OnePlus lanceert binnenkort Pad Go en exclusieve kleur voor Watch 2 in Europa

OnePlus heeft vandaag aangekondigd zijn ecosysteem van producten te versterken met een middenklasse tablet, de OnePlus Pad Go, en een nieuwe kleurstelling voor de OnePlus Watch 2. Beide producten worden officieel uit de doeken gedaan op dinsdag 23 april om 16:00 uur Nederlandse tijd.

De nieuwe kleurstelling voor de OnePlus Watch 2 is exclusief verkrijgbaar in Europa, wat de toewijding van het technologiemerk aan het continent markeert. De onthulling is een afspiegeling van OnePlus’ strategie om een ecosysteem van premium producten te leveren die naadloos met elkaar samenwerken en een verbinding creëren met de wijde wereld.

Met zijn dubbele chipset, een toonaangevende batterijduur tot wel 100 uur en nauwkeurige fitnesstracking heeft de OnePlus Watch 2 in korte tijd een reputatie opgebouwd als een van de beste Android-smartwatches in de huidige markt. De OnePlus Watch 2 is daarnaast het snelst verkopende product van OnePlus in de afgelopen twee jaar. Aangezien stijl en individualisme belangrijke aankoopmotieven zijn voor consumenten in Europa, lanceert OnePlus een gloednieuwe kleurstelling voor de OnePlus Watch 2. De kleurstelling maakt het voor gebruikers makkelijker om stijl en functionaliteit te combineren. Hierdoor is de smartwatch geschikt voor elk moment van de dag, van de sportschool tot aan kantoor.

De OnePlus Pad, de eerste tablet van OnePlus, kreeg sinds de lancering in 2023 veel lof en is een fundamenteel onderdeel van het OnePlus-ecosysteem geworden. Na de positieve ontvangst van OnePlus Pad Go in India vorig jaar, is OnePlus verheugd om zijn tablet-aanbod in Europa uit te breiden en consumenten een prijsvriendelijkere manier te bieden om het OnePlus-ecosysteem te betreden.