TCL bevestigt de lancering van een rolbare of vouwbare smartphone dit jaar

Wordt 2021 het jaar van de rolbare smartphone? Dat zou best kunnen, nu niet enkel LG de LG Rollable heeft onthuld, maar ook TCL een tipje van de sluier heeft opgelicht van de rolbare smartphone waar het aan werkt. Daarnaast heeft het ook bevestigd dat het dit jaar een smartphone met een flexibel scherm zal lanceren.

Stefan Streit, de algemene manager van de globale marketing voor de smartphone-afdeling van TCL heeft dat onthuld aan CNET, maar wou verder niets kwijt over of het nu over een vouwbare of rolbare smartphone ging.

Daarom vermoeden we dat het om een vouwbare smartphone gaat, aangezien er reeds een aantal bedrijven zijn die ze al verkopen. Het bekendste daarvan is Samsung met de Samsung Galaxy Z Fold 2. Daarbovenop toonde TCL iets meer dan een jaar geleden nog een concept voor een vouwbare smartphone, dus het heeft meer dan genoeg tijd gehad om dit om te zetten naar een commercieel product.

We willen hiermee niet uitsluiten dat het toch een rolbare smartphone wordt, zeker nu TCL al een duidelijk zicht heeft gegeven van zijn rolbare concepttoestel, genaamd de 'AMOLED Rollable Display'. In de video hieronder kan je zien dat het toestel zich naar boven vergroot met de druk op een knop als je het in portret-modus vasthoudt. Daarmee gaat het van 6,7 inch naar 7,8 inch.

Het toestel is blijkbaar minder dan 10mm dik, wat wil zeggen dat het niet veel dikker is dan een typische smartphone. Daarmee heeft het een voordeel ten opzichte van vouwbare toestellen, die vrij dik kunnen uitvallen als ze bij elkaar worden gevouwen.

De smartphone heeft zo te zien ook een spiegelende achterkant, en naar verluidt zal de interface zich aanpassen als je de grootte van het scherm aanpast. Het is nog niet duidelijk wat TCL hiermee wil zeggen. Het kan inhouden dat applicaties en video's naadloos van grootte wisselen, of dat het uiterlijk van de interface en de manieren waarop je met de smartphone omgaat zich aanpassen.

In een iets meer ambitieuze zet heeft TCL ook een 'Printed Flexible OLED Scrolling Display' getoond dat aanvoelt als een stuk papier, slechts 0,18mm dik is, en kan worden uitgerold van een smalle buis tot een scherm van 17 inch. Het ziet er enorm futuristisch uit, dus we vermoeden dat we dit nog niet in 2021 in de rekken zullen zien verschijnen.