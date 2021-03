Xiaomi Redmi Note 10 serie officieel: vier nieuwe budget smartphones

Xiaomi's lijst met premium smartphones is de afgelopen weken best vaak in het nieuws geweest, en dat is grotendeels te danken aan de Xiaomi Mi 11. Nu is het echter de hoogste tijd voor de betaalbare telefoons die Xiaomi lanceert in de Redmi-lijn.

Er zijn maar liefst vier nieuwe Xiaomi Redmi-smartphones te bewonderen: de Redmi Note 10, Note 10 Pro, Note 10S en Note 10 5G. Het verschilt per land welke van de vier toestellen er op de markt komen. Zodra we weten welke smartphones Xiaomi in de Benelux uitbrengt, updaten we deze pagina met die informatie.

Hieronder hebben we een lijst gemaakt met alle vier de smartphones die Xiaomi op de markt brengt. Zo kun je ze goed vergelijken met elkaar en met de concurrentie. Voor een sluitend oordeel raden we je echter aan om de reviews af te wachten.

Op het moment van schrijven weten we nog niet wat de adviesprijzen zijn van de nieuwe Redmi-toestellen. Aangezien deze serie bekendstaat om zijn zeer scherpe prijs-kwaliteitsverhouding, verwachten we dat je voor geen van de vier je bankrekening hoeft te plunderen.

Als we afgaan op de specificaties, achten we het aannemelijk dat zeker een deel van de toestellen binnenkort zijn opwachting maakt in onze lijst met beste budget smartphones.

Voor nu is enkel bekend dat de Redmi Note 10 Pro en Redmi Note 10 vanaf 31 maart verkrijgbaar zullen zijn. De Redmi Note 10S en Note 10 5G komen eind mei in de winkels te liggen. Xiaomi vermeldt verder dat alle toestellen uit de doos draaien op Android 11 met daaroverheen Xiaomi's MIUI 12-schil.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

(Image credit: Xiaomi / TechRadar)

De Xiaomi Redmi Note 10 Pro wordt waarschijnlijk de meest betaalbare smartphone tot nu toe met een primaire 108MP-camera. Een budgettoestel met zo een sensor, dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. De primaire sensor wordt bijgestaan door een 8MP-groothoekcamera, 5MP-telemacrocamera, 2MP-dieptesensor en 16MP-frontcamera.

De smartphone maakt gebruik van een 6,67 inch FHD+ AMOLED-display met een verversingssnelheid van 120Hz. Ook dat zijn premium specificaties die we doorgaans niet zien in het onderste segment van de markt. In het display zit aan de bovenkant een klein gaatje waar de frontcamera in zit verwerkt.

Aan de onderzijde heeft Xiaomi ruimte vrijgemaakt voor een USB-C-poort en een koptelefooningang. Aan de zijkant zit een vingerafdrukscanner verwerkt. Aan de afbeeldingen te zien zit deze scanner vrij laag, maar alleen een praktijktest zal uitwijzen of het 'te' laag is.

De accucapaciteit van de Xiaomi Redmi Note 10 Pro bedraagt een flinke 5.020mAh. Dat is aan de forse kant en juichen we alleen maar toe. Ook prettig is de 33W-ondersteuning waarmee je de smartphone relatief snel oplaadt. In tegenstelling tot de meeste goedkope telefoons levert Xiaomi ook daadwerkelijk een adapter mee die deze snelheid ondersteunt.

Onder de motorkap drijft een Snapdragon 732G-chipset de boel aan. Het is een midrange chipset die geen 5G ondersteunt. Er is 6GB of 8GB RAM aanwezig, en 64GB of 128GB aan intern opslaggeheugen.

Xiaomi Redmi Note 10S

(Image credit: Xiaomi / TechRadar)

Zitten we nu echt bij de low-end Redmi Note 10-serie? We weten het nog steeds niet zeker als we naar de Redmi Note 10S kijken. Op sommige vlakken is deze smartphone beter dan de Note 10 5G, maar op sommige vlakken ook weer niet.

Het toestel is uitgerust met een 6,43 inch FHD+ display met 60Hz verversingssnelheid. Net als de Pro is er een koptelefooningang en USB-C-poort inbegrepen. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant. Het is tevens de kleinste van de vier smartphones die uit de doeken zijn gedaan.

In plaats van een primaire 108MP-camera is er hier een primaire 64MP-camera aanwezig. Deze sensor wordt bijgestaan door een 8MP-groothoekcamera, 2MP-dieptesensor en een 13MP-frontcamera.

In plaats van een Snapdragon zit hier een MediaTek Helio G95 onder de motorkap die de boel aandrijft. In onze test met de Realme 7 presteerde deze chip vrij aardig. Er is 6GB of 8GB RAM en 64GB of 128GB aan intern opslaggeheugen inbegrepen.

De accucapaciteit bedraagt 5.000mAh en opladen is mogelijk met een snelheid van maximaal 33W. Dankzij het kleinere, minder energieslurpende display zou het ons niet verbazen als de Note 10S een sterkere batterijduur kent dan zijn Pro-broertje.

Xiaomi Redmi Note 10 5G

(Image credit: Xiaomi / TechRadar)

Het is niet lastig om te raden wat de unique selling point van de Redmi Note 10 5G is. Het is het enige toestel van het viertal dat 5G-ondersteuning heeft. Wil je met een Redmi verbinding maken met de nieuwe mobiele telecommunicatiestandaard? Dan is dit je enige optie.

De 5G-connectiviteit wordt mogelijk gemaakt door de MediaTek Dimensity 700-chipset die de boel aandrijft. Het apparaat wordt bijgestaan door 4GB of 6GB RAM en 64GB of 128GB aan opslaggeheugen.

De Note 10 5G is verder uitgerust met een 6,5 inch LCD-display met FHD+ resolutie en een verversingssnelheid van 90Hz. Op cameravlak maakt de smartphone gebruik van een primaire 48MP-camera, een 2MP-macrosensor en een 2MP-dieptesensor. Aan de voorzijde zit een 8MP-camera.

De accucapaciteit van de Redmi Note 10 5G bedraagt 5.000mAh. Opladen is mogelijk met een snelheid van maximaal 18W. Gek genoeg levert Xiaomi wel een 22,5W oplader mee. Gezien de specificaties wordt dit een van de goedkoopste 5G-smartphones die je binnenkort kunt kopen.

(Image credit: Xiaomi / TechRadar)

Xiaomi Redmi Note 10

De Xiaomi Redmi Note 10 is net als de rest een mengelmoes van interessante specificaties. Hoewel er geen 5G-chip onder de motorkap zit, is er genoeg om te bewonderen aan deze telefoon. Zo is er onder meer een 6,43 inch AMOLED-display met FHD+ resolutie inbegrepen. Dankzij een piekhelderheid van 1100 nits kun je het scherm goed aflezen in de felle zon.

Verder is er hier een USB-C-poort en koptelefooningang inbegrepen, alsook een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Verder zijn er dubbele speakers gemonteerd bij de Redmi Note 10 voor een stereogeluid.

De camera-opzet bestaat uit vier sensoren. De primaire 48MP-camera wordt bijgestaan door een 8MP-groothoekcamera, 2MP-macrosensor en 2MP-dieptesensor. Aan de voorzijde vinden we een 13MP-camera terug.

Onder de motorkap vinden we een Snapdragon 678-chipset terug. Het werkgeheugen bedraagt 4GB of 6GB, en er is 64GB of 128GB aan opslaggeheugen aanwezig. De 5.000mAh aan accucapaciteit is op te laden met een snelheid van maximaal 33W.