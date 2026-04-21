Oppo Find X9 Ultra met vier geavanceerde camera's officieel gelanceerd voor 1.699 euro

Oppo introduceert vandaag zijn nieuwste flagship, de Find X9 Ultra. Hij valt vooral op door zijn camera's, waaronder ’s werelds eerste 50MP-telefotocamera met 10x optische zoom, dubbele 200MP-sensoren en uniek ontwerp met Hasselblad-branding.

De Find X9 Ultra is uitgerust met het "Hasselblad Master Camera System", bestaande uit vijf speciaal ontworpen camera's. Een zoom met groot bereik (en goede kwaliteit) in smartphones is een uitdaging vanwege het gebrek aan ruimte. De Oppo Find X9 Ultra heeft echter een unieke 50MP-telefotocamera met 10x optische zoom die mogelijk wordt gemaakt door het licht vijf keer te weerkaatsen voor het op de sensor valt. Sensor Shift-beeldstabilisatie zorgt er op zijn beurt voor dat de beelden scherp en stabiel blijven.

De vijfde camera zit in de rechter benedenhoek (Image credit: Blue Pixl Media)

Naast deze 10x-telelens zijn er twee Hasselblad-camera's van 200MP. De 200MP-hoofdcamera is voorzien van een nieuwe 1/1,12-inch Sony LYTIA 901-sensor. Met een snel diafragma van f/1,5 evenaart deze qua lichtopname de 1-inch hoofdcamera van de vorige generatie. Daarnaast is er nog een 200MP-telefotocamera met 3x optische zoom, die ook op de Oppo Find X9 Pro zit. De vierde camera is een 50MP-groothoekcamera en daarnaast is er nog een True Color-camera.

De nieuwe generatie Hasselblad Master Mode geeft je daarnaast meer controle. Aangedreven door een geheel nieuwe imaging-pijplijn, omzeilt deze modus de agressieve tone-mapping die typisch is voor smartphones. Dit zorgt ervoor dat fotografen uiterst gedetailleerde, natuurlijke beelden vastleggen.

Als je nog meer uit de Oppo Find X9 Ultra wil halen, heb je de Explorer Case nodig. Die is voorzien van een tweetrapsknop voor scherpstelling en sluiter, in combinatie met een draaiknop voor soepele zoom. Hier hoort ook de OPPO Hasselblad 300 mm Explorer Teleconverter bij. Deze precisielens, met 16 glaselementen, kan rechtstreeks op de 3x-telelens worden gemonteerd voor een brandpuntsafstand van 300 mm en een 13x optische zoom.

Onder de motorkap vinden we de Snapdragon 8 Elite Gen 5 met 12GB RAM en 512GB opslag. Dankzij de 7.050mAh-batterij kan je meer dan een dag verder en opladen kan voor het eerst met 100W. Het updatebeleid loopt wat achter op dat van Samsung en Google, want Oppo belooft hier vijf jaar software-updates en zes jaar security-updates.

De Oppo Find X9 Ultra is ten slotte vanaf 7 mei verkrijgbaar in de kleuren Tundra Umber (dat zie je hier op onze foto's) en Canyon Orange voor een adviesprijs van 1.699 euro. Wie voor 5 juni bestelt krijgt nog een Oppo Pad SE (269 euro) en SUPERVOOC 100W-oplader (79 euro) cadeau.