Exclusief: Huawei Mate X2 hands-on

Ook nu Huawei minder goede tijden kent, blijft de fabrikant volop bezig met innoveren. Een goed voorbeeld hiervan is de nieuwe Huawei Mate X2. Ben je benieuwd naar wat de foldable precies te bieden heeft, lees dan vooral verder voor onze bevindingen.

De vouwbare smartphone is op 22 februari gepresenteerd tijdens het MWC in Shanghai. De Mate X2 is sinds 25 februari beschikbaar in China, maar over een eventuele releasedatum in Europa wil Huawei niets kwijt. De instapversie met 256GB opslag kost 17.999 Chinese renminbi, wat ongeveer gelijk is aan 2.280 euro. De 512GB-variant kost 18.999 Chinese yuan, wat omgerekend iets meer dan 2.400 euro is.

Het is de eerste vouwbare smartphone van Huawei wat een flexibel display aan de binnenkant heeft. De originele Mate X en Mate Xs hebben het vouwbare scherm aan de buitenkant zitten.

Bekijk onze hands-on video met de Huawei Mate X2 in de tweet hieronder

The #HuaweiMateX2 is amongst the most interesting foldables of the season. While it is currently available only in China, here's an exclusive first-look at what it has to offer!Check out the entire gallery: https://t.co/y1NYRubzFu pic.twitter.com/DOhXdEfIb8February 24, 2021 See more

Wat meteen opvalt aan de Mate X2 is de grootte. Hoewel het 8 inch-display aan de binnenkant wellicht niet zoveel groter klinkt als wat de Samsung Galaxy Z Fold 2 te bieden heeft (7,6 inch), is het kijkgebied een stuk groter. Combineer dat met de relatief dikke randen aan de zijkant, en je zou zelfs kunnen spreken van tabletformaat.

Huawei verzekerde ons tijdens onze kennismaking met de Mate X2 dat het extra scherm zeker zo zijn voordelen heeft. Doordat er een aangepaste softwareschil draait bovenop een open source-versie van Android, zitten er enkele interessante trucjes in de software om onder meer betere multitasking te bieden.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

Net als iPadOS en Samsungs One UI zorgt een swipe van de rechterrand naar binnen ervoor dat een lijst van geoptimaliseerde apps getoond wordt, waarna je er een van kunt openen op de helft van het scherm. Er is tevens een optie om meer apps in aanpasbare zwevende vensters toe te voegen, om zo het maximale te halen uit het grotere scherm.

Als we de hardware van dichterbij bekijken, lijkt de Huawei Mate X2 veel meer premium en gepolijst dan zijn voorgangers. Dit is grotendeels te danken aan het nieuwe, verbeterde scharniermechanisme. Met wat technisch vernuft is Huawei erin geslaagd om een opvouwbaar scharnier te maken dat geen ruimte laat tussen de schermen wanneer het wordt opgevouwen. Een neveneffect van dit ontwerp is dat de twee zijden van de telefoon niet even dik zijn: de helft met de camerahardware is bijna twee keer zo dik als de andere helft, die ongeveer 4,4 mm is. Huawei zegt dat deze asymmetrische gewichtsverdeling het gemakkelijker maakt om de telefoon in de hand te houden.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

Met een dikte van 14,7 millimeter in gesloten vorm mag je spreken van een fors apparaat, zeker in combinatie met een gewicht van 295 gram (via GSMArena). Een belangrijke factor hierin is de toevoeging van een periscopische sensor. Deze nieuwe camera is in staat om 10x optische zoom en 100x digitale zoom te bewerkstelligen. De geavanceerde technologie neemt redelijke wat ruimte in op de Z-as in vergelijking met conventionele sensoren en lenscombinaties.

Het stopt echter niet bij de periscopische camera. In totaal zitten er namelijk nog eens vijf extra camera's verwerkt in de Mate X2: twee in het buitenste display en vier aan de achterzijde. De primaire camera is 50MP-camera met optische beeldstabilisatie, gevolg door een 16MP-groothoekcamera, 12MP-telefotocamera met 3x optische zoom en de hierboven genoemde periscopische 8MP-camera met 10x optische zoom.

Aan de voorzijde zit een 8MP-camera en een 16MP-groothoekcamera. Gezien het feit dat Huawei al een lange tijd floreert in onze lijst met beste camera smartphones, verwachten we niets minder dan topkwaliteit van de Mate X2. Voor een sluiten eindoordeel moet je echter wachten op de volledige review.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

Het scharnier is ook verbeterd met een sterkere spanning over het geheel. Ook is er een mechanisme actief wat het scherm opent of sluit wanneer je zelf bijna deze actie hebt voltooid. In uitgeklapte vorm is de zichtbare schermplooi breder dan bij de Galaxy Z Fold 2, maar je ziet er waarschijnlijk makkelijk doorheen als je content bekijkt op het display.

De Huawei Mate X2 maakt gebruik van een 90Hz display op zowel het display aan de binnen- alsook de buitenzijde. Deze technologie moet ervoor zorgen dat scrollen, swipen en gamen ontzettend vloeiend moet aanvoelen en eruitziet. De inbegrepen versie van EMUI is tevens geoptimaliseerd om er soepeler uit te zien.

In gevouwen vorm is de smartphone redelijk dik en breed. Gebruik met één hand is dan ook een lastige optie voor de meeste mensen. Zeker bij langere gebruikerssessies raden we aan om twee handen te gebruiken.

De Huawei Mate X2 komt beschikbaar in de kleuren: zwart, wit, blauw en roze. Hoewel we niet alle kleurversies hebben gezien, vinden we de licht roze versie die we hebben getest er interessant uitzien.

Het vouwbare toestel van Huawei is verder uitgerust met een 5nm Kirin 9000-chipset, 4.500mAh aan accucapaciteit en ondersteuning voor 55W snelladen, een capacitieve vingerafdrukscanner aan de zijkant en dualsim-ondersteuning.

De nieuwe Huawei Mate X2 is een foldable die wellicht niet snel buiten China op de markt komt, en dat heeft vooral te maken met het gebrek van een Google-licentie. De app-markt is voor Europese begrippen dan ook wat schaars. Desondanks groeit Huawei's App Gallery, het alternatief voor de Google Play Store, met de maand. Een Europese release sluiten we dan ook niet helemaal uit.