruik van dezelfde sensoren als hiervoor. Slaaptracking kan gelukkig toch het onderscheid maken tussen dutjes, diepe slaap, remslaap, lichte slaap en wakkere momenten. Als we deze data vergelijking met die van onze Huawei Watch GT 2 die aanzienlijk meer sensoren heeft, dan zien we dat deze data grotendeels overeenkomen, dus op vlak van slaaptracking doet de Xiaomi Mi Smart Band 5 het erg goed.

Ook kan je nu een stressmeting uitvoeren (maar die kan niet continu bijgehouden worden) en krijg je per dag een PAI-score die gebaseerd is je hartslag, bewegingen en enkele andere factoren.

(Image credit: Mike Sawh)

Een belangrijke update is dat de Xiaomi Mi Smart Band 5 met behulp van de gps van je smartphone (er is geen inbouwde gps in de tracker zelf) nu exact kan tonen welke route je gelopen/gefietst hebt. Voor je aan de work-out begint, controleert de Band 5 of de gps je locatie goed kan vinden en daarna kan je beginnen.

Het is ook mogelijk om een work-out te starten vanaf de Mi Band 5 zonder je smartphone in de buurt, maar in dat geval kan je je route achteraf niet bekijken. Er zijn tot slot elf verschillende sporten die de Mi Band 5 kan tracken: buiten lopen, lopen op de loopband, fietsen, fietsen op rollen, wandelen, crosstrainer, roeimachine, yoga, touwspringen, zwemmen en freestyle.

(Image credit: Mike Sawh)

Koop hem als...

Je een goedkope fitness tracker zoekt

Ondanks de hoge kwaliteit van het touchscreen en een indrukwekkende reeks functies, is Xiaomi erin geslaagd om de prijs laag te houden en de Mi Smart Band 5 veel duurder te laten voelen dan hij is.

Je een geweldig scherm wil

Xiaomi is erin geslaagd om een van de beste schermen te gebruiken die je kunt vinden op een fitnesstracker. De Mi Smart Band 5 wint zelfs van duurdere exemplaren.

Je een hybride sporthorloge en fitness tracker wil

De Mi Smart Band 5 biedt een verrassend nauwkeuring tracking bij verschillende activiteiten. Als je het niet erg vindt om met je smartphone op pad te gaan, zorgt de gekoppelde GPS-ondersteuning voor een nog beter beeld van je work-out.

Koop hem niet als...

Je een stijlvol accessoire zoekt

Hoewel Xiaomi extra polsbandjes aanbiedt en het scherm uitzonderlijk is, kun je zeker een tracker vinden die wat meer persoonlijkheid heeft en minder lijkt op een sportaccessoire.

Je erg nauwkeurige data nodig hebt

Op vlak van nauwkeurige sport tracking is het erop of eronder met de Mi Smart Band 5. Je hebt ook geen ondersteuning voor externe borstbanden om dat te verbeteren.