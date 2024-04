Zogenaamde OnePlus Flip is compact én heeft goede camera's

OnePlus zou wel eens zijn eerste Flip-toestel kunnen uitbrengen dat Smisschien betere cameraprestaties zal leveren dan de Samsung Galaxy Z Flip 5 .

De Chinese leaker Smart Pikachu postte op Weibo dat het moederbedrijf van OnePlus, Oppo, zijn volgende Flip-model misschien zal voorzien van een telefotocamera en dat er vervolgens ook een OnePlus-versie van dit toestel kan verschijnen.

Een OnePlus Flip-model zou ongetwijfeld gewoon een variant zijn van de aankomende Oppo Find N5 Flip en dat toestel is de opvolger van de Oppo Find N3 Flip . OnePlus- en Oppo-apparaten delen vaak dezelfde hardware aangezien Oppo dus het moederbedrijf is van OnePlus.

Als beide smartphones een telefotocamera krijgen, dan hebben ze een groot voordeel ten opzichte van andere foldables. Ze kunnen daarmee namelijk een beter zoombereik bieden en interessantere portretfoto's produceren. De meeste "klaptelefoons" die momenteel op de markt zijn, beschikken niet over een telefotocamera. De enige uitzondering is de Oppo Find N3 Flip.

Een nieuw Flip-model van Oppo/OnePlus zou waarschijnlijk ook gebruikmaken van dezelfde Hasselblad-kleurentechnologie waar je op veel flagships van Oppo en OnePlus, zoals de OnePlus Open en de Oppo Find N3 Flip, ook al van kan genieten.

Ondanks het feit dat sommige geruchten claimen dat de Oppo Find N5 Flip is geschrapt , claimt de post van Smart Pikachu juist dat Oppo nog niet klaar is met foldables. De leaker zegt echter ook dat de ontwikkeling van het toestel wel ongeveer een halfjaar achterloopt op die van zijn concurrenten. Dat zou er dus nog steeds voor kunnen zorgen dat beide Flip-telefoons uiteindelijk geschrapt worden.

Oppo claimt zelf ook nog steeds aan foldables te werken en zegt dat Flip-modellen een erg populaire vormfactor hebben. Dit suggereert dat het onwaarschijnlijk is dat het bedrijf plots de Find N Flip-serie zal stopzetten. Het zou natuurlijk wel kunnen dat die vouwbare toestellen in de toekomst alleen nog maar onder de OnePlus-merknaam verschijnen.

Als er dit jaar een klaptelefoon van OnePlus wordt uitgebracht, dan zou deze telefoon wel stevige concurrentie krijgen. We verwachten namelijk ook dat Samsung zijn Galaxy Z Flip 6 zal lanceren tijdens een Samsung Galaxy Unpacked-evenement in juli of augustus.

Daarnaast zal deze vouwbare smartphone ook moeten concurreren met een toestel van de andere Chinese smartphonefabrikant Honor, die ook van plan is om dit jaar een Flip-telefoon te lanceren , en met de recent uitgebrachte Nubia Flip 5G. Dat laatste model is momenteel de goedkoopste klaptelefoon op de markt. In Nederland en België zal het echter vooral de Z Flip 6 zijn waar dit zogenaamde vouwbare toestel mee moet concurreren.