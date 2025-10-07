OPPO A6 Pro met enorme batterij gelanceerd voor 299 euro

OPPO introduceert vandaag de OPPO A6 Pro 5G met een extra grote 6.500mAh-batterij en Flash Charge-technologie. De telefoon heeft verder een IP69-certificering voor water- en stofbescherming, en is schokbestendig. Het scherm is een 120Hz AMOLED-paneel met FHD-resolutie, wat een grote sprong voorwaarts is tegenover de OPPO A5 Pro.

Naast zijn grote capaciteit blijft de batterij ook langer zijn gezond. Uit testen blijkt dat de batterij na 1.830 oplaadcycli nog steeds meer dan 80% van zijn oorspronkelijke capaciteit behoudt. In combinatie met 80W SUPERVOOC Flash Charge-opladen, kan de OPPO A6 Pro 5G in slechts 51 minuten tot 100% worden opgeladen.

Aan de buitenkant van de telefoon biedt AGC DT-Star D+ Crystal Shield Glass extra bescherming tegen krassen en stoten. Aan de binnenkant beschermt OPPO’s eigen hoogwaardige AM04-aluminiumlegering, die volgens testen tot 1.000 buigingen kan weerstaan, het moederbord en andere onderdelen. Dankzij deze materiaal- en ontwerpinnovaties heeft de A6 Pro 5G ook een Military-Grade Shock Resistance-certificering.

Ten slotte is de OPPO A6 Pro vanaf vandaag verkrijgbaar voor 299 euro. Er is één configuratie (8GB RAM + 256GB opslag) en je kan kiezen uit twee kleuren, Lunar Titanium (zilver) en Stellar Black (donkerblauw).