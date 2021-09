Apple kondigt nieuwe iPad Mini (2021) aan

Apple heeft vanavond tijdens het Apple Event de nieuwe iPad Mini uit de doeken gedaan. De nieuwe iPad Mini heeft een gigantische nieuwe upgrade gekregen met een schermvullend design. Apple noemt de nieuwe iPad Mini zelfs de "grootste upgrade ooit".

Tot de kern

Wat is het? De nieuwe kleine iPad van Apple

De nieuwe kleine iPad van Apple Wanneer verschijnt het? Vanaf 24 september verkrijgbaar

Vanaf 24 september verkrijgbaar Hoeveel gaat het kosten? 559 euro

iPad Mini: releasedatum en prijs

(Image credit: Apple)

De nieuwe iPad Mini is vanaf 559 euro beschikbaar. Voor dit bedrag kun je het Wi-Fi-model aanschaffen. Voor 729 euro is er een Wi-Fi + Cellular-model verkrijgbaar. De opslagcapaciteit bedraagt 64GB of 256GB.

Je kunt de nieuwe iPad Mini nu vooruitbestellen. Vanaf vrijdag 24 september ligt de kleine vernieuwde iPad in de winkels.

Design en display

De nieuwe iPad Mini beschikt over een 8,3 inch Liquid Retina-display. Dit display ziet er een stuk beter uit dan de LCD-schermen van vorige generaties. Het mooie aan deze iPad is dat, hoewel het scherm groter dan ooit is, de behuizing niet is gegroeid.

Het scherm van de iPad Mini kan meer kleuren tonen, beschikt over True Tone en heeft een helderheid van 500 nits. Volgens Apple gaat het om het minst reflecterende scherm in de industrie.

Je hebt de keuze uit een paars, roze, spacegrijs en een crème-achtige kleur die Apple Starlight noemt.

Hardware en prestaties

(Image credit: Apple)

Volgens Apple gaat het ook nog eens om de snelste iPad van dit formaat. De tablet beschikt over een gloednieuwe A15 Bionic-chipset. De nieuwe iPad Mini moet over een 40 procent snellere 6-core CPU beschikken, evenals een 80 procent snellere 5-core GPU. De nieuwe 16-core Neural Engine is volgens Apple 2x zo snel in machine learning.

Voor het eerst heeft de iPad Mini een USB-C-poort, wat moet zorgen voor een 10x snellere data-overdracht. Ook is er 5G-ondersteuning aanwezig, wat downloadsnelheden tot 3,5 Gbps moet bieden.



Apple heeft afscheid genomen van de thuisknop, maar geen zorgen: er is Touch ID aanwezig. Deze biometrische inlogmethode zit verwerkt in de aan/uit-knop.

Ook biedt de iPad Mini ondersteuning voor de Apple Pencil (2de generatie). Deze kun je magnetisch vastklikken aan de iPad Mini, zodat je de Pencil draadloos kunt opladen en koppelen. De Apple Pencil (2de generatie) is apart verkrijgbaar voor 135 euro.

Software

De iPad Mini draait op het vernieuwde iPadOS 15, dat vanaf maandag 20 september beschikbaar wordt. De software zit vol met nieuwe functies, waaronder een nieuw lay-out voor widgets op het beginscherm. De Notities-app is vernieuwd. Het is nu gemakkelijker om samen te werken. Ook de Vertaal-app komt naar de iPad.

Met de komst van iPadOS 15 wordt multitasking nog beter, aangezien de functies Split View en Slide Over nu gemakkelijker te vinden én te gebruiken zijn. Net als bij iOS 15, kunnen iPads op iPadOS 15 voortaan gebruik maken van een Focus-modus, waarbij je melding kunt filteren op basis van je bezigheid.

iPadOS 15 is gratis beschikbaar voor alle tablets vanaf de iPad Mini 4 en nieuwer, iPad Air 2 en nieuwer, iPad (5de generatie) en nieuwer, en alle iPad Pro-modellen.

Camera's en batterijduur

(Image credit: Apple)

De camera aan de achterzijde is geüpgraded naar een 12MP f/1,8 camera en kan opnemen in 4K. De sensor beschikt over Focus Pixels wat voor scherpe en levendige foto's moet zorgen. Ook is er nu True Tone Flash aanwezig, waarmee je foto's kunt maken in situaties met weinig licht. Dankzij de nieuwe A15 Bionic-chip is het nu ook mogelijk om gebruik te maken van Smart HDR. Dit moet de beeldkwaliteit ten goede komen en details van contrasten naar boven halen.

De frontcamera is geüpgraded naar een 12MP groothoekcamera (122 graden beeldhoek) met Center Stage, wat ook op de iPad Pro en de nieuwe iPad te vinden is. Deze functie zorgt ervoor dat de camera jou altijd in het midden van het beeld plaatst. Ook zoomt de camera automatisch in- en uit als personen in en uit beeld komen.