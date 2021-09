Nieuwe Apple iPad (2021) officieel: releasedatum, prijs en alles wat je moet weten

De nieuwe iPad voor 2021 is uit de doeken: dit is de nieuwste generatie van Apple's instapversie van de tabletserie. Hij volgt de iPad 10.2 (2020) op, welke 11 maanden geleden uit de doeken is gedaan.

De nieuwe variant is onthuld op het iPhone 13-evenement. Deze tablet wordt waarschijnlijk zeer popular onder studenten, families, senioren en andere 'gemiddelde' tech-gebruikers. Dat heeft onder meer te maken met de enigszins behapbare prijs, vergeleken met de krachtigere en duurdere iPad Air- en iPad Pro-modellen.

De nieuwe iPad kent veel gelijkenissen met zijn voorganger. Er zijn hier en daar enkele tweaks gedaan om hem aantrekkelijker te maken. Lees er hieronder meer over.

Tot de kern

Wat is het? Apple's nieuwe instapversie van de iPad

Apple's nieuwe instapversie van de iPad Wanneer verschijnt het? Pre-order meteen, verkoop start 24 september

Pre-order meteen, verkoop start 24 september Hoeveel gaat het kosten? Startprijs van 389 euro

Nieuwe iPad (2021) releasedatum en prijs

We hebben alle prijzen voor de nieuwe iPad verzameld in de grafiek hieronder. De instapprijs is gelijk aan die van de slate van vorig jaar. Belangrijk verschil: het instapmodel van nu heeft met 64GB twee keer zoveel opslaggeheugen als het 2020-model.

Terwijl die tablet van vorig jaar verkrijgbaar was met 32 GB of 128 GB, krijg je bij deze versie dubbel zoveel opslagruimte met 64 GB of 256 GB. Zoals bij de meeste Apple-tablet kun je de tablet kopen met Wi-Fi-connectiviteit of met Wi-Fi en 4G-ondersteuning.

Nieuwe iPad 10.2 (2021) prijzen Opslag & connectiviteit Prijs Benelux 64GB & Wi-Fi €389,- 64GB & LTE €529,- 256GB & Wi-Fi €559,- 256GB & LTE €699,-

De tablet gaat vanaf 24 september in de verkoop, maar je kunt nu al een pre-order plaatsen via de webshop van Apple.

(Image credit: Apple)

Design en display

De nieuwe iPad ziet er vrij gelijk uit aan zijn voorganger. De grootste veranderingen zitten onder de motorkap. Apple geeft als argument hiervoor op dat oude accessoires compatibel blijven met de nieuwe iPad.

Het display maakt gebruik van TrueTone. Het scherm verandert hierdoor lichtjes van kleur, aangepast op het omgevingslicht waarin de tablet zich bevindt. Voorbeeld: wanneer je buitenshuis bent, wordt het scherm feller en tweakt het de kleuren lichtjes, zodat je iets beter content kunt zien.

De nieuwe iPad (2021) maakt gebruik van een 1620 x 2160 LCD-scherm, net als het model van vorig jaar. Er is letterlijk niets anders op dit vlak.

Er zijn zilverkleurige en grijze versies van de tablet. Dat is een merkwaardige combinatie omdat ze niet veel van elkaar verschillen, maar je zult de slate waarschijnlijk toch in een hoesje stoppen. Volgens Apple is het gebruikte aluminium 100% gerecycled.

Camera's en batterijduur

Apple heeft gezegd dat de frontcamera is voorzien van een grote upgrade ten opzichte van zijn voorganger. Er zit nu namelijk een 12MP-exemplaar met Center Stage, een functie die gewenste onderwerpen kan volgen met de camera tijdens videobellen.

We hebben in de livestream niets gehoord over de camera aan de achterzijde. We vermoeden dus dat dezelfde 8MP camera als bij de 2020-versie aanwezig is.

OVer de batterijduur of laadsnelheid is het eveneens opvallend stil. Dat gezegd hebbende: Apple geeft doorgaans geen exacte accucapaciteit op. Volgens de fabrikant had het model uit 2020 een batterijduur van 10 uur.

Opladen gebeurt aan de hand van de 20W adapter die in de doos wordt meegeleverd. Het zal waarschijnlijk een uur duren voordat de tablet volledig is opgeladen.

(Image credit: Apple)

Specificaties, prestaties en software

De nieuwe iPad maakt gebruik van de A13 Bionic-chipset. Deze is niet zo krachtig als de M1 in de nieuwe iPad Pro, maar niet getreurd: dezelfde chipset zit ook in de iPhone 12, en die is behoorlijk rap te noemen.

De tablet ondersteunt de eerste-generatie Apple Pencil, wat helaas betekent dat de tablet nog steeds een Lightning-poort gebruikt. De stylus zal handig zijn voor het maken van notities en tekenen.

De nieuwe iPad is verkrijgbaar in een Wi-Fi- of 4G-versie, wat erop wijst dat er geen 5G-versie is. Zo blijft de prijs waarschijnlijk ook relatief laag.