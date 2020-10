TCL heeft een zijwaarts oprolbare OLED-tv ontwikkeld

Televisie- en elektronicafabrikant TCL heeft een aantal ontwerpen voor oprolbare OLED-schermen ontwikkeld en we hebben nu beelden van deze televisies in actie.

De DTC-conferentie zag TCL dit jaar het podium betreden met twee prototypes van de technologie, waarvan de ene verticaal ontvouwt (zoals de oprolbare LG OLED) en de andere horizontaal. Beiden zijn te zien in onderstaande video, met dank aan OLED-info:

De zijwaarts oprolbare OLED is voornamelijk interessant, aangezien de enige commercieel verkrijgbare oprolbare tv - de LG Signature Series OLED TV R - verticaal ontvouwt. Het lijkt erop dat deze flexibele schermen steeds betrouwbaarder worden. Meer fabrikanten grijpen de kans om hun oprolbare technologie publiekelijk te tonen.

Er is nog geen officiële benaming bekend voor de oprolbare schermen van TCL, maar we hoeven deze dan ook niet in de nabije toekomst te verwachten. LG heeft zijn oprolbare OLED getoond tijdens een expositie in begin 2019, het duurde tot ver in 2020 voordat deze tv eindelijk verscheen (en enkel in Zuid-Korea).

Als je op zoek bent naar een nieuwe OLED-televisie, kun je onze Black Friday-deals in de gaten houden om te zien welke televisies een korting krijgen. Het wachten op de oprolbare televisies van TCL en LG in Europa zal namelijk nog wel even duren.

Draaien, vouwen, buigen

OLED-schermen kunnen gemakkelijker worden gedraaid, gevouwen en gebogen dan LCD-schermen. Ze hebben geen backlight nodig die moet worden opgevouwen. De ruimtebesparing van OLED biedt een groot voordeel voor televisies die hun scherm kunnen verbergen als dat niet gebruik wordt. Eerder konden enkel projectors dit.

Mogelijk ligt er een mooie toekomst in het verschiet voor flexibele schermtechnologieën, hoewel de beperkte beschikbaarheid en hoge prijzen tot nu toe een erg jonge innovatie laten zien.