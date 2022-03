Oppo Find X5 Pro review

De Oppo Find X5 Pro is over het algemeen een indrukwekkend vlaggenschip met een aantrekkelijk display, krachtige processor, uitstekende primaire camera en snellaadmogelijkheden. De smartphone excelleert zelfs qua batterijduur, iets wat toch vaak een zwak punt is bij high-end smartphones. De Find X5 Pro is echter niet zonder kanttekeningen: de camerazoom is zwak en we missen de fantastische microscoopcamera van de Find X3 Pro.

Review in een notendop

Oppo probeert zich sinds het betreden van de Europese markt te positioneren als een premium merk voor wat betreft camerasmartphones, en de Oppo Find X5 Pro is de logische vervolgstap naar dat doel.

Als opvolger van de vrijwel net zo premium Find X3 Pro, heeft de Find X5 Pro veel te bieden aan fotografen. Er is een samenwerking aangegaan met het legendarische cameramerk Hasselblad, er zijn tal van interessante modi en features, alsook enkele krachtige camera's.

Er is echter een belangrijk punt waarbij de Find X5 Pro in het niet valt qua fotografie. Ten opzichte van concurrenten als de Samsung Galaxy S22 Ultra en iPhone 13 Pro missen we namelijk een sterke telefotocamera. Die van de Find X5 Pro kent een beperkte zoom en een lage resolutie van de sensor. De telefotocamera voelt aan als een bijzaak. Terwijl rivalen 5x zoom of zelfs 10x optische zoom aanbieden, blijft Oppo steken op 2x zoom.

De excellente microscoopcamera van de Find X3 Pro is verloren geraakt in het maakproces van zijn opvolger. Hoewel je deze camera zeker kunt zien als gimmick, werkte hij wel zeer goed in de praktijk.

Buiten de matige telefotocamera zijn we wel erg te spreken over de rest van de camera's. Je schiet prachtige plaatjes met de primaire camera, en ook de groothoekcamera mag er zijn.

Een van onze favoriete features is zonder meer de 80W laadsnelheid. In minder dan een halfuur is de accu volledig opgeladen. Er is naast 80W bedraad ook ondersteuning voor 50W draadloos laden. Zo een snelheid biedt Samsung momenteel nog niet eens bedraad aan.

We moeten verder opmerken dat Oppo's ColorOS fantastische aanpassingsopties biedt, zoals de mogelijkheid om je vingerafdrukscan-animatie te tweaken en edge-screen lighting in te schakelen. Een nieuwe functie van de Find X5 Pro stelt je in staat om schetsen van portretfoto's toe te voegen aan het always-on display. Een leuk extraatje wat je toestel nog persoonlijker maakt.

Helaas is de software niet volledig vrij van bugs. Met name de user interface heeft zo zijn momenten: het scherm roteert af en toe niet mee, en ook meldingen van berichten komen niet altijd op ons scherm.

Veel van deze softwareproblemen zijn klein en met wat extra moeite te op te lossen, maar helaas niet allemaal. Gelukkig zijn deze bugs te verhelpen aan de hand van software-updates.

Met het updatebeleid van Oppo zit het overigens wel goed. De fabrikant garandeert drie jaar lang software-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates.

Er is nog een andere belangrijke reden waarom consumenten mogelijk afhaken bij de Oppo Find X5 Pro, en dat is de prijs. Met een adviesprijs van 1.299 euro is deze telefoon peperduur te noemen, ook in vergelijking met de concurrentie.

De smartphone heeft genoeg pluspunten om interessant te zijn, maar we betwijfelen of de smartphone zijn hoge prijskaartje waard is.

Oppo Find X5 Pro prijs en beschikbaarheid

De Oppo Find X5-serie is 24 februari officieel uit de doeken gedaan op een online evenement. Per 11 maart is het toestel officieel verkrijgbaar in de Benelux.

De Oppo Find X5 Pro komt met 12GB RAM en 256GB opslaggeheugen op de markt in de kleuren Ceramic White en Glaze Black. De adviesprijs van de Find X5 Pro bedraagt 1.299 euro.

Ter vergelijking: de Oppo Find X3 Pro kwam vorig jaar met een adviesprijs van 1.149 euro.

Design

De Oppo Find X5 Pro lijkt nogal op zijn voorganger. Het is een lang, dun toestel met een premium uiterlijk. Het voelt ook echt aan alsof je een prijzig toestel in handen hebt.

De Oppo Find X5 Pro is met afmetingen van 163,7 x 73,9 x 8,5 millimeter vrijwel gelijk aan de Find X3 Pro. Met een gewicht van 195 gram is het toestel slechts 2 gram zwaarder dan de vorige Find X Pro.

De USB-C poort, aan/uit-knop recht en volumeregelaar vind je ook op dezelfde plekken. Er is een IP68-certificering aanwezig, wat een sterke mate van water- en stofbestendigheid garandeert.

De achterkant is van keramisch materiaal gemaakt, waardoor hij erg stevig aanvoelt. Oppo claimt ook dat het apparaat bestand moet zijn tegen een stootje, maar dit hebben we zelf niet uitvoerig getest. Wel jammer vinden we de vele kleine logo's die de achterkant 'bevuilen'. Dit vinden we niet passen bij een verder simplistische maar mooie smartphone.

Een ander groot verschil tussen de Find X3 Pro en Find X5 Pro is de herwerkte camerabult aan de achterzijde. In plaats van een vierkant heeft het nu meer weg van een rechthoek met gebogen randen. Het is niet bepaald een revolutionair design, maar het geheel ligt wel lekker in de hand. Dat komt onder andere doordat er geen hoeken of scherpe randen aan zitten.

Display

De Oppo Find X5 Pro maakt gebruik van een 6,7 inch AMOLED-paneel, wat onderbroken wordt door een punch-hole cameragat in de linkerbovenhoek. De resolutie bedraagt 1.440 x 3.216, en de verversingssnelheid bedraagt 120Hz. De maximale helderheid bedraagt een flinke 1.300 nits en de beeldverhouding 20:9.

Er zijn hier en daar wat kleine verbeteringen doorgevoerd, maar de grootste aanpassing is zonder meer de 1.000Hz touch input rate. Dit getal refereert naar het aantal scans dat het display doet naar vingerbewegingen per seconde. De technologie is vooral handig bij games, waardoor je net iets sneller dan je tegenstanders kunt reageren (in potentie). Een bijzondere feature, aangezien veel gaming-smartphones niet verder gaan dan 'slechts' 720Hz.

Al met al zijn er veel 'grote' specificaties te noemen, maar wat betekent dit voor jou als gebruiker? Je krijgt de beschikking over een prachtig scherm met een top contrast, felle kleuren en een zeer hoog helderheidsniveau (indien gewenst natuurlijk).

Bovendien voelt de vingerafdrukscanner op het scherm een tikkeltje responsiever aan dan het model van vorig jaar. Dankzij de vele aanpassingsopties in de software is het always-on display een waar genot om te gebruiken. Hierover vertellen we later meer.

Camera's

Het cameradepartement is het gedeelte waar Oppo qua marketing veel nadruk op legt bij dit toestel. Dat terwijl er minder camera's aanwezig zijn dan bij de Find X3 Pro, of rivalen als de Galaxy S22 Ultra. De pijn wordt deels verzacht door de samenwerking met Hasselblad, wat enkele softwarefuncties met zich meebrengt.

De primaire 50MP f/1.7 camera wordt bijgestaan door een 50MP f/2.2 groothoekcamera met 110 graden kijkhoek en een 13MP f/2.4 telefotocamera met 2x optische zoom. Dat is dezelfde combinatie camera's als bij de Find X3 Pro, maar dan zonder microscoopcamera. Jammer, want in onze ogen is deze camera zeker van meerwaarde.

Foto's geschoten met de eerste twee genoemde camera's hierboven zien er zeer goed uit: plaatjes zijn helder, kleurrijk en verpakt met detail. Hetzelfde geldt voor close-up foto's, bredere landschapsfoto's, kiekjes geschoten bij weinig licht of in de nacht, alsook portretfoto's.

De MariSilicon X-chipset helpt hier gegarandeerd bij. Deze afzonderlijke chip is met kunstmatige intelligentie uitgerust en moet de verwerking van foto's en video's verbeteren. Hoewel de gemiddelde gebruiker misschien niet meteen grote verschillen ziet, merk je wel dat de camera een stuk sneller in gebruik is.

De telefotocamera is de zwakste schakel van de camera-opzet. Met 2x optische zoom op een vlaggenschip anno 2022 kan je eigenlijk niet wegkomen. Zeker omdat oudere toestellen van Oppo uitgerust zijn met 5x of 10x zoomcamera's. Foto's met 5x zoom zien er nog redelijk uit, maar veel verder kun je niet gaan zonder serieus kwaliteit te verliezen. De maximale zoom bedraagt 20x.

Aan de voorzijde zit een 32MP f/2.4 frontcamera. Deze werkt prima, maar behoort niet tot de beste selfiecamera's die we hebben gezien. Afbeeldingene zien er wat uitgewassen uit vergeleken met andere high-end toestellen.

Wel interessant: de camera-app kiest automatisch of er een bredere kijkhoek gebruikt moet worden, afhankelijk van hoeveel mensen in het frame moeten. Tijdens onze testperiode koos de camera telkens voor de bredere kijkhoek, ook als we alleen waren. Wat de reden daar ook voor is, het maakt de functie een stuk minder bruikbaar.

Video-opnames zijn mogelijk tot 8K, een resolutie waarvan 99 procent van de consumenten waarschijnlijk nooit gaat gebruiken. 4K-opnames zijn mogelijk in 30 of 60 frames per seconde. Er zitten serieus indrukwekkende stabilisatietechnologieën verwerkt in deze smartphone, al helemaal wanneer je in 1080p filmt. Dan kun je de geavanceerde stabilisatiemodus gebruiken.

De samenwerking met Hasselblad zie je op meerdere manieren terug. Allereerst is de sluiterknop voorzien van de iconische oranje kleur van Hasselblad. Ook het geluid als je op de sluiterknop drukt, is gelinkt aan de hardware van het bedrijf.

Hasselblad heeft volgens Oppo een aandeel in de ontwikkeling van de handmatige fotomodus (Pro-modus). Uit onze tests merken we niet bepaald extra functies op in deze stand.

Een echte toevoeging ise d Hasselblad XPan-modus, gebaseerd op de beroemde filmcamera van het bedrijf uit de jaren 90. Deze cameramodus maakt opnamen in een bredere beeldverhouding met een mooi film-achtig, korrelig uiterlijk. Een leuke modus om mee te spelen, vooral omdat het gemakkelijk is om te schakelen tussen kleur en monochroom. De schuifknop voor de sluitertijd is echter zo geplaatst dat we er steeds per ongeluk overheen veegden.

Voorbeeldfoto's camera

Afbeelding 1 van 12 Close-up van bladeren (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 12 5x zoom foto (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 12 Groothoekcamera (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 12 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 12 2x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 12 20x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 12 Close-up foto van voedsel (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 12 Nachtfoto van wat gebouwen (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 12 Selfie in standaardmodus (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 12 Selfie in portretmodus (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 12 Een zwartwit Xpan-kiekje (Image credit: Future) Afbeelding 12 van 12 Een plantfoto geschoten in de macromodus (Image credit: Future)

Prestaties en specificaties

De Oppo Find X5 Pro is een uiterst krachtige smartphone, en beschikt over dezelfde chipset als onder andere de OnePlus 10 Pro. We hebben het dan over de Snapdragon 8 Gen 1. Dit is momenteel de krachtigste chipset voor Android-toestellen uit 2022.

Combineer de chipset met 12GB RAM, en je hebt een smartphone waarmee je het nog jaren uit kunt houden.

In onze Geekbench 5 benchmarktest behaalt de Find X5 Pro een multi-core score van 3.270. Dit plaatst het toestel op gelijke hoogte met de beste smartphones van de afgelopen tijd.

De Find X3 Pro behaalde een score van 3.257. Dat is geen groot verschil. Oudere toestellen als de OnePlus 8 komen met hogere scores. Premium chipsets komen echter met andere nieuwigheden, zoals batterijoptimalisaties of een slimmere AI.

Helaas is de chipset niet helemaal probleemvrij. Bij multitasken of het spelen van zware games merken we dat het toestel snel warm wordt, een bekend kwaaltje voor telefoons met een Snapdragon 8-serie chip. Niet ideaal, maar dat is iets waar je mee moet leren leven bij high-end Androids blijkbaar.

Software

De Oppo Find X5 Pro draait op Android 12, met daaroverheen Oppo's eigen ColorOS-schil. Het past de interface zodanig aan dat de telefoons van Oppo er altijd herkenbaar uitzien.

ColorOS is een kleurrijke user interface, wat wordt versterkt door het levendige display. Het kijkt lekker weg, al begrijpen we het dat er mensen zijn die een iets minder sprankelend design prefereren.

We zijn met name fan van het brede scala aan aanpassingsopties. Je krijgt de standaard Android-features, zoals widgets, (bewegende) wallpapers, navigatie-animaties enzovoorts, maar er is meer dan dat. Je kunt de vorm en het design van icoontjes en instellingen aanpassen, de animaties die afspelen bij het gebruik van de vingerafdrukscanner, en de kleuren van de lichtanimaties bij meldingen.

Een nieuwe personalisatie-optie is voor het always-on display. Bij een portretfoto herkent de telefoon de persoon en haalt er een schets uit, welke je kunt gebruiken als achtergrond. Het ziet er prachtig uit in de praktijk.

Met al deze pluspunten zou je zeggen dat we erg te spreken zijn over de software. Helaas is dat niet helemaal het geval. De algehele software-ervaring voelt niet heel soepel aan. Zo roteert de interface af en toe niet mee als dat moet, komen meldingen van notificaties soms niet aan, of blijven meldingen juist staan op het scherm.

Het is jammer dat deze bugs in de software zitten, en we hopen dat via updates deze problemen verholpen kunnen worden.

Over het updatebeleid hebben we echter niets dan goeds te zeggen. Oppo garandeert drie jaar lang software-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates.

Batterijduur

Bij de meeste vlaggenschepen vermelden we vaak dat je mag rekenen op een niet meer dan redelijke batterijduur, maar de Oppo Find X5 Pro stelt niet teleur.

De smartphone is uitgerust met een accucapaciteit van 5.000mAh. Bij budgettoestellen is het vaak geen probleem om het hiermee twee dagen vol te houden op één cyclus. Door aspecten als 5G, krachtige chipsets, heldere schermen enzovoorts is dat echter een onrealistisch doel bij vlaggenschepen.

Dat gezegd hebbende: bij de Find X5 Pro komen we op één cyclus makkelijk de dag door, ook als we intensief bezig waren met foto's en video's schieten, alsook het veelvuldig gebruik van social media. We zouden er raar van opkijken als iemand binnen een dag de accu leeg zou krijgen, al is dat wellicht mogelijk als je constant video's streamt.

Als de batterijduur al redelijk goed is, dan is laadsnelheid top. De Oppo Find X5 Pro ondersteunt 80W bedraad laden. Binnen 12 minuten is het toestel voor de helft gevuld, wat een uitzonderlijke prestatie is. Binnen een halfuur is het toestel al volledig opgeladen.

Snelladen is inmiddels standaard geworden bij high-end smartphones, maar bij Oppo tillen ze het snelladen naar een hoger niveau dan de meeste concurrenten.

Draadloos laden is ook zeer snel te noemen met 50W. Het duurt ongeveer drie kwartier tot een uur om het toestel te laden met een laadpad die deze snelheid ondersteunt. Er zijn zelfs concurrenten die bedraad de 50W niet aantikken.

Omgekeerd draadloos laden gaat met een snelheid van maximaal 10W. Dat terwijl concurrenten vaak blijven hangen op 4,5W. De Find X5 Pro kan kortom andere telefoons opladen als je er een oplegt.

Moet ik de Oppo Find X5 Pro kopen?

Koop hem als...

Je niet graag je smartphone aan de lader hangt

Met 80W bedraad en 50W draadloos laden ben je de Oppo Find X5 Pro nauwelijks kwijt op een dag.

Je ervan houdt om een telefoon 'eigen' te maken

Er zijn tal van aanpassingsopties inbegrepen om de Find X5 Pro volledig naar eigen hand te zetten.

Je een fan van Hasselblad bent

Fans van de klassieke Hasselblad-camera's krijgen veel moois tot hun beschikking. Van de camera-app met kleurschema en sluitergeluid tot de Xpan-modus.

Koop hem niet als...

Je van zoomfoto's houdt

Als je houdt van het maken van ingezoomde foto's, dan stelt de Find X5 Pro een tikkeltje teleur.

Je krap bij kas zit

Qua prijs-kwaliteitverhouding zijn er zeker slimmere opties op de markt te vinden. Je koopt dit toestel omdat je graag meer betaalt voor een premium smartphone-ervaring.