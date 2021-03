Oppo Find X3 Pro vs iPhone 12 Pro: een vergelijking van de Pro-vlaggenschepen

De iPhone 12 Pro staat tussen de iPhone 12 en de iPhone 12 Pro Max in. Het is een van de beste smartphones van 2021, maar dat wil niet zeggen dat er geen concurrentie is. De Oppo Find X3 Pro is namelijk onthuld, evenals de Oppo Find X3 Neo en Find X3 Lite. De Find X3 Pro is een van de meest krachtige smartphones van het jaar. Heeft het 5G-vlaggenschip van Oppo meer te bieden dan de iPhone 12 Pro? We nemen de twee toestellen onder de loep.

Prijs en beschikbaarheid

De iPhone 12 Pro en Oppo Find X3 Pro zijn verre van goedkoop. De Pro-versies zijn een verbetering ten opzichte van de niet-Pro-modellen in diens line-ups.

In oktober 2020 werd de iPhone 12 Pro wereldwijd uitgebracht. Het toestel is beschikbaar vanaf 1.162 euro voor het 128GB model. Het 256GB model bedraagt 1.262 euro en voor het 512GB model ben je 1.519 euro kwijt. De meeste gebruikers zullen echter meer dan uit de voeten kunnen met het basismodel.

De Oppo Find X3 Pro verschijnt pas op 22 maart 2021. Het toestel is verkrijgbaar voor een bedrag van 1.149 euro. Voor dit bedrag ontvang je 256GB aan opslag.

Design

Beide smartphones zien er enorm goed uit. De iPhone 12 Pro verschilt wat van de iPhone 11 Pro van 2019. Het toestel heeft scherpe, vlakke randen. Dat is iets wat we sinds de iPhone SE uit 2016 niet meer gezien hebben.

Volgens Apple maakt het 'nieuwe' design de iPhone 12 Pro twee keer zo sterk tegen valschade dan zijn voorganger. Dit is altijd handig, hoewel we niet willen uitproberen of de bewering klopt.

Een andere nieuwe toevoeging is het Ceramic Shield op de voorkant, als vervanging van het glas van de iPhone 11. De structuur van Ceramic Shield is geen echt glas, maar een soort nano-kristallijn dat vier keer zo sterk is als het scherm van de voorganger. Het moet dus lastiger zijn om het scherm van de iPhone 12 Pro te breken. Het apparaat komt in de kleuren grafiet, zilver, goud en blauw.

De Oppo Find X3 Pro ziet er ook erg goed uit, al is het niet net zo'n plaatje als zijn voorganger. Dankzij het grote scherm zijn de toestelranden bijna niet te bespeuren. Het scherm neemt namelijk bijna de hele voorkant van het toestel in beslag. Vanaf de voorkant lijkt de Find X3 Pro best wel op de Samsung Galaxy S21, al heeft de selfiecamera een andere positionering.

Aan de achterkant van het toestel zien we dat de cameramodule naadloos doorloopt in het ontwerp. We vinden - naast de wat meer gebogen randen van de Oppo - dat de Find X3 Pro en iPhone 12 Pro erg op elkaar lijken. Vooral op het gebied van de camerapositionering. Aangezien de Find X3 Pro beschikbaar is in het blauw en zwart, kan deze gemakkelijk vergist worden met de blauwe iPhone 12 Pro.

Kijkend naar het gewicht, zijn de toestellen bijna even zwaar. De iPhone 12 Pro weegt 189 gram, terwijl de Oppo Find X3 Pro met 193 gram iets zwaarder is. Geen van beide voelen te zwaar aan in de hand. Dankzij het respectievelijk ergonomische design kun je ze makkelijk in de hand houden.

Scherm

De iPhone 12 Pro beschikt over een indrukwekkend 6,1 inch OLED-scherm, dat diepe zwartwaarden kan tonen, evenals sterke wittinten en een brede variatie kleuren. Deze kleuren komen nog beter naar voren wanneer je naar HDR-materiaal kijkt.

Apples premium iPhone heeft een van de beste schermen op de markt, of je nu kijkt naar hoogwaardige foto's op Instagram of naar een film op je favoriete streamingdienst. Het is zelfs mogelijk je eigen materiaal op te nemen in een hoogwaardig Dolby Vision-formaat in 4K bij 60 frames per seconde.

Minder indrukwekkend is de 60Hz verversingssnelheid. De Oppo Find X3 Pro beschikt namelijk over een verversing van 120Hz. Echter moeten we vermelden dat 60Hz meer dan prima is. Oppo's vlaggenschip komt met een iets groter gebogen 6,7 inch AMOLED-scherm. Dit betekent dat de kleuren helderder zijn, maar ook dat het scherm efficiënter omgaat met de batterij.

De QHD+ resolutie en HDR10+ in de Find X3 Pro zorgen ervoor dat het Oppo's eerste toestel is dat meer dan een miljard kleuren aankan in een afbeelding. Dat is tien keer meer dan een menselijk oog kan detecteren.

Betekent dit dat de Find X3 Pro een beter scherm heeft dan de iPhone 12 Pro? Op papier, ja. Maar in de praktijk is het lastig om een absolute winnaar te kiezen. De superieure schermspecificaties van de Find X3 Pro maken het scherm van de iPhone niet minder indrukwekkend. Het gaat slechts om kleine verbeteringen op het gebied van kleurengamma en pixeldichtheid. Het iets grotere scherm van de Find X3 Pro betekent dat het wel iets geschikter is dan de iPhone 12 Pro als het aankomt op professionele taken.

Camera

Als we de camera's onder de loep nemen, wordt het verschil tussen de twee smartphones iets groter. De iPhone 12 Pro komt met een driedelige 12MP camera set-up: een hoofdcamera, een groothoeklens en een telelens met 2x zoom. Daarnaast is er een vierde sensor: de LiDAR-scanner. Deze sensor is bedoeld voor verbeterde Augmented Reality. Alle drie de lenzen beschikken over een nachtmodus, die indrukwekkende prestaties bieden bij weinig licht.

Hoewel de camera set-up van de iPhone 12 Pro fantastisch is, beschikt de Oppo Find X3 Pro over iets betere fotografiemogelijkheden. Het is de eerste smartphone die over twee 50MP camera's beschikt (een hoofdcamera en groothoeklens). Er is een nieuwe revolutionaire Sony IMX 766-sensor aanwezig.

De camera biedt een DSLR-niveau aan video-opnames aan, alsook handmatige controle over de sluitersnelheid en focus. Het is de beste vriend van elke videomaker. De iPhone 12 Pro kan in Dolby Vision opnemen en afspelen bij 4K/60. De Oppo evenaart dit met het extraatje van een speciale Film-modus. Het is zoals een Pro-modus voor fotografie, maar dan voor video.

Beide toestellen beschikken over dezelfde 32MP f/2.4 selfiecamera. Deze is slechts iets minder dan de 40MP frontcamera van de Samsung Galaxy S21 Ultra.

Specificaties en prestaties

Het is lastig om de binnenkant van de Oppo Find X3 Pro en iPhone 12 Pro te vergelijken zonder ze naast elkaar te leggen. Onder de motorkap heeft de iPhone 12 Pro een A14 Bionic-chipset en 6GB RAM-geheugen. Dit biedt meer dan genoeg kracht om zowat elke taak uit te voeren en maakt het een ontzettend snelle smartphone. De iPhone 12 Pro draait daarnaast op de nieuwste versie van iOS 14, wat Apples soepelste en meest naar wens aan te passen besturingssysteem tot nu toe is.

De Oppo Find X3 Pro beschikt daarentegen over een high-end Snapdragon 888-chipset en 12GB RAM-geheugen. Dit is twee keer zoveel als de iPhone. Benchmark-resultaten tonen een indrukwekkende multi-core score. De Find X3 Pro draait op Android 11 met een softwarelaag van ColorOS 11.2.

Hoewel de binnenkant anders suggereert, wil dit echter niet zeggen dat het toestel van Oppo drastisch sneller is dan de iPhone 12 Pro. Als je de toestellen naast elkaar legt, lijkt de iPhone het zelfs marginaal beter te doen.

Beide toestellen beschikken over 5G-ondersteuning voor supersnelle internetsnelheden. Daarnaast zijn ze allebei IP68 gecertificeerd, wat betekent dat ze stof- en waterbestendig zijn. De iPhone 12 Pro kan iets langer en dieper onder water blijven dan elke andere iPhone ervoor. De Find X3 Pro volgt die standaard, hoewel het gezegd moet worden dat geen van beide volledig waterdicht zijn.

Batterijduur

We weten niet precies hoe groot de batterij is in de iPhone 12 Pro. Apple benoemt deze informatie namelijk niet. We weten wel dat we er gemakkelijk een dag mee vooruit kunnen en dan nog meer dan de helft aan batterijduur over hebben. Het toestel kan zo'n 48 uur mee vooruit, voordat het aan de lader moet worden gelegd. Dit bevestigt Apples bewering dat het 17 uur aan een stuk video's via het internet kan afspelen. Voor audio geldt zelfs 65 uur.

Dit betekent niet dat de batterijduur van de iPhone 12 Pro uitstekend te noemen is. Vooral niet als je gebruik maakt van 5G. Door voor deze snelle internetverbinding te kiezen wordt de batterijduur met zo'n 15 tot 20 procent verminderd. Apple heeft daardoor een slimme datamodus toegevoegd, waarbij 4G automatisch wordt ingeschakeld als 5G even niet benodigd is.

Apple levert echter geen oplader in de doos, dus als je geen oude Lightning-kabel om handen hebt, zal je er een moeten aanschaffen.

De Oppo Find X3 Pro beschikt over een 4.500 mAh batterij, wat 500 mAh meer is dan die in de Samsung Galaxy S21. De nieuwe Oppo biedt een degelijke batterijduur en kan een volledige dag mee op één oplaadcyclus.

Anders dan Apple voegt Oppo wel een oplader bij de doos. Het gaat om een 65W SuperVOOC 2.0 Flash Charge om precies te zijn. De Find X3 Pro heeft daarnaast de mogelijkheid tot omgekeerd opladen, waardoor je jouw telefoon kunt gebruiken om andere apparaten op te laden. Dit is iets wat we niet eerder hebben gezien in een iPhone.

Oordeel

Er is geen twijfel over mogelijk dat de iPhone 12 Pro een fantastische smartphone is. Het is snel en helder, beschikt over een fantastische camera en is een van de beste camera's op de markt op dit moment.

De Oppo Find X3 Pro loopt echter op vrijwel elk gebied nek-aan-nek met de iPhone. Het loopt zelfs voorop op het vlak van fotografie, scherm en verwerkingskracht. Het gaat hier echter om slechts minimale betere prestaties dan baanbrekende verbeteringen. Op papier is de Oppo Find X3 Pro echter de superieure smartphone.