OPPO lanceert Reno15-serie met nieuwe focus op creatieve tools en AI

OPPO heeft de Reno15-serie aangekondigd bestaande uit de Reno15 Pro 5G, Reno15 5G en Reno15 F 5G. De nieuwe smartphones richten zich op fotografie, video en AI-ondersteunde creatie, met als opvallendste toevoeging een 50MP-ultragroothoekselfiecamera. Daarnaast belooft OPPO een lange batterijduur, snelle oplaadtechnologie en langdurige software-ondersteuning. Qua inspiratie voor de achterkant heeft OPPO gekeken naar het noorderlicht.

OPPO Reno15 Pro 5G

(Image credit: OPPO)

De Reno15 Pro 5G is de meest uitgebreide versie en is gericht op wie veel filmt, fotografeert en bewerkt op zijn telefoon. Het toestel heeft een compact 6,32 inch display en een aluminium frame. Net als de andere modellen heeft hij IP66/IP68/IP69-bescherming en Splash Touch waardoor het scherm ook met natte handen bruikbaar blijft.

De Pro krijgt een 200MP-hoofdcamera en (net als de Reno15 5G) een 50MP telelens-portretcamera met periscoop bedoeld voor 'natuurlijke portretten.' Voor selfies gebruikt OPPO een 50MP-ultragroothoekselfiecamera met 100 graden beeldhoek voor grotere hoeken.

Voor video noemt OPPO onder meer 4K HDR Ultra-Steady Video, Dual-View Video (voor- en achtercamera tegelijk) en Seamless Camera Switch om tijdens één opname te wisselen van camera. De chip die gebruikt wordt is de MediaTek Dimensity 8450, met AI HyperBoost 2.0 zodat je geoptimaliseerd kan gamen.

OPPO Reno15 5G

(Image credit: OPPO)

De Reno15 5G is de ‘middenmoot’ van de serie en heeft een 6,59 inch 120Hz-scherm. Ook hier krijg je de 50MP-ultragroothoekselfiecamera en IP66/IP68/IP69.

Qua camera’s deelt dit model de 50MP telelens-portretcamera met de Pro voor de gebruikers die vaak portretten schieten en wat meer effecten willen gebruiken dan een standaardhoofdcamera meestal levert. Verder zet OPPO sterk in op software om belichting en huidtinten consistent te houden in foto's.

OPPO Reno15 F 5G

De Reno15 F 5G is de betaalbaardere versie binnen de reeks, met een 6,57-inch 120Hz-scherm en dezelfde water- en stofbestendigheid als de andere modellen. Ook hier zit de 50MP-ultragroothoekselfiecamera op.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

OPPO stopt daarnaast een reeks AI-tools in de hele serie, waaronder functies die draaien om Motion Photos: AI Motion Photo Eraser (objecten weghalen), AI Motion Photo Slow-Mo en een Popout-functie om composities in lagen te maken, denk bijvoorbeeld aan Photoshop.

En nog meer

Naast camera’s en video legt OPPO ook nadruk op productiviteit en ‘assistents’. Zo is er AI Mind Space, waarmee je met een drievingerveeg content uit apps kunt opslaan en ordenen. Verder noemt OPPO tools zoals AI Translate, AI Recording, AI Call Assistant en AI VoiceScribe, met verwerking via OPPO’s Private Computing Cloud.



De OPPO Reno15-serie is per direct verkrijgbaar via OPPO en bij diverse retailers. De OPPO Reno15 Pro 5G heeft een adviesprijs van 799 euro en is beschikbaar met 12GB RAM en 512GB opslag in de kleuren Dusk Black en Aurora Blue.

De OPPO Reno15 5G wordt aangeboden voor 599 euro en komt met 8GB RAM en 512GB opslag. Dit model is verkrijgbaar in Twilight Black en Aurora White.

Wie op zoek is naar een betaalbaardere optie kan terecht bij de OPPO Reno15 F 5G, die een adviesprijs heeft van 399 euro. Deze variant beschikt over 8GB RAM en 256GB opslag en verschijnt in Twilight Black en Aurora Blue.

Bij de introductie van de Reno15-serie biedt OPPO tijdelijk bundels aan waarbij afhankelijk van het model Enco Buds en een 80W SUPERVOOC-lader worden meegeleverd.