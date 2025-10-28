OPPO lanceert Find X9-serie wereldwijd met 200MP-telefotocamera en reusachtige batterij

Prijs en beschikbaarheid De OPPO Find X9 en Find X9 Pro zijn per direct wereldwijd verkrijgbaar. De Find X9 kost 999 euro (12GB RAM en 512GB opslag). De Find X9 Pro komt met 16GB RAM en 512GB opslag voor 1.299 euro.

OPPO heeft de nieuwe Find X9 en Find X9 Pro wereldwijd aangekondigd. De smartphones bieden verbeteringen op het gebied van camera’s, prestaties, batterijduur en software. De Find X9 Pro krijgt daarbij de meeste upgrades, met een 200MP-telefotocamera ontwikkeld in samenwerking met Hasselblad en een batterij van 7.500mAh.

Nieuwe generatie Hasselblad-camera’s

De Find X9-serie zet de samenwerking tussen OPPO en Hasselblad voort. Beide modellen hebben drie 50MP-camera’s: een hoofdcamera, een ultragroothoekcamera en een periscooptelecamera. De Pro-versie gaat een stap verder met een aangepaste 1/1,28 inch Sony LYT 828-sensor voor de hoofdcamera en een 200MP-zoomcamera met een groot diafragma van f/2,1. Volgens OPPO zorgt dit voor meer lichtopname en scherpere resultaten bij het inzoomen.

Daarnaast introduceert OPPO de zogeheten LUMO Image Engine, een nieuwe beeldverwerkingsarchitectuur die gebruikmaakt van parallelle berekeningen. Een hele mond vol maar hierdoor moet de camera efficiënter omgaan met rekenkracht en energieverbruik, terwijl de beeldkwaliteit behouden blijft. De toestellen kunnen bovendien 4K Motion Photos opnemen, waarbij elk frame als stilstaand beeld in hoge resolutie kan worden opgeslagen.

Grote batterijen en snelle prestaties

De Find X9-serie kenmerkt zich door een grote batterij, veel groter dan bij concurrenten zoals Samsung en Apple. De standaard Find X9 heeft een 7.025mAh-batterij, terwijl de Pro-versie zelfs een batterij van 7.500 mAh krijgt. Dit is uitzonderlijk groot voor een high-end smartphone. Beide toestellen ondersteunen 80W snelladen via kabel, 50W draadloos opladen en 10W omgekeerd draadloos opladen.

Onder de motorkap draait de Find X9-serie op MediaTeks nieuwe Dimensity 9500-chipset, gebouwd op het 3nm-proces van TSMC. De chip belooft verbeterde prestaties en efficiëntie, met een vernieuwde GPU en NPU voor grafische en AI-taken. Dankzij OPPO’s eigen Trinity Engine moeten apps en games stabieler draaien, ook bij langdurig gebruik.

Design en software

Beide modellen hebben een 120Hz-scherm met een maximale helderheid van 3.600nits. De toestellen zijn bovendien IP68-gecertificeerd tegen stof en water, met extra bescherming tegen hoge temperaturen en krachtige waterstralen.

Tot slot is de Find X9-serie de eerste met ColorOS 16, gebaseerd op Android 16. De update introduceert soepelere animaties, AI-functies voor productiviteit kunnen in 2025 natuurlijk niet ontbreken (denk aan automatische transcripties en samenvattingen) en uitgebreidere cross-device mogelijkheden via O+ Connect. Hiermee kunnen gebruikers bijvoorbeeld hun computer op afstand bedienen of tot vijf apps tegelijk spiegelen.