'Vouwbare iPhone leent belangrijke feature van Galaxy Z Flip'

We weten nog niet helemaal wat we moeten verwachten van de eerste vouwbare iPhone, laat staan hoe deze genoemd wordt. Wellicht wordt het iPhone Flip, iPhone Fold, of iets compleet anders. We krijgen wel een idee van hoe het eindproduct eruit kan komen te zien aan de hand van patenten.

Het meest recent ontdekte patent (via Patently Apple) toont een van de vele ontwerpen waar Apple voor kan gaan kiezen. Zelfs al kiest de fabrikant uit Cupertino er niet voor om het desbetreffende patent te gebruiken, geeft het wel een inkijkje in de hersenen van het designteam.

Het nieuwe patent toont een grote opvouwbare smartphone, vergelijkbaar met wat we kennen van de Samsung Galaxy Fold. Deze klap je in elkaar wanneer je het toestel niet gebruikt om ruimte te besparen. Wel lijkt Apple een trucje geleend te hebben van de Galaxy Z Flip, namelijk een kleine notificatiestrip.

Patent vouwbare iPhone

In de Samsung Galaxy Z Flip is er een smal notificatiepaneel geplaatst aan de voorzijde. Zo zie je makkelijk en snel of je berichtjes, voicemails of andere notificaties hebt, zonder dat je hiervoor het toestel hoeft open te klappen. De Motorola Razr kent een soortgelijk trucje, alhoewel het daar meer op een tweede scherm leek vanwege de grootte.

In tegenstelling tot de Samsung en Motorola foldables die een apart scherm hebben voor notificaties, lijkt het iPhone Fold-concept een deel van het grote scherm te gebruiken wanneer deze in de vouwstand zit. Dit gedeelte schijnt door het opgevouwen gedeelte.

Dankzij het ontbreken van een apart scherm zou dit model zomaar eens goedkoper kunnen zijn om te produceren dan de concurrentie. Ook kan dit in het voordeel werken van de batterijduur. De Galaxy Fold had bijvoorbeeld een volledig tweede scherm aan de voorzijde zitten.

iPhone Flip of Fold?

Dat dit smartphonepatent bestaat, wil nog niet zeggen dat deze smartphone ooit het levenslicht gaat zien. Wel kan het ons een indicatie geven van wat we min of meer mogen verwachten als Apple een vouwbare smartphone op de markt brengt.

Het is ons niet duidelijk of Apple een grotere vouwbare smartphone (zoals hierboven), of een klaptelefoon (zoals de Galaxy Z Flip) als eerste uit gaat brengen. We hebben namelijk patenten voor beide modelversies van Apple voorbij zien komen.

Op het moment van schrijven lijken klaptelefoons een stukje meer in trek te zijn, aangezien de Razr en Z Flip de meest recent uitgebrachte foldables zijn. Ook is de klaptelefoon een stuk modieuzer naar onze mening, en dat is iets waar Apple altijd rekening mee houdt.