'Apple's vouwbare iPhone verschijnt naast iPhone 14'

Apple werkt naar verluidt aan een vouwbare iPhone, die bekend zou kunnen staan als de iPhone Flip. Het lijkt erop dat 2022 een goede gok is voor het verschijnen van dit toestel.

We hoorden al eerder dat de vouwbare iPhone waarschijnlijk in 2022 verschijnt. Nu sluit ook DigiTimes zich hier bij aan. De Aziatische website heeft het vaker bij het rechte eind als het gaat om Apple-nieuwtjes, maar vooralsnog kunnen we de bewering beter met een korrel zout nemen.

DigiTimes heeft echter wel wat sterke argumenten omtrent de bewering: de productie van OLED-schermen (en flexibele OLED-schermen in het bijzonder) is opgeschroeft door Samsung. Het is mogelijk dat deze in de toekomst hun weg zullen vinden in de vouwbare iPhone.

Na een wat wankele start brengt Samsung nu met toenemende regelmaat betrouwbare vouwbare telefoons uit, zoals de Galaxy Z Fold 2 en de Galaxy Z Flip. Er is zelfs sprake van een opvouwbaar toestel dat het in de nabije toekomst zal overnemen van de Galaxy Note-serie.

Reguliere acceptatie

Apple is iets conservatiever dan Samsung als het gaat om het experimenteren met vormfactoren, maar het lijkt erop dat Apple denkt dat ze Samsung voldoende voorsprong heeft gegeven en dat de technologie robuust genoeg is voor reguliere acceptatie.

Er lijkt weinig twijfel over te bestaan dat Apple overweegt om een vouwbare iPhone te lanceren. Het bedrijf is al meer dan een jaar bezig met het aanvragen van patenten rond de technologie. Of een iPhone Flip ooit in productie komt, is een andere kwestie, maar er liggen blijkbaar ideeën op de tekentafel.

We verwachten niet dat er in 2021 een opvouwbare iPhone naast de iPhone 13 zal verschijnen, maar zien een verschijning naast de iPhone 14 wel als optie. DigiTimes is overigens niet de enige bron die suggereert dat 2022 het jaar is voor een Apple-smartphone met een buigbare scherm.

Er wordt ook gezegd dat de aanstaande opvouwbare iPhone de iPad Mini gaat vervangen, aangezien beide apparaten een scherm van ongeveer dezelfde grootte zouden hebben (de iPad Mini heeft een 7,9 inch scherm).