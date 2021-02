Huawei Mate X2 gelanceerd: prijzige foldable met top specs

De niche-markt van vouwbare smartphones is een beetje groter geworden met een nieuwe speler. De Huawei Mate X2 is een nieuwe boekvormige vouwbare smartphone, en zelfs zonder de constante vergelijkingen tijdens het lanceringsevenement van het toestel is deze smartphone duidelijk een rivaal voor de Samsung Galaxy Z Fold 2.

De Huawei Mate X2, die in een video op YouTube werd aangekondigd, komt met top specs en een enorm hoog prijskaartje. De video toont een evenement in China, voorzien van Engelse ondertitels. Dit impliceert dat de smartphone eventjes in China zal blijven, maar dat we gaandeweg een wereldwijde release krijgen.

De smartphone kost 17.999 Chinese yuan, wat op 2.300 euro uitkomt, voor 256GB opslaggeheugen, en 18.999 yuan (2.420 euro) voor 512GB. Vergis je niet: het is een enorm prijzige smartphone. Zelfs als de conversies grofweg hetzelfde blijven als de globale prijzen wordt deze smartphone nog duurder dan de Galaxy Z Fold 2 met zijn prijs van 1.999 euro.

Lees hier onze review van de Huawei Mate Xs

We hebben ook de Motorola Razr 5G (2020) uitgetest

Op zoek naar een gewone smartphone? Dit zijn de beste topklasse smartphones

Huawei Mate X2 specs

In tegenstelling tot de Huawei Mate Xs heeft de Mate X2 een scherm binnenin als hij wordt gesloten, met een tweede display aan de buitenkant. De Galaxy Z Fold maakt ook van dit ontwerp gebruik.

Het hoofdscherm meet diagonaal 8,01 inch met een 2480 x 2200 resolutie, en het buitenste scherm is 6,45 inch met 2700 x 1160. Beide schermen hebben een ververssnelheid van 90Hz.

Het kleinere display aan de buitenzijde bevat een punch-hole cut-out met twee camera's, 8MP en 16MP, waarvan de laatste een groothoeklens heeft. De hoofdcamera's zitten aan de andere kant van het buitenste scherm, en ze bestaan uit een 50MP hoofd, 10MP periscoop (voor 10x optische zoom), 12MP telefoto (voor 3X optische zoom) en 16MP groothoekcamera.

De Huawei Mate X2 heeft een 4.500mAh batterij, wat vrij beperkt lijkt voor een vouwbare smartphone, samen met 55W laden. Het bevat een Kirin 9000 chipset, wat de efficiëntie van de batterij moet omhoog krikken, en brengt ook 5G-compatibiliteit. Er zijn ook dual SIM-opties.

Tijdens het lanceringsevenement bracht Huawei de twee belangrijkste elementen van vouwbare smartphones aan: het scharnier en display. Het scharnier is naar verluidt ontwikkeld om zo klein mogelijk te zijn. Als je het toestel sluit, dan is er inderdaad geen ruimte tussen de twee zijden van het scherm, in tegenstelling tot andere vouwbare smartphones. Bovendien is de plooi voor deze vouw met 40 procent verminderd als de smartphone open is, al zal jet het nog steeds wat opmerken.

De twee 'zijdes' van de Huawei Mate X2 hebben een verschillende dikte, en de smartphone versmalt geleidelijk aan. Op de dunste kant meet hij 4,4mm, maar voor de dikste kant hebben we nog geen metingen. Met dit ontwerp blijft het toestel dus, en verzekert het dat er voldoende plaats is aan de dikkere kant voor de cameramodule.

Dit heeft twee voordelen. Om te beginnen zou hij volledig uniform moeten zijn zodra de smartphone is gesloten. Ten tweede ligt het zwaartepunt iets meer naar één kant, waardoor je de smartphone naar verluidt eenvoudiger met één hand kan vasthouden. De Amazon Kindle Oasis e-reader heeft een gelijkaardig ontwerp, en daar werkt het vrij goed.

In China verschijnt het toestel in vier kleuren: roze, blauw, zwart en wit. We wachten nog steeds op meer nieuws rond de globale beschikbaarheid, maar in China zal de Mate X2 te koop zijn vanaf 25 januari.

Zodra we meer nieuws hebben over het wereldwijd uitrollen van de Huawei Mate X2 houden we je op de hoogte. We hopen alvast dat hij iets meer betaalbaar is dan de Chinese prijzen doen vermoeden.