LG presenteert binnenkort vernieuwde oprolbare televisie

Het is alweer bijna een jaar geleden dat de wereld van televisies werd opgeschrikt door een wel heel bijzonder apparaat van LG. De ietwat magische LG R9 OLED TV bleek in staat om zichzelf op te rollen, een nog vrij ongekend gezicht.

De Zuid-Koreaanse fabrikant gooide alom hoge ogen met dit futuristische design. Destijds garandeerde LG dat deze nieuwe generatie televisies nog voor het einde van het jaar op de markt moest komen. Fast forward naar 2020 en we zien dat deze belofte niet stand heeft gehouden helaas.

Ondanks deze tegenvaller gaat LG gewoon vrolijk verder met het uitbrengen van futuristische televisies. Volgens Engadget is LG bezig om opnieuw een oprolbare OLED-televisie te presenteren. IN plaats van beneden naar boven, rolt de nieuwe versie van boven naar beneden uit.

LG oprolbare televisie 2020

Hoe de nieuwe televisie er exact uit gaat zien, durven we op dit moment nog niets over los te laten. Wel is duidelijk dat het wederom gaat om een 65 inch-model. De resolutie van de televisie bedraagt 4K. Verder informatie over beschikbare poorten en dergelijken is eveneens onbekend.

We zijn benieuwd of LG het ook dit jaar aandurft om de belofte te maken dat deze nieuwe versie van de oprolbare televisie nog in 2020 op de markt komt. Voor nu is ook hier geen informatie over.

De Zuid-Koreanen hebben meer dan genoeg innovatieve tech om te presenteren, zo blijkt uit het interview. Op het vlak van televisie komt LG ook met een 88 inch OLED televisie met '11.2 audiosysteem'.

We kunnen ons onder andere opmaken voor een 55 inch videowanden voor vliegtuigcabines, 55 inch Full HD transparante OLED-displays, en een 65 inch OLED-scherm dat buigbaar is naar beide kanten.