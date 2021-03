AirPods 3 mogelijk uitgesteld tot release iPhone 13

De AirPods 3 verschijnen mogelijk in het derde kwartaal van 2021. Volgens een nieuw gerucht zouden de draadloze oortjes naast de iPhone 13 moeten lanceren. Het zou gaan om het gebruikelijke moment van release, wat jaarlijks in september is (met uitzondering van afgelopen jaar, wegens de coronacricis).

Dit gerucht is tegenstrijdig met de bewering dat er nieuwe AirPods verschijnen tijdens het verwachte Apple Event op 23 maart. De nieuwe info komt van Apple-analist Ming-Chi Kuo. Hij stelt dat het bedrijf in het derde kwartaal van 2021 zal starten met de productie van nieuwe AirPods-modellen (via AppleInsider ) .

Kuo is er niet zeker van of Apple de huidige AirPods 2 zal vervangen. Het is ook mogelijk dat deze te koop blijven als goedkopere optie. Kuo verwacht daarnaast dat de verkoop van AirPods, AirPods Pro en AirPods Max zal dalen na de release van de AirPods 3. Al zouden de verkoopcijfers in het laatste kwartaal (rond de feestdagen) weer moeten herstellen.

AirPods 3?

We weten nog niets over de definitieve releasedatum, maar we horen al veel geruchten over het design. De draadloze oortjes zouden naar verluidt een nieuw ontwerp krijgen. Ze zouden onder meer over kortere staafjes beschikken. De siliconen oortjes - zoals die van de AirPods Pro - zullen nog steeds achterwege gelaten worden. De oplaadcase zou wat breder en platter worden, zoals bij de Pro-variant.

Daarnaast is het niet bekend of de nieuwe oortjes van Apple de naam 'AirPods 3' krijgen of over een hele andere naam zullen beschikken. We zullen moeten afwachten om erachter te komen of de draadloze oortjes in maart of september verschijnen. Dat ze dit jaar worden onthuld is in elk geval zo goed als een feit.