Apple kondigt datum WWDC 2021 aan

Apple heeft officieel de data voor WWDC 2021 aangekondigd. De grote keynote zal volgens een bericht van Apple op maandag 7 juni plaatsvinden.

Deze conferentie van Apple die zich op ontwikkelaars richt, zal voor het tweede jaar op rij enkel online plaatsvinden. Dat houdt in dat iedereen, en dus niet slechts ontwikkelaars, op 7 juni op de WWDC 2021 livestream zal kunnen afstemmen (die meestal rond 19:00 lokale tijd van start gaat). De ontwikkelaar-sessies lopen van 7 tot 11 juni.

TechRadar zal je natuurlijk voorzien van de juiste locatie van de livestream van Apple, dus neem dan zeker nog eens een kijkje.

In de aankondiging werd de iOS 15-update geteased. Apple noemt de software in het persbericht niet bij naam, maar het zegt dat "WWDC21 zal een unieke blik werpen op de toekomst van iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS."

De verwachte iOS 15- en macOS 12-previews op WWDC 2021 zullen onze eerste kijk zijn op de richting die Apple uitgaat met zijn besturingssystemen voor iPhone en Macs. Zoals steeds mag je in de aanloop naar WWDC wel enkele leaks verwachten.

iOS 15 en macOS 12 in de hoofdrol

Op het evenement zal je naar alle waarschijnlijkheid de releasedata krijgen voor de iOS 15 bèta, zowel die voor ontwikkelaars als de publieke versie. De ontwikkelaarsbèta is doorgaans beschikbaar tegen het einde van de keynote van Apple. De publieke bèta verschijnt dan meestal later in juni, zodat iedereen aan de slag kan met het aankomende besturingssysteem van Apple.

Langverwachte hardware-aankondigingen

Nee, je moet geen iPhone 13 verwachten op WWDC 2021. De ontwikkelaarsconferentie van Apple is eerder een showcase van de nieuwe software. De voorbije jaren heeft het bedrijf uit Cupertino echter wel van het evenement gebruik gemaakt om nieuwe iPads, MacBooks en zelfs de HomePod aan te kondigen.

We hebben nog geen Apple-evenement gehad in 2021, dat toch enkelen onder ons deed fronsen. We verwachten een event dat gericht is op de iPad Pro 2021, Apple AirTags en de nieuwe iMac en AirPods 3. We weten dus nog niet wat dit inhoudt voor een mogelijk voorjaarsevenement van Apple dat naar verluidt in april plaatsvindt.