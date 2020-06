Samsung Galaxy Fold 2 render lijkt verdacht veel op Galaxy Note 20

The Samsung Galaxy Fold 2 might not have its predecessor's big notch

Ondanks het feit dat de nieuwe foldable van Samsung al begin augustus op de markt komt, hebben we er nog niet zo heel veel van gezien in het geruchtencircuit. Daar lijkt nu wat verandering in te komen. Er is een kwalitatief hoogwaardige render opgedoken waar we de Galaxy Fold 2 in volle glorie zien. Het gelekte design heeft nogal veel weg van de Galaxy Note 20.

De render is gedeeld door @UniverseIce, een leaker met een behoorlijk betrouwbaar track record. Het toont het toestel in ontvouwde modus, wat het meteen een zeer tablet-achtige look geeft. Er is zeker sprake van een bezel rondom het scherm, maar niet heel extreem.

Er is ook een cameragat aanwezig, wat een welkome verbetering is ten opzichte van de grove notch op de originele Galaxy Fold. Hoewel de positie in uitgevouwen modus nogal vreemd lijkt, zit er wel een vorm van logica achter.

Fold 2 pic.twitter.com/ysdw6oIjqcJune 24, 2020

In een vervolgtweet zien we de Galaxy Fold 2 in een andere positie, namelijk wanneer het display ingeklapt is. Wat blijkt? Het cameragat bevindt zich dan in het centrum, net als bij de Samsung Galaxy S20, en ook zoals we gezien hebben bij de recente Note 20 leaks.

Het betekent ook dat de hardware voor de frontcamera niet de camera-opzet aan de achterkant in de weg zit. Laatstgenoemde lijkt op de tweede foto een rechthoekig blok aan de rechterbovenzijde te worden, wederom vergelijkbaar met wat we van de andere Samsung-vlaggenschepen kennen. Je kunt de frontcamera ook niet in het midden van het grote uitgeklapte scherm plaatsen, aangezien daar het vouwscharnier zit.

Al met al is het design van de Galaxy Fold 2 in lijn met wat we eerder van de Zuid-Koreaanse fabrikant hebben gezien. In een reactie op de tweet zien we dat de frontcamera op vrijwel dezelfde plek zit als bij de originele Fold, het ziet er alleen wat vreemd uit door het gemis van de grove notch.

Uiteraard is nog niets officieel, waardoor we aanraden om dit nieuws met een korrel zout te nemen. Al helemaal omdat er nog geen andere duidelijke foto's van de Fold 2 zijn verschenen; we kunnen deze beelden met geen andere leak vergelijken. Grote kans dat daar de komende weken verandering in gaat komen.

We would, of course, still take all this with a pinch of salt, especially as we haven’t seen many Galaxy Fold 2 leaked images prior to this, so there’s little to compare it to. But with the phone likely launching in just over a month we’d expect leaks and rumors to soon start coming thick and fast.