iPhone 13 vs iPhone 12: Apple's grote verkoophit heeft een opvolger

Apple heeft vier nieuwe smartphones uit de doeken gedaan, waarvan de iPhone 13 zonder meer de meest populaire gaat worden.

Hoeveel beter is de nieuwe iPhone 13 echter vergeleken met zijn directe voorganger, de iPhone 12? We hebben op het moment van schrijven nog geen kans gehad om het nieuwe toestel te testen, maar we weten wel alle details rondom de specificaties.

Hieronder vertellen we je meer over hoe de twee iPhones zich tot elkaar verhouden.

iPhone 13 vs iPhone 12: prijs en beschikbaarheid

De iPhone 13 ligt vanaf 24 september 2021 in de winkels. Ter vergelijking: de iPhone 12 verscheen 'pas' op 23 oktober 2020 in de schappen. Op het gebied van de prijs zien we ook nog diverse veranderingen ten opzichte van vorig jaar.

Het instapmodel van de iPhone 13 kost 909 euro. Dat is dezelfde prijs als de iPhone 12 van vorig jaar. Er is echter een grote maar: de instapversie van de iPhone 13 kent 128GB aan opslaggeheugen, terwijl de goedkoopste optie bij de iPhone 12 het moet doen met slechts 64GB.

De iPhone 13 met 256GB kost 1.029 euro en voor de variant met 512GB betaal je 1.259 euro. De iPhone 12 met 128GB kostte bij de lancering 959 euro en de 256GB-versie 1.079 euro. Een 512GB-variant van de iPhone 12 bestaat niet.

De nieuwe iPhone 13. (Image credit: Apple)

iPhone 13 vs iPhone 12: design

Apple's iPhones leken een lange tijd behoorlijk op elkaar, maar met de iPhone 12 kwam daar wat verandering in. Het gebogen, rondere design werd ingeruild voor scherpere randen. Dit was voor het eerst sinds de originele iPhone SE.

Het mag geen verrassing heten dat de iPhone 13 nog altijd een vrij gelijk design kent ten opzichte van de iPhone 12. Als we kijken naar Apple's recente historie, blijft dit design nog wel even hangen.

Qua afmetingen lijken ze ook op elkaar, al zijn ze niet identiek. De iPhone 12 kent afmetingen van 146,7 x 71,5 x 7,4 millimeter, terwijl de iPhone 13 met 146,7 x 71,5 x 7,65 een fractie dikker is. De iPhone 13 is ook 10 gram zwaarder dan de 164 gram wegende iPhone 12.

Er zit een kleinere notch op de iPhone 13. (Image credit: Apple)

Beide smartphones zijn voorzien van aluminium randen en glazen oppervlaktes, al verschillen de kleuren een beetje. De iPhone 13 verschijnt in Roze, Blauw, Middernacht (zwart), Sterrenlicht (wit) en (PRODUCT) RED. De iPhone 12 is verkrijgbaar in Zwart, Wit, Rood, Groen, Blauw en Paars. Deze laatste kleuroptie werd later pas toegevoegd.

Buiten het kleurverschil valt ook op dat de iPhone 13 een diagonaal geplaatst camerablok heeft, terwijl de iPhone 12 voorzien is van een verticaal blok.

Beide smartphones delen de Ceramic Shield-schermtechnologie van Apple, wat het display vier keer zo sterk maakt dan voorgaande edities.

De IP68-certificering is eveneens aanwezig bij allebei de modellen. Je kunt de smartphones in theorie dus dertig minuten lang tot wel zes meter diep in het water houden.

Geruchten over een terugkeer van Touch ID bleken ongegrond: zowel de iPhone 12 als de iPhone 13 komen enkel met Face ID. De notch is bij laatstgenoemde wel met 20 procent geslonken, waardoor je meer schermoppervlak tot je beschikking hebt.

(Image credit: Apple)

iPhone 13 vs iPhone 12: display

De nieuwe smartphones zijn uitgerust met een zeer vergelijkbaar 6,1 inch Super Retina XDR OLED-scherm, met een resolutie van 1.170 x 2.532 pixels.

Het grootste verschil lijkt te zijn dat de iPhone 13 een piekhelderheid van 800 nits kan bewerkstelligen, net als de iPhone 12 Pro. De iPhone 13 kan op papier 28 procent feller worden dan de iPhone 12 met 600 nits. Beide zijn echter in staat om de 1200 nits aan te tikken in HDR-omstandigheden.

Apple claimt daarnaast dat het iPhone 13-display een stuk efficiënter is. Een hogere verversingssnelheid is helaas exclusief voor de Pro-modellen dit jaar. Je zit bij de iPhone 13 nog altijd vast aan 60Hz, net als bij de iPhone 12.

Al met al zijn er op dit vlak weinig vernieuwingen doorgevoerd, al is een kleinere notch voor sommigen mogelijk wel een belangrijk pluspunt.

(Image credit: Apple)

iPhone 13 vs iPhone 12: camera's

Zowel de iPhone 12 als de iPhone 13 zijn uitgerust met twee 12MP camera's: een reguliere en een groothoekcamera. Op papier is het camerablok van de iPhone 13 echter merkbaar verbeterd.

De primaire 12MP sensor kan nu tot 47 procent meer licht opvangen, en schiet met grote pixels van 1,7 micron versus de 1,4 micron van de iPhone 12.

De iPhone 13 is verder uitgerust met sensor-shift stabilisatie, iets wat vorig jaar debuteerde op de iPhone 12 Pro Max. De camera's ondersteunen zo optische beeldstabilisatie inclusief sensorverschuiving. Hierdoor zijn plaatjes altijd scherp, ook als je in beweging bent of filmt op hobbelige ondergronden. Zonder meer een interessante toevoeging.

De camera's aan de achterzijde van de iPhone 13. (Image credit: Apple)

De groothoekcamera van de nieuwe iPhone ziet ook verbeteringen, met een diafragma van f/1.8 ten opzichte van f/2.4 op de iPhone 12. Dit belooft wederom veel goeds wat betreft het schieten van foto's in situaties met weinig licht.

De camerasoftware van Apple is minstens zo belangrijk als de hardware. Misschien wel belangrijker zelfs. Dit jaar focust Apple zich op 'Cinematic Mode' bij het schieten van video's. In deze modus kiest en verplaatst de software de focus voor resultaten die - inderdaad - filmisch zijn.

In de presentatie van de iPhone 13 zagen we hier een voorbeeld van. De manier waarop en hoe strak er automatisch wordt scherpgesteld op het moment dat het onderwerp in beeld komt, lijkt bijna op tovenarij. Het zal interessant zijn om te zien of dit in de praktijk ook zo goed werkt.

De verticale camera's van de iPhone 12 (Image credit: Apple)

iPhone 13 vs iPhone 12: specs en prestaties

Een nieuw jaar, een nieuwe Apple Bionic-chipset. Het is voorspelbaar, maar gezien de prestaties van Apple's chipsets maakt dat niet uit.

Met de iPhone 13 is er wederom een boost in prestaties zichtbaar met de A15 Bionic ten opzichte van de A14 Bionic, die in de iPhone 12 zit. Het zijn beide 5nm-chipsets, maar de A15 is weer net iets verfijnder.

We hebben het over een 6-core processor die 50 procent sneller is dan de 'belangrijkste competitie' (vermoedelijk Qualcomm of Samsung, Apple specificeerde dit niet) en een 4-core grafische kaart die 30 procent sneller is dan de concurrentie.

De Neural Engine is in staat om 15,8 biljoen berekeningen uit te voeren, in tegenstelling tot de 11 biljoen van de A14 Bionic-chipset.

Wederom is er een verschil tussen de reguliere variant en de Pro-versie. De iPhone 13 Pro met A15 Bionic heeft een extra GPU-core, wat moet resulteren in betere grafische prestaties.

Apple claimt verder dat de iPhone 13 meer 5G-frequenties dan voorheen ondersteunt.

We hebben het hierboven al genoemd, maar laten we met z'n allen nu heel blij zijn dat Apple afgestapt is van de 64GB-modellen, welke al een tijdje gedateerd leken.

Je hebt de keuze uit 128GB, 256GB of 512GB aan opslaggeheugen bij de iPhone 13, terwijl de iPhone 12 start met 64GB, in het midden 128GB heeft zitten en piekt met 256GB.

De iPhone 13 is een lichte upgrade. (Image credit: Apple)

iPhone 13 vs iPhone 12: batterij

De iPhone 12 kent een accucapaciteit van 2.815mAh. Dat klinkt weinig in vergelijking met Android-vlaggenschepen, maar mede dankzij de zuinige chipset is de batterijduur van Apple's telefoon vrij redelijk te noemen. De iPhone 13 komt naar verluidt met een accucapaciteit van 3.095mAh.

Apple claimt dat de iPhone 13 zo'n 2,5 uur langer meegaat op een enkele lading vergeleken met de iPhone 12. Mocht dat waar zijn, dan is dat een indrukwekkende vooruitgang.

MagSafe is wederom aanwezig, maar er is met geen woord gerept over verbeteringen van de tweede generatie. We zullen dit in onze review testen, maar de draadloze laadsnelheid blijft op 15W.

Apple levert wederom geen adapter mee in de doos. Je moet voor de iPhone 13 dus zelf een oplader aanschaffen, mocht je er nog geen in huis hebben. De maximale laadsnelheid bedraagt 20W.

De iPhone 12 is nog steeds goed, en is nu ook gezakt in prijs. (Image credit: Apple)

Slotwoord

We moeten zelf nog aan de slag met de iPhone 13 om het zeker te weten, maar op het eerste gezicht lijkt het een solide upgrade ten opzichte van de iPhone 12.

De iPhone 13 maakt waarschijnlijk niet meteen veel indruk bij consumenten, aangezien het design vrijwel identiek is. Iets anders hadden we echter niet verwacht.

Bovendien zijn er genoeg verbeteringen onder de motorkap te vinden. Denk hierbij aan het geüpgradede camerasysteem en de beduidend betere batterijduur.

Combineer dat met een kleinere notch en hogere opslagcapaciteit, en we zijn er vrij zeker van dat de iPhone 13 een waardige upgrade wordt voor iedereen met een iPhone ouder dan de iPhone 12.

Iedereen met een iPhone 12 in huis kan rustig ademhalen, aangezien de verbeteringen te overzien zijn. Tenzij je graag met het nieuwste van het nieuwste wil rondlopen, raden we je aan om nog een jaartje te wachten.