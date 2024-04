Acer breidt assortiment Chromebook Plus-laptops verder uit

Acer heeft vandaag zijn assortiment Chromebook Plus-laptops uitgebreid met de Acer Chromebook Plus 514 (CB514-4H/T), waarmee gebruikers een prestatiegericht, compact en sterk model krijgen, zodat ze meer kunnen doen met de door AI aangedreven capaciteiten van ChromeOS kunnen doen.

De nieuwe Acer Chromebook Plus 514 is de nieuwste aanwinst in het Acer-assortiment Chromebook Plus-laptops die geavanceerde Chromebook-prestaties en -ervaringen bieden en de nadruk leggen op betere hardwaredesigns met geüpgradede schermen en camera's in combinatie in combinatie met nieuwe productiviteit, creativiteit en multimediacapaciteiten.

Alles wat nodig is om meer te doen met Chromebook Plus Zoals alle Acer Chromebook Plus-laptops, hebben gebruikers met de nieuwe Chromebook Plus 514 (CB514-4H/T) de kracht om meer te doen. De Acer Chromebook Plus 514 wordt aangedreven door een Intel Core i3-N305-processor en beschikt over ruim 8 GB aan LPDDR5 RAM voor twee keer zo veel snelheid, geheugen en opslag. Deze Chromebook biedt responsieve prestaties en zorgt voor efficiënte multitasking, of er nou geïntegreerde, door AI aangedreven apps worden gedraaid, zoals Google Docs en Foto's, favoriete programma's in full HD worden bekeken op een 1080p-beeldscherm of dat er films worden gemaakt met LumaFusion. Bovendien zorgt de processor voor een hele dag lang gebruiksplezier met maximaal 11 uur gebruik van de snel ladende batterij.

Het 14-inch Full HD-beeldscherm van deze Chromebook is voorzien van IPS-technologie en biedt een helderheid van 300 nits met brede kijkhoeken zodat alles, van video's en foto's tot beelden en teksten, levendig, scherp en helder is. Het beeldscherm is het perfecte palet voor door AI aangedreven grafische vormgevings- en fotobewerkingstools, zoals Magic Eraser in de geïntegreerde Google Foto's-app, maar ook Adobe Photoshop en Adobe Express die worden aangedreven door generatieve Adobe Firefly AI. Daarnaast is het beeldscherm van de Chromebook Plus 514 verkrijgbaar met of zonder een touchscreen met antireflectiecoating zodat hij ook comfortabel kan comfortabel worden gebruikt in omstandigheden met helder licht.

De krachtige combinatie van snelle en betrouwbare WiFi 6E en vergadergesprektools van de Chromebook Plus 514 maken in contact blijven gemakkelijk en aangenaam. De 1080p-webcam beschikt over Temporal Noise Reduction (TNR) voor ruisonderdrukking en met AI aangedreven tools die helderheid en licht verbeteren en achtergronden onscherp maken. De automatische gezichtsbelichtingsfunctie van de webcam past de belichting aan op basis van de lichtomstandigheden rond het gezicht voor meer flatterende beelden. Hij beschikt tevens over een Blue Glass-lens om nog hoogwaardigere beelden te maken, ook als er weinig licht is. Wanneer privacy vereist is, kan de webcam worden gesloten met een fysieke webcamsluiter en kunnen gebruikers de dubbele microfoons dempen en de camera met één klik uitschakelen. De visuals zijn van topkwaliteit en worden aangevuld door twee omhooggerichte speakers met DTS-audio.

Deze nieuwe lijn wordt verkocht in configuraties met maximaal 512 GB opslag zodat gebruikers belangrijke creaties lokaal kunnen opslaan. Als Acer Chromebook Plus 514-gebruikers geen internetverbinding hebben, kunnen ze gebruikmaken van File Sync op Chromebook Plus om Google Docs, Sheets en Slides altijd toegankelijk te houden, zowel online als offline.

Draagbare en degelijke vormgeving voor connectiviteit en duurzaamheid

De Acer Chromebook Plus 514 is ontworpen als draagbare en toch robuuste optie zodat gebruikers ook onderweg de hele dag lang van de krachtige prestaties kunnen profiteren. De nieuwe Chromebook weegt slechts 1,43 kg en is 20,5 mm dik. Daarmee voldoet hij aan het Amerikaanse MIL-STD 810H-protocol en is bij bestand tegen dagelijks gebruik. Bovendien kan hij met de allernieuwste apparaten worden verbonden, ofwel via Bluetooth 5.2 of via de uitgebreide selectie poorten waaronder dubbele USB 3.2 Gen 1 Type-C-poorten (één per kant) die opladen via USB mogelijk maken.

De nieuwe Acer Chromebook Plus 514 past bij het streven van Acer om een positieve impact te hebben op het milieu, en ondersteunt daarom de Earthion-missie van het bedrijf met diverse EPEAT-registraties en milieuvriendelijke eigenschappen zoals het OceanGlass™-touchpad dat is gemaakt van gerecycled OCB (plastic afval dat in de oceaan zou belanden). Hij bevat gerecyclede materialen, wordt verpakt in een duurzame verpakking en heeft een energiezuinig ontwerp dat voldoet aan de vereisten voor de Energy Star-certificering.

Naadloos apparaatbeheer voor scholen

De nieuwe Acer Chromebook Plus 514 is verkrijgbaar met Chrome Education Upgrade voor naadloos apparaatbeheer in scholen. Chrome Education Upgrade helpt beheerders veel apparaten tegelijk te beheren en biedt extra beleid om alle Chromebook Plus-functies te helpen beheren. De Acer Chromebook Plus 514 is een geweldig apparaat voor docenten en personeel, maar ook voor studenten in het hoger onderwijs, waardoor ze toegang krijgen tot tools zoals Screencast, Adobe Express en File Sync om offlineproductiviteit mogelijk te maken. Met krachtige beheeropties kunnen beheerders productiviteit optimaliseren, apparaatgebruik stroomlijnen en eenvoudig beveiligingsinstellingen toepassen zodat de schoolgemeenschap veilig blijft van bedreigingen. Beheerders kunnen tevens gebruikmaken van de functionele eigenschappen van Chrome Education Upgrade zoals zero-touch enrollment en 24/7 Google-ondersteuning.

Acer Chromebook Plus Enterprise 514 ontgrendelt resources voor bedrijven

De nieuwe Chromebook Plus-lijn is tevens verkrijgbaar met Chrome Enterprise Upgrade waarmee de geïntegreerde zakelijke mogelijkheden van ChromeOS worden ontgrendeld. De Acer Chromebook Plus Enterprise 514 stelt IT-afdelingen en het personeel dat zij ondersteunen in staat om snel en zonder extra handelingen aan de slag te gaan, moeiteloos productief te blijven om apparaatbeleid dat gebruikerservaringen vereenvoudigt te beheren en zowel gegevens als gebruikers veilig te houden met functies zoals gegevensbeheer en apparaten op afstand wissen om gegevenslekken te voorkomen. Met 24/7-ondersteuning voor IT-beheerders en hulp bij probleem oplossing in ChromeOS, zijn ook het beheer van updates, statistiekenrapporten en technische problemen eenvoudiger geworden.

De Acer Chromebook plus 514 (CB514-4HT) is vanaf het derde kwartaal beschikbaar vanaf 449 euro.