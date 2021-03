Oppo Find X3-reeks officieel uit de doeken gedaan

Oppo heeft zojuist de Find X3-reeks officieel uit de doeken gedaan. We weten nu alles over de Find X3 Pro, Find X3 Neo en Find X3 Lite. De aankondiging van de drie nieuwe toestellen bevestigt ook het gerucht dat er geen toestel enkel de naam 'Find X3' draagt.

Dit jaar heeft Oppo een nieuwe Cinematic Mode naar de Oppo Find X3 Pro gebracht, waardoor het in staat is om veel uit de nieuwe 10-bit video- en beeldverwerking te halen. De modus biedt de mogelijkheid om de ISO, witbalans, sluitertijd en focus aan te passen.

De drie toestellen beschikken allemaal over 5G-ondersteuning en hebben een Snapdragon-chipset onder de motorkap. Daarnaast zijn de toestellen voorzien van een 32MP selfiecamera en komen ze met Android 11 uit de doos (voorzien van een ColorOS 11.1 schil).

De Find X3 Pro, Neo en Lite zijn vanaf 22 maart verkrijgbaar.

Oppo Find X3 Pro

(Image credit: Oppo)

De Oppo Find X3 Pro is het hoogtepunt van de reeks. Het heeft een 6,7 inch QHD+ AMOLED-display met een pixeldichtheid van 525 ppi (pixels per inch) en een verversingssnelheid tot 120Hz. Ook HDR+ is aanwezig. De Find X3 Pro is in staat om tot 1 miljard kleuren vast te leggen en weer te geven.

Aan de binnenkant bevindt zich de nieuwe Qualcomm Snapdragon 888-chipset die we ook in andere grote vlaggenschepen verwachten, zoals in de OnePlus 9. Ook de recent verschenen Xiaomi Mi 11 beschikt over deze chipset. De Oppo Find X3 Pro komt bovendien met 12GB RAM-geheugen en 256GB opslag.

Het toestel maakt gebruik van de Sony IMX766-sensor en beschikt over een 50MP groothoeklens, een 50MP ultragroothoeklens, een 13MP telelens en een 3MP microlens aan de achterzijde.

Daarnaast heeft het toestel een IP68-rating, wat inhoudt dat het stof- en waterbestendig is. Een 4500mAh-batterij en 65W snelladen moeten er voor zorgen dat je niet snel zonder accusap komt te zitten. Bovendien is draadloos en omgekeerd opladen mogelijk.

De Find X3 Pro is beschikbaar vanaf 1.149 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Gloss Black en Blue.

Oppo Find X3 Neo

(Image credit: Oppo)

Met een iets kleiner 6,5 inch scherm is ook de Oppo Find X3 Neo verschenen. Het iets minder scherpe FHD+ OLED-scherm heeft een verversingssnelheid tot 90Hz en een pixeldichtheid van 402 ppi.



Onder de motorkap ligt een Snapdragon 865-chipset. Daarnaast beschikt het toestel over 12GB RAM-geheugen en 256GB opslag. Draadloos opladen is enkel voorbehouden aan de Pro-variant, maar met een 4.500 mAh batterij en 65W snelladen hoef je niet snel zonder stroom te zitten.

Ook de Find X3 Neo beschikt over een quad-cameraopstelling. Het toestel heeft een rechthoekig camerablok met een 50MP groothoeklens, een 16MP ultragroothoeklens, een 2MP macrocamera en een 13MP telelens. Ook is er optische en elektronische beeldstabilisatie aanwezig.



De Find X3 Neo is beschikbaar vanaf 799 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Galactic Silver en Starlight Black.

Oppo Find X3 Lite

(Image credit: Oppo)

Met een prijskaartje vanaf 449 euro is de Oppo Find X3 Lite de goedkoopste van het drietal. Voor dat geld krijg je een 6,4 inch OLED-scherm (FHD+) met eveneens een verversingssnelheid tot 90Hz en een pixeldichtheid van 410 ppi.

In de behuizing vinden we een Snapdragon 765G-chipset, 8GB RAM-geheugen en 128GB geheugenopslag. Er is geen draadloos of omgekeerd opladen aanwezig, maar met 65W-snelladen moet de 4.300mAh accus snel weer vol zitten. De Lite-versie is ook niet waterdicht.

Aan de achterzijde vinden we een vierdelig camerablok met 64MP hoofdcamera, 2MP monocamera, 8MP ultragroothoeklens en 2MP macrolens.

De Find X3 Lite is verkrijgbaar in de kleuren Astral Blue en Starry Black.