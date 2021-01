LG onthult naar verluidt flexibele gaming monitor op CES 2021

LG toont mogelijk een buigbare, flexibele gaming monitor tijdens CES 2021. Het scherm zou naar verluidt met een druk op de knop van een plat scherm in een gebogen scherm moeten veranderen.

Vouwbare telefoons worden steeds populairder en we hebben al wat veelbelovende ontwikkelingen gezien op het gebied van rolbare en vouwbare televisies. Deze kunnen gemakkelijk worden weggestopt als ze niet in gebruik zijn. Het is geen verrassing dat deze trend zich voortzet in de wereld van gaming monitoren. Het biedt namelijk een praktische manier om het aantal (zichtbare) schermen in je huis te verminderen.

Engadget meldt dat het "vouwbare CSO (Cinematic Sound OLED) scherm" een 48 inch 4K-monitor is, met een platte modus voor het kijken van tv en films, en een curved optie voor gaming.

Het zou niet het eerste uitstapje zijn van LG naar een van vorm veranderend scherm. De eerste commercieel beschikbare rolbare tv is in Zuid-Korea al te koop. Het verschil met dit scherm is de Cinematic Sound-functie, waardoor het gehele paneel in een speaker verandert.

Buigen en vormen

LG's flexibele monitor zal voorlopig slechts een demo model blijven. Als het toch publiekelijk beschikbaar wordt, zal er ongetwijfeld een immens hoog prijskaartje aan hangen. De oprolbare OLED kostte namelijk omgerekend zo'n 75.000 euro in Zuid-Korea.

CES 2021 vindt plaats van 11 tot 14 januari - dit maal zonder afgeladen Las Vegas Convention Center zoals in voorgaande jaren. De grootste techbedrijven ter wereld zullen hun nieuwste troeven demonstreren in een virtueel evenement. Houd TechRadar in de gaten over meer nieuws omtrent CES.