Gelekte video van Google Pixel 9 toont felroze kleurenoptie

We hadden verwacht de Google Pixel 9 en Pixel 9 Pro in oktober te zien, maar Google heeft aangekondigd dat ze in augustus gelanceerd worden. In aanloop naar de grote onthulling hebben we een onofficiële hands-on video gezien van een telefoon die op een felroze Google Pixel 9 lijkt.

De video is afkomstig van @hanibioud op Twitter (via 9to5Google), met de catpion "Pixel 9 is al uit in Algerije". Dit is geen bron waar we eerder van hebben gehoord, dus we staan hier kritisch tegenover, maar de getoonde telefoon komt wel overeen met andere geruchten over de Pixel 9.

Pixel 9 is already out in Algeria.Storage: 256GBColor : PinkI'll keep you updated tomorrow morning. pic.twitter.com/0mE1QlCbEgJuly 1, 2024

Welke telefoon het ook mag zijn, de kleur valt enorm sterk op. Een eerder gerucht heeft "Peony" genoemd als een kleur voor de Pixel 9 en dat zou zomaar kunnen verwijzen naar deze roze variant. Je ziet ook de overgang naar platte randen die we al verwachtten. De telefoon is echter niet ingeschakeld in deze clip, dus het zou kunnen dat we kijken naar een zeer overtuigend dummy-toestel of iets dergelijks.

Nieuwe chipset en meer AI

Hoewel het ontwerp misschien wat wordt aangepast, lijkt het erop dat er onder de motorkap niet veel zal veranderen. De Pixel 9 en Pixel 9 Pro zullen verschijnen met de Tensor G4-chipset, maar die bevat geen enorme prestatieverbeteringen ten opzichte van de Tensor G3.

Er zullen ongetwijfeld een hoop nieuwe AI-trucjes aanwezig zijn, aangezien de Pixel 9-serie samen met Android 15 wordt gelanceerd. We hebben geruchten gehoord over een generatieve AI-tool voor het maken van stickers, die ongeveer hetzelfde doet als de Genmoji's in iOS 18. Tot nu toe hebben we nog geen belangrijke geruchten gezien over de camera's en prijzen, dus er zijn nog genoeg onbeantwoorde vragen over de Pixel 9-serie.

Ondertussen geeft de officiële teaser voor het evenement op 13 augustus ons een korte blik op de Pixel 9 Pro. We zijn alvast benieuwd wat Google in petto heeft, want er zijn geruchten over de terugkeer van een XL-versie en de onthulling van de opvolger van de Google Pixel Fold.