Oppo X 2021: bekijk de oprolbare smartphone in actie

Vouwbare smartphones hebben de potentie om uit te groeien tot de meest interessante staaltjes techniek in de wereld van mobiele technologie. Er zijn al de nodige foldables op de markt, maar lang niet alle fabrikanten die bezig zijn met deze technologie hebben reeds een product op de markt gezet. Veel van deze bedrijven zijn pas net begonnen met het experimenteren van flexibele displays, of wachten liever totdat deze markt volwassen wordt.

Oppo behoort zeker niet tot de laatste groep, want de fabrikant experimenteert volop met flexibele displays. De oprolbare Oppo X 2021 is de conceptsmartphone die hier het levende bewijs van is. De hoogste tijd om eens nader kennis te maken met dit toestel.

De Oppo X 2021 is de eerste concepttelefoon met een oprolbaar display ooit. Het scherm ontvouwt zich aan de zijkant om het display om te toveren van smartphone- naar tabletformaat. Voordat je nu al in alle haast op zoek gaat naar webshops die het product verkopen: het is een proof of concept en Oppo heeft geen plannen om dit specifieke model in de verkoop te laten gaan.

Bekijk de Oppo X 2021 in actie in onderstaande tweet:

This is the #OppoX2021, a concept smartphone that can unroll and become a tablet at the touch of a button!Read more about it in our coverage from #MWCS on: https://t.co/oynpCMp0VD pic.twitter.com/61Td2J720CFebruary 25, 2021 See more

Het grootste voordeel van een oprolbaar scherm tegenover een foldable met twee aparte schermen die aan elkaar gekoppeld zijn met een scharnier? Dat is zonder meer het ontbreken van een plooi in het display.

Elke vouwbare smartphone die we hebben gebruikt, of het nu gaat om de Samsung Galaxy Z Fold 2 of de nieuwe Huawei Mate X2, hebben een rimpel of twee lopen over het stuk van het scherm waar het scharniergewricht zit. Hoewel je dit in het begin als je er recht voor zit redelijk goed kunt negeren, verwachten we wel dat zo een plooi na verloop van tijd wel erger wordt. Het hoeft zeker geen dealbreaker te zijn voor consumenten, maar het is natuurlijk beter om er geen te hebben.

De Oppo X 2021 heeft (officieel) twee standen: (half) opgerold en volledig uitgerold. Een swipe op het capacitieve pad op de rechterrand is verantwoordelijk voor de transformatie. Het is een waar genot om de uitrol te aanschouwen. In de opgerolde modus ziet het apparaat eruit als een redelijk normale smartphone met een 6,7 inch scherm, zij het wat aan de dikke en zware kant. Volledig uitgerold beschik je over een 7,4 inch display met 4:3 beeldverhouding.

Om het display vrij te houden van plooien gebruikt Oppo 'Warp Track', een scherm gemaakt van speciaal laminaat wat slechts 0,1 millimeter dik is. Het is dik genoeg om tegen een stootje te kunnen, maar ook dun genoeg om flexibel op- en uitgerold te kunnen worden.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Future)

De stijfheid van het mechanisme zorgt ervoor dat de Oppo X 2021 ook zijn vorm aanhoudt wanneer deze niet volledig in- of uitgerold is. De grootte van het scherm is dus aanpasbaar en dat biedt mogelijkheden voor diverse applicaties.

Een voorbeeld: speel je een film af op de bovenzijde van het display en een Twitter-feed aan de onderzijde, dan krijg je vaak ongewenste zwarte balken rondom de content (letterboxing). Op een oprolbare smartphone zoals de Oppo X 2021 waarbij je zelf het formaat kunt bepalen, zou het zomaar eens mogelijk zijn om de app-formaten naar eigen hand te kunnen zetten.

Oppo heeft haar software flink moeten aanpassen om ervoor te zorgen dat elementen van de user interface overweg kunnen met alle mogelijke beeldformaten. Alleen bij een uitgebreide test kunnen we erachter komen hoe goed het aanpassen is gelukt.

Android staat nu niet bepaald bekend in het aanpassen aan grotere schermen, zoals tablets. Aangezien Google een tijd geleden aankondigde om foldables te gaan ondersteunen, hopen we dat er op korte termijn toch verbeteringen doorgevoerd worden in de software van Android.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Future) Het toestel wordt hier draadloos opgeladen, zonder dat het contact hoeft te maken met de draadloze oplader. Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Future)

Een andere interessante functie van de Oppo X 2021 die tentoon werd gesteld op het MWC in Shanghai is de draadloze laadfunctie, maar dan niet op de manier die je gewend bent. De concepttelefoon van Oppo laadt namelijk zelfs draadloos op als er geen contact wordt gemaakt met het laadapparaat.

Over deze functie meldde Oppo zelf niets tijdens de onthulling van de smartphone, maar het kan zeker onderdeel zijn van Oppo's grotere plan omtrent draadloos opladen.

Het ziet er niet naar uit dat Oppo dit 'prototype' wil gaan verkopen. Voor nu moeten we er vrede mee hebben dat het een proof of concept blijft en een alternatieve kijk biedt op hoe vouwbare smartphones eruit kunnen zien.

Voor iedereen die op zoek is naar high-end toestellen van Oppo hebben we goed nieuws: het duurt waarschijnlijk niet lang meer voordat de Oppo Find X3 op de markt komt.