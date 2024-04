Google Pixel 9 krijgt verbeterde ingebouwde AI-functies

Gezien het aantal AI-functies dat Google in de Pixel 8 en Pixel 8 Pro heeft gestopt, verwachten we nog meer van die functies in de Google Pixel 9. Volgens een nieuw lek lijkt dat ook te gaan gebeuren. Bekende code digger @AssembleDebug (via MSPowerUser) heeft een aantal interessante nieuwe verwijzingen gevonden in de AI Core-component die deel uitmaakt van Android. Het gaat om vermeldingen van generatieve AI die beelden creëert op basis van tekst, tekst kan herschrijven en vraag-en-antwoordgesprekken kan voeren.

Die functies zijn ons niet geheel onbekend, maar het lijkt erop dat de Google Pixel 9 deze taken op het apparaat zelf zou uitvoeren, zonder tussenkomst van de cloud. AI Core is momenteel te vinden op de Pixel 8 Pro en de Samsung Galaxy S24, dus het is mogelijk dat deze functies ook naar andere telefoons komen. De kans bestaat wel dat er nieuwe processoren nodig zijn om alles soepel te laten werken.

De kracht van AI

New Google Pixels will get some new On-Device Ai capabilities More info - https://t.co/6b2hWowdKL#Google #Android #GooglePixel pic.twitter.com/kfsN74wNiCApril 17, 2024 See more

Om telefoons zo slim te maken als ChatGPT of Dall-E zonder tussenstap bij dataservers in de cloud, moeten ze hun eigen AI-modellen hebben, en om de nodige verwerking lokaal uit te voeren, is ook best wat kracht nodig. Google's kleinste AI-model, Gemini Nano, is nu beschikbaar op de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro. De premium telefoons van Google, Samsung en andere merken in 2025 zullen naar verwachting zowel meer geavanceerde modellen als extra prestaties hebben om met deze AI-functies om te gaan.

Er zijn al veel geruchten geweest over wat Apple met de iPhone 16 gaat doen. Volgens een bron besteedt Apple naar verluidt meer dan 1 miljard dollar per jaar aan de ontwikkeling van AI en er wordt verwacht dat veel hiervan naar ingebouwde AI gaat vanwege de strenge privacyregels van Apple. In een ander recent bericht werd beweerd dat de chipset van de iPhone 16 Pro ontworpen zou zijn met AI in het achterhoofd, zodat er geen tussenkomst van de cloud nodig is om de meeste acties uit te voeren.

Als Apple hierin slaagt, heeft het een belangrijk privacyvoordeel in handen tegenover de concurrentie. De AI in Android-smartphones is namelijk nog deels afhankelijk van verwerking in de cloud en werkt bijgevolg niet zonder internetverbinding. Wij zijn alvast benieuwd of Google klaarstaat met een tegenoffensief en hoe goed dat dan zal zijn.