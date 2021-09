Apple Watch 7 officieel aangekondigd

Apple heeft vanavond de Apple Watch 7 officieel uit de doeken gedaan. Het is de grootste upgrade van de smartwatch tot nu toe. De nieuwe Apple Watch beschikt over een compleet nieuw design en een display dat volgens Apple het meest geavanceerde scherm tot nu toe is.

Tot de kern

Wat is het? De opvolger van de Apple Watch 6

De opvolger van de Apple Watch 6 Wanneer verschijnt het? "Later deze herfst"

"Later deze herfst" Hoeveel gaat het kosten? 399 dollar

(Image credit: Apple)

Apple Watch 7: releasedatum en prijs

De Apple Watch 7 is officieel uit de doeken gedaan tijdens het Apple Event op 14 september. De smartwatch is verkrijgbaar vanaf 399 dollar. Vooralsnog is er geen Europese prijsconversie bekend.

De Apple Watch 7 is beschikbaar in twee formaten (41 mm en 45 mm) en vijf kleuren. De kleuropties hebben de namen Middernacht, Starlight, Groen, Nieuw blauw en (PRODUCT)RED.

Daarnaast is er een speciale Hermès-uitvoering beschikbaar. Ook behoren Hèrmes-bandjes tot de mogelijkheid.

Design en display

(Image credit: Apple)

Met de komst van de Apple Watch 7 heeft de smartwatch van Apple de grootste designverandering tot nu toe ondergaan. Zowel de behuizing als het scherm beschikken over een rondere afwerking. De case is gemaakt van aluminium en beschikbaar in vijf kleuren. Je kunt de Apple Watch 7 verkrijgen in twee formaten: 41 mm en 45 mm.

De Apple Watch 7 heeft het grootste display in een Apple Watch ooit. Het scherm is 20 procent groter dan de Apple Watch 6. De schermranden bedragen slechts 1,7 mm. En dat terwijl de afmetingen nauwelijks zijn veranderd.

Uiteraard beschikt de nieuwe smartphone over een always-on display, net als de vorige iteratie van de smartwatch. De smartwatch beschikt daarnaast over een 70 procent helderder scherm ten opzichte van de Watch 6. Hierdoor moet het scherm goed leesbaar zijn, zonder dat je je pols naar je toe hoeft te richten.

Volgens Apple gaat het om de meest bestendige en duurzame Apple Watch tot nu toe. Het scherm is namelijk bestendig tegen barsten, dankzij een kristal aan de voorkant van het display. Daarnaast zou het glas zo'n 50 procent dikker zijn ten opzichte van de Watch 6.

De knoppen op het scherm zijn vernieuwd en vergroot vanwege het grotere formaat. Er past zo'n 50 procent meer tekst op het beeldscherm dan de voorganger. Er zijn nieuwe wijzerplaten aanwezig die speciaal ontworpen zijn voor de Apple Watch 7.

Specificaties en functies

(Image credit: Apple)

Als het gaat om gezondheidsfuncties, beschikt de nieuwe Apple Watch over hartslagmetingen, ECG-monitoring en een sensor die de zuurstofsaturatie van je bloed meet. Ook beschikt de Apple Watch 7 over een IP68- en WR-50-rating (waterbestendigheid).

De Apple Watch 7 moet een batterijduur van 18 uur bieden. De smartwatch laadt volgens de techgigant 33 procent sneller op dan de Apple Watch 6 door middel van een nieuwe USB-C-kabel. De smartwatch hoeft volgens Apple slechts acht minuten aan de lader om acht uur aan slaaptracking te bieden.

De nieuwe smartwatch van Apple draait op het vernieuwde watchOS 8. Deze software kan detecteren wanneer je een work-out start en pauzeert. Daarnaast is er valdetectie aanwezig, evenals ondersteuning voor e-bikes.