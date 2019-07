Xiaomi Mi Band 4 review

De Xiaomi Mi Band 4 heeft een verscheidenheid aan functies voor een klein prijsje. Een van de verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger is een OLED-kleurendisplay met een aanzienlijk verbeterde zichtbaarheid buitenshuis en een hogere resolutie. De levensduur van de batterij van de band is ook uitzonderlijk, en het heeft een verbeterde tracking, waardoor hij een ideaal fitnessgadget is, dat de basis dekt en ook goede prestaties aflevert - een duidelijke verbetering en een waardevolle upgrade.

De Xiaomi Mi Band 3 was goed, maar de Xiaomi Mi Band 4 gaat voor goud.

Voor minder dan de prijs van twee bioscoopkaartjes, een paar pakken popcorn en twee XL frisdranken, zou je actief kunnen worden met een kleurendisplay, hartslagmeter en een aangesloten gps. De band is zelfs voorzien van zwemtracking en in tegenstelling tot zijn voorganger is het scherm van de band binnen en buiten goed te zien.

De body van de band is niet groter gemaakt en past in Mi Band 3-bandjes. Hij is ook even gebruiksvriendelijk, met een eenvoudig menusysteem.

Wat de update brengt, is een groter, plat scherm zodat je makkelijker kan swipen, en een iets grotere batterij, zodat de extra kleur en helderheid niet resulteren in een slechtere batterijduur, die volgens Xiaomi 21 dagen zou moeten zijn.

Xiaomi Mi Band 4 prijs en lanceringsdatum

Nu beschikbaar

44,95 euro

De Xiaomi Mi Band 4 kost 44,99 en is beschikbaar bij onder andere bol.com en andere verdelers, maar nog niet in de officiële webshop van het merk.

Design en display

Zelfde bandje als de Mi Band 3

Groter 0,95-inch display

Tot 400 nits helderheid

Het ontwerp van de Xiaomi Mi Band 4 is netjes, eenvoudig en ziet er enorm nietszeggend uit totdat het scherm in zijn volle glorie wordt opgestart.

De tracker voelt licht aan je pols met zijn 21g, dus, in vergelijking met een smartwatch zoals de Amazfit Verge of de Samsung Galaxy Watch Active, hebben we niet eens gemerkt dat we het dragen.

De voorkant van de Mi Band 4's core unit is het aanraakscherm en een capacitieve knop eronder. Interactie over deze elementen heen is een combinatie van swipes en taps. De onderkant bevat de hartslagmonitor en een pogo-penconnector voor het opladen.

Het eenvoudige gespsysteem is veilig, comfortabel en gemaakt van thermoplastisch polyurethaan. Verkrijgbaar in zwart, het lijkt misschien geen feestje om je pols, maar een scala aan stijlen en kleuren kan worden opgepikt als je zoekt naar oude Mi Band 3-bandjes.

Het scherm van de Mi Band 4 is groter dan dat van de Mi Band 3 met zijn 0,95 inch. De resolutie is eveneens hoger en de interactie is dit keer ook beter, met minder gemiste taps en swipes.

De zichtbaarheid is ook aanzienlijk beter dankzij de maximale helderheid van 400 nits. Dit betekent dat het gemakkelijk te zien is zowel binnen als buiten, en in combinatie met slimme gebaren om hem te activeren door een draai aan je pols, is het de eerste Mi-band die een smartwatch-gevoel creëert.

Je kunt de Xiaomi Mi Band 4 ook meenemen in het zwembad of onder de douche, omdat hij net als de Mi Band 3 waterdicht is tot 50 meter.