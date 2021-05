Apple Watch 7 leak toont nieuw vlak ontwerp

Het nieuwe ontwerp van de Apple Watch 7 zal zich mogelijk op één belangrijk gebied onderscheiden van zijn voorgangers, namelijk de randen. De Series 6 en eerdere modellen van de smartwatch hebben afgeronde hoeken, maar daar kan verandering in komen. Mockup renders van bekend Apple leaker Jon Prosser suggereren dat de nieuwe Apple Watch vlakke randen zal hebben.

We hebben de voorbije periode al enkele geruchten over de Series 7 opgevangen, waaronder metingen van je bloedsuikerspiegel, bediening op basis van je adem en een herontworpen ECG voor meer accurate hartslagmetingen. Dit is echter de eerste informatie die we over het ontwerp krijgen.

We hoorden eerst dat de Apple Watch 7 dunner zou worden door de batterij met de haptische motor samen te voegen. De vlakke randen van de nieuwe Apple Watch lijken ons echter dikker dan vorige versies. Veel gebruikers zullen liever met de dunnere randen van de oudere horloges werken, en anderen zullen het nieuwe ontwerp dan weer beter vinden.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Jon Prosser) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Jon Prosser) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Jon Prosser)

Deze renders van de Apple Watch 7, die afkomstig zijn van Prosser en samen met @RendersbyIan werd gemaakt, zijn gebaseerd op gelekte foto's van de aankomende smartwatch, dus we kunnen niet garanderen dat deze renders overeenkomen met het uiteindelijke toestel.

Volgens Prosser komt de Series 7 in vijf verschillende kleuren: zwart, zilver, rood, blauw en groen. Veel van deze kleuren komen overeen met die van de Apple Watch 6, maar groen is een nieuwe toevoeging. Het ziet er ook naar uit dat bijvoorbeeld goud niet meer van de partij is.

Dit leak kwam zonder verdere specificaties, dus we weten niet hoe groot de Series 7 zal zijn, of iets van bijkomende informatie rond de batterijduur, functies of sensoren. Het zal naar alle verwachtingen wel op watchOS 8 draaien.

Er bestaat een heel kleine kans dat we meer over de Apple Watch 7 te weten komen op WWDC 2021, wat op 7 juni plaatsvindt. Het lijkt ons eerder onwaarschijnlijk, dus we zullen moeten wachten op zijn onthulling naast die van de iPhone 13.