Nieuwe Pixel 9-leak onthult grote camera-upgrades

Google’s Pixel 9-serie krijgt waarschijnlijk flinke camera-upgrades, maar tegelijkertijd zal er op sommige andere vlakken maar weinig veranderen. Deze informatie komt vanuit Android Authority, nadat deze outlet in gesprek is geweest met een bron binnen Google. Volgens deze leak zal de hoofdcamera op alle drie de aankomende modellen de 50MP Samsung GNK worden. Dat is dezelfde sensor die ook gebruikt wordt bij de Pixel 8-serie.

Dat is als het goed is de enige camera achterop die hetzelfde blijft als bij de huidige generatie. Google lijkt namelijk de Sony IMEX386-sensor te vervangen door de 50MP Sony IMX858-ultrawide op alle drie de toestellen. Daarnaast zullen de Pixel 9 Pro en Pro XL volgens deze leak ook allebei de IMX858-sensor gebruiken voor hun telefoto- en selfiecamera's.

De standaard Pixel 9 lijkt voor zijn selfiecamera de 10,5MP Samsung 3J1-camera te gaan gebruiken. Het klinkt misschien teleurstellend dat de Pixel 9 dezelfde selfiecamera zal gebruiken als de Pixel 8 Pro. Er zijn namelijk ook meer dan genoeg online posts te vinden van mensen die klagen over de slechte kwaliteit van de foto's die met deze camera zijn gemaakt. We zien vooral veel klachten over wazige beelden en een te sterk kleurcontrast.

Sony’s IMEX858 lijkt een goede upgrade te worden. Deze sensor zou de Pixel 9 Pro en Pro XL veel veelzijdiger moeten maken en ook nuttiger in situaties met weinig licht.

Upgrades voor de nieuwe Fold

Deze leak onthult ook het een en ander over het camerasysteem van de zogenaamde Pixel 9 Pro Fold. Er lijkt niet veel te veranderen ten opzichte van de originele Pixel Fold. De hoofdcamera gebruikt nog steeds een gecropte Sony IMX787-sensor en voor de telefotocamera wordt nog steeds de Samsung 3J1 gebruikt. Verder lijkt alles echter aangepast te worden. De ultrawide van de Pixel 9 Pro Fold zou namelijk een Samsung 3LU-sensor krijgen en beide selfiecamera's zullen de Samsung 3K1 gebruiken.

Android Authority maakt ook duidelijk dat dit camerasysteem over het algemeen een downgrade is ten opzichte van Google's vorige vouwbare smartphone. Als we er even van uitgaan dat deze leak accuraat is, dan is dit wel een erg vreemde keuze van Google.

De outlet speculeert dat deze downgrade misschien te maken heeft met het feit dat de nieuwe vouwbare Pixel misschien 2 mm dunner wordt dan de originele Pixel Fold en dat er daarom misschien gewoon geen ruimte meer was voor betere camera's.

Softwareveranderingen

Er is ook het een en ander gedeeld over de software-upgrades die we kunnen verwachten. Google werkt schijnbaar aan de Pixel Camera-app om ervoor te zorgen dat deze 8K-video kan opnemen in 30fps. Android Authority claimt hierbij echter ook dat zijn bron niet kon bevestigen of de Pixel 9-apparaten ook echt ondersteuning zouden bieden voor deze feature en de feature "beschikbaar zou zijn bij de lancering".

Het TikTok-kanaal pixo unpacking heeft een prototype van de Pixel 9 Pro XL in handen weten te krijgen en heeft ons dan ook een nieuwe blik op de camera's van dit apparaat gegeven. Deze beelden onthullen dat hij zogenaamd maximaal 30x digitale zoom zal bieden, net als bij voorgaande modellen. Daarnaast lijkt de gebruikersinterface van de camera-app ook niet te veranderen bij de volgende generatie Pixels.

Op het eerste gezicht ziet de app er in ieder geval hetzelfde uit. Je ziet de gebruikelijke sliders voor helderheid, contrast en verzadiging, plus een zoeker-overlay en andere bekende elementen.

We raden je aan om deze informatie met een korreltje zout te nemen, want zelfs al is het wel accuraat, er kan tussen nu en de lancering nog van alles veranderen. We weten in ieder geval al wel dat het volgende Pixel-evenement zal plaatsvinden op 13 augustus.