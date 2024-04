HMD Global lanceert drie budgettelefoons onder eigen merknaam

Human Mobile Devices (HMD) onthult vandaag de HMD originals lijn: HMD Pulse Pro, HMD Pulse + en HMD Pulse. De HMD Pulse Pro, het vlaggenschip van de collectie, heeft een modern design en is uitgerust met een 50MP camera. De HMD Pulse-collectie zet de toon voor de HMD originals: strakke lijnen, ingetogen tinten, moderne esthetiek, uitstekende repareerbaarheid en een toegankelijke prijs.

HMD Pulse Pro: de selfie van je dromen

(Image credit: HMD Global)

De HMD Pulse Pro is de nieuwe beste vriend van selfie-fans. Met een selfiecamera van 50 MP neem je deze zomer de scherpste foto's van je vrienden. De nieuwe Selfie Gesture Navigation maakt het mogelijk om met een simpele zwaai je herinneringen vast te leggen en laat je makkelijk handsfree gaan met een duim omhoog of een finger heart.

Bovendien beschikt de camera over een AI Super Portrait stand, die zelfs de donkerste selfies helder maakt. Het vastleggen van herinneringen in HD is nog nooit zo makkelijk geweest. Met de Pulse Pro word je professioneel fotograaf zonder training.

De HMD Pulse Pro is een fashion statement die niet uit stijl gaat. De telefoon is verkrijgbaar in drie kleuren: Glacier Green, Twilight Purple en Black Ocean. Het is mogelijk om een bijpassende oplader afzonderlijk te verkrijgen in Glacier Green voor €24,99. Het tijdloze en gestroomlijnde ontwerp geeft de telefoon een luxe-uitstraling zonder een duur prijskaartje, voor slechts €179,99.

HMD Pulse+ en HMD Pulse

(Image credit: HMD Global)

De HMD Pulse+ en HMD Pulse bieden 59 uur batterijduur, Gen 1 repareerbaarheid en zijn verkrijgbaar in drie opvallende kleuren. HMD Pulse+ is voorzien van een 50MP camera aan de achterzijde, en een dieptesensor voor het maken van kwaliteitsfoto's voor €159,99. De HMD Pulse heeft een 13MP camera met AI HDR- en huidtoon optimalisatie voor levendige beelden en is verkrijgbaar voor € 139,99.

Voor een middenklasse prijs biedt de HMD Pulse-familie consumenten een toegankelijke telefoon met goede specificaties.

HMD Pulse+ en HMD Pulse zijn vanaf 24 april online verkrijgbaar op hmd.com. Zelfreparatiekits zijn beschikbaar op iFixit.com. HMD Pulse Pro is binnenkort verkrijgbaar met de bijbehorende Glacier groene oplader.