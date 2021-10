iPhone 13 Pro review

De iPhone 13 Pro is een van de beste smartphones van 2021, ook al is er niet heel veel nieuws aanwezig om een upgrade ten opzichte van de iPhone 12 Pro te rechtvaardigen. De batterijduur is wel prima, je krijgt razendsnelle prestaties tot je beschikking, een mooie camera-opzet, alsook een zeer soepel uitziend 120Hz scherm. Hoewel geen van de upgrades echt gigantisch zijn, biedt de iPhone 13 Pro wel een fantastische smartphone-ervaring.

Review in een notendop

De iPhone 13 Pro is niet Apple's beste smartphone van dit moment, maar hij biedt wel een uitstekende allround-ervaring. De batterijduur van het Pro-model van 2021 is bijzonder goed, alsook de prestaties van de chip onder de motorkap. Combineer dat met enkele andere kleine upgrades, en je krijgt een zeer prettige smartphone als eindresultaat.

De iPhone 13 Pro Max mag dan misschien de beste optie zijn als je het beste van het beste zoekt wat Apple te bieden heeft qua prestaties, maar de reguliere Pro biedt zoveel mogelijk hiervan in een iets compacter en goedkoper jasje. Dat gezegd hebbende: met een prijs van 1.159 euro is de iPhone 13 Pro nu ook weer niet goedkoop te noemen.

Ben je in het bezit van een iPhone-model uit 2019 of ouder? Dan vind je op vrijwel elk vlak verbeteringen terug.

Een uitzondering is het design. Dat is namelijk nog altijd vergelijkbaar met eerdere iPhone-modellen. Net als de iPhone 12 Pro is er sprake van een een wat hoekiger ontwerp, evenals een matte afwerking aan de achterzijde en randen die gemaakt zijn van roestvrij staal. Daardoor voelt de handset zeer premium aan.

De nieuwe Bionic A15-chipset gepaard met 6GB RAM biedt meer dan genoeg power om zelfs de meest veeleisende apps uit de App Store te kunnen draaien. Het toestel komt met minstens 128GB aan opslaggeheugen, maar voor de veeleisende gebruiker is er sinds dit jaar ook een 1TB-optie.

De iPhone 13 Pro biedt een zeer sterke camera-ervaring, met een multifunctioneel blok aan de achterzijde. Zowel overdag als in de avonduren schiet je gemakkelijk met scherp. De telefotocamera en macromodus zorgen ervoor dat je ook met de afstanden kunt spelen.

De batterijduur heeft misschien nog wel de grootste boost gekregen ten opzichte van zijn voorganger. Het maakt niet uit wat we er op een dag mee doen; de iPhone 13 overleeft het met gemak. Hoewel de iPhone 13 Pro Max een nog iets betere batterijduur heeft, zal de reguliere Pro het geheid langer volhouden dan al je vorige iPhones.

De iPhone 13 Pro is onderaan de streep een sterke smartphone, maar datzelfde geldt ook voor de rest van de iPhone 13-serie. Heb je niet het budget (over) voor de Pro, dan is de standaard iPhone 13 een prima alternatief. Je mist een paar kleine extra features, maar de doorsnee consument zal daar niet snel om malen.

Ben je echter onder de indruk van wat de iPhone 13 Pro allemaal te bieden heeft, zoals het 120Hz scherm, verbeterd camerawerk en meer geheugen? Dan kan dit zomaar eens de beste smartphone voor jou zijn, zeker als je geen behoefte hebt aan zoveel schermoppervlak als bij de iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro: releasedatum en prijs

De iPhone 13 Pro is door Apple uit de doeken gedaan op 14 september en is op de markt gekomen op 24 september 2021.

Vanaf 1.159 euro kun je al een iPhone 13 Pro bemachtigen. Het goedkoopste model biedt 128GB aan geheugenopslag. De 256GB-versie kost 1.279 euro. Voor 1.509 euro krijg je 512GB aan opslag. Wil je voor de enorme 1TB aan opslag gaan, dan ben je voor de iPhone 13 Pro maar liefst 1.739 euro kwijt.

Het is voor het eerst dat je voor een opslagoptie van 1TB in een iPhone kunt kiezen. Het prijskaartje dat erbij hoort is erg hoog. Als je op zoek bent naar een iPhone met een nóg een groter scherm en forsere batterij, is er altijd nog de iPhone 13 Pro Max, met een prijskaartje tussen de 1.259 en 1.839 euro (afhankelijk van de opslag).

Design

De iPhone 13 Pro is het meest premium toestel van Apple tot nu toe, al geldt hetzelfde voor de variant met 'Max' in de naam. Anders dan de iPhone 13 Pro Max, is de 'standaard' Pro een stuk handzamer en dus geschikter om met één hand te gebruiken. Als je op zoek bent naar een nieuwe iPhone met een middenklasse formaat, zijn zowel de iPhone 13 als de iPhone 13 Pro een geweldige keuze.

Apple heeft het design iets verfijnd ten opzichte van de iPhone 12 Pro, maar de verschillen zijn nihil.

De iPhone 13 Pro komt met roestvrijstalen randen en een matte finish aan de achterkant. Het toestel wordt aan beide zijden beschermd door Ceramic Shield-glas. Apple zegt hierover dat het vier keer sterker is in vergelijking met een iPhone zonder deze beschermingstechnologie.

Afbeelding 1 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 6 (Image credit: TechRadar)

We raden het je nog altijd niet aan om je toestel te laten vallen, maar een extra beveiligingslaag kan zeker geen kwaad.

De matte achterkant voelt zeer premium aan, zeker in vergelijking met het 'gewone' glas van de iPhone 13.

In onze tijd met de iPhone 13 Pro zijn we erg gecharmeerd geraakt van het ontwerp; hij is met 204 gram een stuk zwaarder dan de 177 gram van de iPhone 13, maar ligt wel comfortabel in de hand.

Het camerablok aan de achterkant steekt behoorlijk uit, wat voor sommigen een probleem kan zijn. Het is vooral merkbaar als je de iPhone 13 Pro op tafel legt.

Aan de rechterkant van het toestel is de aan/uit-knop te vinden. Aan de andere zijde bevindt zich de notificatieslider, volumeknoppen en simkaartsleuf. Onderop de iPhone 13 Pro zijn de speakers te vinden, evenals een Lightning-poort om de smartphone op te laden.

De smartphone is beschikbaar in de kleuren Grafiet, Zilver, Sierra Blue en Goud. Sierra Blue is de nieuw optie. Het is een van de interessantere kleurversies die Apple in een tijdje heeft uitgebracht. Dit is een goede keuze voor als je een Pro-smartphone zoekt waarmee je opvalt.

Display

(Image credit: TechRadar)

Net als de iPhone 13 komt de iPhone 13 Pro met een 6,1 inch Super Retina XDR OLED-display. Het beeldscherm beschikt over een van de beste pixels per inch van de hele iPhone 13-reeks, namelijk 460 ppi. De beeldkwaliteit ziet er zeer scherp uit.

Een significante upgrade die Apple heeft geïmplementeerd is de introductie van een maximale beeldverversing van 120Hz. Dit betekent dat het beeldscherm 120 keer per seconde ververst, wat leidt tot een soepelere ervaring dan we ooit in een iPhone hebben gezien. Een hoge verversingssnelheid valt vooral op bij het spelen van games of het scrollen door je socialemediatijdlijn.

Het betreft een variabele beeldverversing, wat betekent dat het zich automatisch aanpast op basis van de apps die je gebruikt. Games zullen bijvoorbeeld gebruikmaken van de verversingssnelheid van 120Hz, terwijl de technologie bij het lezen van een e-book mogelijk zelfs naar 1Hz zakt. Dit is uiteraard bedoeld om wat batterij te besparen.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: TechRadar)

De nieuwe schermtechnologie werkt naar ons idee erg goed, al is de technologie momenteel nog wat gelimiteerd. Veel applicaties zijn namelijk nog niet geoptimaliseerd voor 120Hz. We verwachten echter op korter termijn dat deze technologie grootschalig geïmplementeerd wordt door ontwikkelaars in hun apps.

De hogere verversingssnelheid werkt goed met de applicaties die dit al ondersteunen. Je merkt het verschil duidelijk wanneer je door Apple's menu's scrolt of door een niet-geoptimaliseerd menu van een derde partij. Het is zeker niet zo revolutionair dat het een upgrade rechtvaardigt, maar het is wel een interessante toevoeging.

Apple heeft de notch verkleind in de iPhone 13 Pro. Er is nog altijd geen under-display camera aanwezig, maar de notch is zo'n twintig procent kleiner dan in de iPhone 12-reeks. Dit betekent dat je iets meer scherm hebt om mee te werken.

Alle beetjes helpen, maar het is belangrijk om te weten dat de kleinere notch nauwelijks op te merken is als je het model van vorig jaar in bezit hebt. De verkleining is dus lang niet zo baanbrekend als je zou verwachten.

Camera

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: TechRadar)

De cameraset-up van de iPhone 13 Pro bestaat uit drie 12MP lenzen. De hoofdcamera beschikt over een diafragma van f/1.5, de telefotolens heeft een diafragma van f/1.8 en kan 3x optisch zoomen. De groothoeklens heeft een 120-graden field of view en een diafragma van f/1.8.

Er is ook een LiDAR-scanner aanwezig die bedoeld is om diepte te meten en daarnaast elementen als een 'bokeh'-effect (wazige achtergrond) verbetert. Buiten fotografie is deze scanner ook handig voor diverse augmented reality-applicaties.

De primaire camera werkt zeer goed. Hoewel er op papier niet veel verschil lijkt te zijn met de iPhone 12 Pro, zitten er wel diverse interessante upgrades in verwerkt. Daardoor behoort de iPhone 13 Pro tot een van de beste camerasmartphones van dit moment.

De algehele fotokwaliteit is excellent. Plaatjes geschoten in situaties met voldoende licht tonen genoeg kleur en detail, terwijl je in de avonduren ook mooie resultaten boekt aan de hand van de inbegrepen nachtmodus.

De telefotocamera is in staat tot 3x optische zoom. Op het 2020-model was dit slechts 2x. Het verschil is niet extreem, maar de kwaliteit van de telefotoplaatjes stelt zeker niet teleur.

Afbeelding 1 van 3 Groothoek (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 Primaire camera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 3x optische zoom (Image credit: TechRadar)

Apple heeft de iPhone 13 Pro uitgerust met sensor-shift stabilisatie. Deze technologie zorgt ervoor dat snel genomen plaatjes er niet wazig, maar juist scherp uitzien. In de praktijk blijken de snel genomen kiekjes een stuk scherper dan de iPhone 12 Pro. Dat gezegd hebbende: je vindt deze technologie ook terug in de goedkopere iPhone 13.

De nieuwe macromodus is een grote upgrade. Je kunt met deze functie bijzonder gedetailleerde close-ups schieten van bijvoorbeeld bloemen, insecten en andere kleine objecten. Het is een feature die we kennen van Android-smartphones, en we zijn blij dat Apple de functie eindelijk heeft geïntroduceerd op de iPhone.

Een voorbeeld van wat de macromodus kan doen (Image credit: TechRadar)

De iPhone 13 Pro gebruikt hiervoor de groothoekcamera. Wanneer de smartphone detecteert dat er van dichtbij iets gefotografeerd moet worden, schakelt hij automatisch over op de macromodus. Het kan lastig zijn om de camera stil te houden voor deze plaatjes, maar ondanks dat wisten we zelf diverse mooie foto's te schieten met deze modus. Het is een van Apple's toegankelijkere fotomodi.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar)

Een andere mogelijk handige toevoeging die voor de hele iPhone-reeks beschikbaar wordt, is Fotografische Stijlen. Deze functie werkt ongeveer als de Adobe Lightroom-preset waarmee je een bepaalde look aan jouw foto's kan toevoegen. Die worden echter bij het nemen van de foto's toegevoegd, en niet tijdens de post-productie.

Dit houdt in dat het algoritme van de iPhone kan beslissen welke onderdelen van een afbeelding moeten worden bijgewerkt, en van welke delen het af moet blijven. Bij de release zijn er vier 'stijlen' beschikbaar, waaronder 'Rijk Contrast', 'Levendig', 'Warm' en 'Koel'.

Dit verandert niet de manier waarop je foto's schiet op revolutionaire wijze, maar het is wel een leuke functie om mee te experimenteren. Het is moeilijk om te zien hoe dit nu echt anders is dan een traditionele filter, maar je moet het meer zien als een handig extraatje.

Aan de voorzijde van de smartphone zit een 12MP f/2.2 frontcamera. Deze camera verricht prima werk om mee te videobellen en af en toe een selfie te schieten. Er zijn niet zo veel features aanwezig als bij de camera aan de achterzijde, maar het is bijvoorbeeld wel vrij simpel om de portretmodus te activeren en een mooi plaatje te maken.

Verwacht geen grootste verbeteringen aan de frontcamera als je een recente iPhone in je bezit hebt. De fotokwaliteit is gewoon prima, in welk scenario je ook een foto wil maken.

De iPhone 13 Pro is in staat om video's te schieten in 4K met 24, 30 en 60 frames per seconde. Full HD-video's maken is mogelijk in 30, 60, 120 en 240 frames per seconde.

Er is ondersteuning voor Dolby Vision HDR, waardoor de videobeelden echt tot leven komen. Apple's nieuwe Filmmodus zorgt ervoor dat je video's schiet met een bokeh-effect, met de focus op het object en de achtergrond wazig. Uniek aan deze modus is dat deze modus automatisch tussen objecten wisselt voor een 'rack focus-effect'.

(Image credit: TechRadar)

In onze tests werkt deze technologie vrij goed. De camera identificeert op accurate wijze wie we in focus willen hebben in een scène. Mocht dit niet meteen goed werken in jouw geval, weet dan dat je achteraf de video kunt bewerken.

Het is een feature die waarschijnlijk erg in de smaak valt bij filmmakers, vloggers en andere content creators. De casual gebruikers die af en toe een video schieten, zullen de modus waarschijnlijk iets vaker links laten liggen. Het heeft nu veel weg van een eerste versie van portretmodus voor video's, maar we verwachten dat de modus de komende jaren verder gaat groeien.

Verder hebben we nog Apple's ProRes-video. Deze modus moet later in 2021 beschikbaar komen. Het is een videoformat van Apple wat makkelijker te bewerken zou moeten zijn. De kwaliteit van de video moet volgens Apple ook bewaard blijven wanneer je deze transfereert van je smartphone naar een pc.

Wil je 4K-video's gaan schieten met ProRes, koop dan niet de 128GB-versie van de iPhone 13 Pro. Dit model is namelijk niet compatibel met de technologie. We gaan er dan ook vanuit dat ProRes veel opslag in gaat nemen.

Voorbeeldfoto's

Afbeelding 1 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 6 (Image credit: TechRadar)

Hardware en prestaties

Zoals alle nieuwe iPhones, draait de iPhone 13 Pro op Apple’s A15 Bionic-chipset. Het bedrijf beweert dat dit momenteel de beste smartphoneprocessor op de markt is.

In onze tests levert de chip uitstekende prestaties op dit toestel. Apps laden ontzettend snel en games draaien erg soepel. Van haperingen is dan ook geen sprake. Gamen voelt ook gelikt aan op de iPhone 13 Pro. Elke titel laadt snel.

Je zal waarschijnlijk weinig verschil merken als je afkomt van een iPhone 12 of een andere recente (high-end) Android-smartphone, maar oudere iPhone-gebruikers zullen zeker een verschil opmerken. De A15-chipset gaat gepaard met 6GB RAM, en zorgt ervoor dat alles soepel blijft werken.

(Image credit: TechRadar)

In onze benchmarks scoort de iPhone 13 Pro 4.718 in Geekbench 5. Dat is iets hoger dan de iPhone 13, die 4.688 behaalt. Het is ook een stuk hoger dan de iPhone 12 Pro, die blijft hangen op 3.669.

In de praktijk zijn deze verschillen niet heel erg opvallend. Je kunt het wel gaan merken wanneer je de hierboven genoemde toestellen vol op hun staart trapt met veeleisende taken. Dan moet de iPhone 13 Pro de boventoon voeren.

Je hebt de keuze uit 128GB, 256GB, 512GB of 1TB aan opslag. We kunnen je niet aanraden om voor de 1TB-optie te gaan, tenzij je er zeker van bent dat je deze extra opslag nodig hebt. Als je ontzettend veel video's opneemt is 128GB waarschijnlijk wat gelimiteerd, maar voor de meeste mensen zijn de middelste twee opties meer dan voldoende.

De iPhone 13 Pro is 5G-ready, wat betekent dat je gebruik kunt maken van het supersnelle 5G-netwerk (zolang jouw provider dit aanbiedt en je in een dekkingsgebied bent).

Software

(Image credit: TechRadar)

Uit de doos draait de iPhone 13 Pro op iOS 15. Het is een relatief kleine upgrade ten opzichte van iOS 14. Waar laatstgenoemde diverse visuele veranderingen met zich meebracht, komt iOS 15 'slechts' met enkele tweaks en extra functies.

Zo is er onder meer een Focus-modus aanwezig, die je makkelijk inschakelt via het bedieningspaneel.

Druk je op het Focus-label, dan krijg je toegang tot de Niet Storen-modus, alsook de instellingen die je kunt inschakelen voor wanneer je aan het werk bent of wil gaan slapen. Wil je geen Twitter-meldingen ontvangen zolang je aan het werk bent? Met deze modus schakel je het in.

De software werkt prima op de iPhone 13 Pro, en we zijn weinig bugs tegen het lijf gelopen die onze beleving negatief beïnvloedden.

We verwachten dat Apple de iPhone 13 Pro nog jaren van updates voorziet. Zo is iOS 15 nog compatibel met de iPhone 6S uit 2015. Houd er maar rekening mee dat je minstens vijf jaar lang mag genieten van updates.

Batterij

De batterijduur van de iPhone 13 Pro is beter dan we op vorige Pro-handsets hebben gezien van Apple. De normale Pro moet echter wel zijn meerdere erkennen in de iPhone 13 Pro Max.

Bij normaal gebruik houdt de iPhone 13 Pro het met gemak een volledige dag volhoudt. Ben je wat veeleisender, dan zal je waarschijnlijk net voor het einde van de dag de smartphone aan de oplader moeten hangen.

Op dagen met weinig gebruik hadden we doorgaans nog 10 tot 20 procent accusap over. Dat is merkbaar beter dan we gewend zijn van oudere Pro-modellen.

Het toestel ondersteunt snelladen tot 20W (afhankelijk van de oplader die je gebruikt). Hierdoor moet je de iPhone 13 Pro in een uur vol kunnen krijgen met accusap. Na vijftien minuten zagen wij dat het toestel voor 25 procent gevuld was, en voor 53 procent gevuld na dertig minuten.

Het is lang niet de snelste oplaadtechnologie die we in een smartphone gezien hebben. Enkele Android-toestellen bieden tegenwoordig 120W of zelfs sneller aan. Voor de meeste gebruikers is de laadsnelheid van de iPhone 13 Pro overigens voldoende.

Houd er rekening mee dat er geen oplader in de doos zit, aangezien Apple de strijd aan gaat tegen e-waste. Je moet er dus een los kopen of een oplader gebruiken die je al in bezit hebt.

Daarnaast is er draadloos laden aanwezig op de iPhone 13 Pro: tot 15W als je de MagSafe-opladers van Apple gebruikt en tot 7,5W als je gebruikmaakt van standaard Qi-pads.

Moet ik de iPhone 13 Pro kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop hem als...

Je van de nieuwe camerafuncties houdt De iPhone 13 Pro macromodus is een nieuwe en interessante fotografie-optie. Verder heb je nog de Filmmodus en ProRes, wat bij uitstek handige extraatjes zijn voor de geavanceerde content creators.

Je een sterke batterijduur zoekt De iPhone 13 Pro kent een batterijduur die sterker is dan alle voorgaande toestellen van Apple. Je hoeft je op een dag geen zorgen te maken dat je iPhone het vroegtijdig voor gezien houdt.

Je een krachtige smartphone zoekt Alle iPhone 13-modellen zijn krachtig, maar de iPhone 13 Pro behoort zonder meer tot een van de krachtigste toestellen die we tot dusver hebben getest.

Koop hem niet als...

Je een iPhone 12 Pro bezit Er zijn de nodige upgrades te vinden ten opzichte van de iPhone 12 Pro, maar de meeste daarvan zijn klein. Waarschijnlijk kun je beter wachten op de 2022-modellen voor echte verbeteringen.

Je een goedkoper alternatief zoekt De iPhone 13 Pro is fantastisch, maar dat kunnen we ook zeggen over de iPhone 13. Het verschil in features is verwaarloosbaar, maar laatstgenoemde kost wel een stuk minder dan de Pro.